 德国防疫新规：不打加强针 很难下馆子 | 德国新闻 | DW | 08.01.2022

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德国防疫新规：不打加强针 很难下馆子

德国总理与各州州长联席防疫会议1月7日再次召开，颁布了几条和欧洲邻国相比略显“温和”的防疫措施。目前，奥密克戎变种也在德国迅速扩散，疫情数字虽不及荷兰等邻国那般触目惊心，但也在明显走高。

肖尔茨总理与北威州、梅前州州长在新闻发布会上

肖尔茨总理与北威州、梅前州州长在新闻发布会上

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德国总理肖尔茨发表首次新年致辞。他称德国和世界其他国家面临着为数众多且不断增长的挑战，但是只要并肩同行，就能把握时代的变化。

新年伊始，德国国内反遏制疫情发展措施的示威抗议现象持续不断，并涉及众多城市，数万人参与其中。

据BBC本周二报道，由于奥密克戎毒株蔓延造成医护人员紧缺，病患增加，英国数家医院已宣布进入灾难状态。

(德国之声中文网) 联席防疫会议决定，近期内对餐馆、酒吧、咖啡馆等餐饮场所执行"2G+"规定，即：顾客在已经完成疫苗接种或者已经痊愈的基础上，还要出示当天的病毒检测阴性报告或者已接种加强针的证明。至于该规定在各地具体何时开始实施，联席防疫会议并没有明确。

会议还"强烈建议"在公共交通工具以及商店等人群密集的封闭公共场所内佩戴FFP2口罩(KN95)。

而针对影院、剧院、零售商店的防疫规定则维持当前的"2G"标准：仅限已接种或已痊愈顾客。位于室内的夜总会、舞厅仍然被禁止开放，舞会活动也被禁止举行。私人场合的小规模集聚则仍然获允许，其限制也维持现状：假如全部参加聚会的人士都已接种或已痊愈(2G)，集聚人数上限则为10人；只要其中1人不符合"2G"标准，则执行"仅限同一家庭成员另加另一个家庭的至多两人"之规定。

鉴于奥密克戎变种正在快速扩散、且其传染力显著高于以往变种，如果再执行以往的隔离规定有可能造成医院、养老院等关键行业人员紧缺，联席防疫会议还决定略微调整隔离时长。具体而言：假如一名密切接触者已经接种过加强针，或者刚刚痊愈(意味着抗体水平较高)，则不受隔离。尚未打过加强针的已接种者、一段时期前的已痊愈者，其密接确诊感染者后的隔离期从目前的14天下调到10天。被隔离者可以在7天后申请病毒检测，如果结果呈阴性则解除隔离。医院、养老院等重点行业的工作人员还要遵守一条额外规定：即便在核酸检测结果呈阴性的情况下，也要确保在过去48小时内无任何症状方才可以重新上岗。

Symbolbild Pandemiemüdigkeit

重症率虽低奈何传染力极强

值得注意的是，此次联席防疫会议并没有像荷兰、奥地利等欧洲邻国那样出台禁足令等较为严格的封控措施。总理肖尔茨(Olaf Scholz)在会后的新闻发布会上说，德国的疫情数字略好于邻国，这要归功于已有的防疫措施。北威州州长维斯特(Hendrik Wüst)则说，如今的防疫工作不仅仅聚焦于防止医疗系统不堪重负，也要致力于维持社会正常运转。

新总理肖尔茨上任后，总理与州长联席防疫会议上的决策都尽可能以专家学者委员会的建议为基础。和12月相似，该委员会也在本周早些时候开会，对疫情趋势做出了一系列的判断：奥密克戎将在近期全面成为主导毒株；尽管奥密克戎变体的重症率较低，但鉴于传染力极强，总体的重症病例数量有可能反而走高。专家学者委员会因此建议全国医疗系统为此做好准备。该委员会还表示，目前暂不需要收紧人群接触限制，但不排除在疫情数字继续走高时呈现出必要性。

此外，在联席防疫会议上，总理和各州州长还再次呼吁尽量居家上班，并且表示将在新一轮的新冠纾困资金发放时考虑人力成本等固定开支。至于是否会推出强制接种令，联席防疫会议只是表示将在近期"出台时间表"，因为"接种义务""确有必要"。

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荷兰疫情吃紧 非法示威照旧

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