德国防疫学家：奥密克戎不可被清零 中国应推动疫苗接种

德国罗伯特-科赫研究所所长对中国面对奥密克戎实行的清零政策表示难以理解。德国政府疫情专家小组成员施特雷克也认为清零政策没有出路，并建议中国推动施打第三针科兴疫苗。
（德国之声中文网）德国罗伯特-科赫研究所所长罗塔·维勒（Lothar Wieler）对中国的所谓"动态清零"防疫政策表示不解。罗伯特-科赫研究所是德国联邦政府机构和研究机构，负责疾病控制和预防，隶属于德国联邦卫生部。
在上周五（5月6日）《法兰克福汇报》举行的一场研讨会上，罗塔·维勒表示："据我所知，这种病毒（奥密克戎）无法清除。"他说，单纯从传染病的角度来看，他无法理解中国清零的防疫政策。
法兰克福大学病毒学家桑德拉·策瑟克（Sandra Ciesek ）也在研讨会上指出，封城的意义在于，利用封城赢来的时间施打疫苗，或为解封之后的阶段做其它准备，但她却没有看到行动。
据China.Table报道，德国波恩大学病毒学家、德国政府新冠疫情专家小组成员亨德里克·施特雷克（Hendrik Streeck）在接受长期生活在北京的德国记者泽林（Frank Sieren)采访时表示，中国已经有对付奥密克戎的有效工具，他建议中国政府用现有的疫苗给老年人打加强针，以提高他们对奥密克戎的免疫力。
施特雷克说，科兴疫苗在施打第三针后才有良好的效果，中国因此必须在老年人中推动疫苗接种。"虽然疫苗并不完美，通过疫苗无法遏制病毒，但是，打加强针可以避免重症--并非绝对避免，但可以避免绝大多数重症，继而避免让医疗系统不堪重负。我的建议-很可能这也是世卫组织对中国的建议-首先是推动疫苗接种。"
施特雷克尤其指出，科兴疫苗的有效性虽然不如辉瑞疫苗，但不久前公布的研究清楚地表明，如果施打了第三针，那么在防止重症方面，科兴疫苗的有效性和辉瑞一样。他说，虽然中国正试图研发生产自己的mRNA疫苗，但这种疫苗也有缺点，因此，在目前的情况下，他认为应该用已有的疫苗，推动施打第三针。
施特雷克还表示，他对中国的封城效果表示怀疑："人们被迫呆在室内，但无法排除病毒已经在室内。因此，即便他们之前的核酸检测是阴性，但当其和他人一起呆在室内时，情况就会适得其反，爆发更大的疫情。"
施特雷克认为，中国不可能持续实施清零战略："即便完全限制去中国旅行，但猫、鼠或鹿也可以跨越国界。在所有这些动物中，我们都可以检测到新冠病毒，因此几乎不可能遏制这种病毒。但保护弱势群体是可能的。"
施特雷克说，在奥密克戎之前，中国的清零政策运作良好，就是说关上国门就不用担心染疫，但现在的情况看，这是不可能的，因为没有疫苗能够真正防止感染。
记者问道，在北京，人们正处于新冠检测和追踪阶段，这对奥密克戎来说是否还有意义。施特雷克表示，现在的问题是，在感染的最初几天，抗原测试是无效的，而PCR测试又有一个很大的时间滞后，因此，测试和追踪并不是一个有效的方法，因为它实在太慢了。此外，总会有一些孤立的感染无法追踪。因此，仅凭检测和追踪并不能长期保持感染率下降。
施特雷克还认为，对街道进行消毒也没有什么意义，因为病毒不会在表面上停留很长时间，在紫外线辐射或更高的温度下停留时间就更短。
被问及对中国封城还会持续多久有何预测，施特雷克说，他希望在感染人数方面情况能够很快改善，同时也希望政治局势缓和，找到一个更加务实的方法："归根结底，这一切都与政治意愿有关，没有任何病毒学家能对此出预测。"
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在许多国家都在告别防疫限制措施的同时，中国仍然坚持严格的“动态清零”政策。习近平在周四的中共中央政治局常务委员会议上强调，中国的“防控政策是经得起历史检验的”，是“科学有效的”。
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