德国防疫学家：奥密克戎不可被清零 中国应推动疫苗接种

（德国之声中文网）德国罗伯特-科赫研究所所长罗塔·维勒（Lothar Wieler）对中国的所谓"动态清零"防疫政策表示不解。罗伯特-科赫研究所是德国联邦政府机构和研究机构，负责疾病控制和预防，隶属于德国联邦卫生部。

在上周五（5月6日）《法兰克福汇报》举行的一场研讨会上，罗塔·维勒表示："据我所知，这种病毒（奥密克戎）无法清除。"他说，单纯从传染病的角度来看，他无法理解中国清零的防疫政策。

法兰克福大学病毒学家桑德拉·策瑟克（Sandra Ciesek ）也在研讨会上指出，封城的意义在于，利用封城赢来的时间施打疫苗，或为解封之后的阶段做其它准备，但她却没有看到行动。

据China.Table报道，德国波恩大学病毒学家、德国政府新冠疫情专家小组成员亨德里克·施特雷克（Hendrik Streeck）在接受长期生活在北京的德国记者泽林（Frank Sieren)采访时表示，中国已经有对付奥密克戎的有效工具，他建议中国政府用现有的疫苗给老年人打加强针，以提高他们对奥密克戎的免疫力。

应推动施打科兴疫苗第三针

施特雷克说，科兴疫苗在施打第三针后才有良好的效果，中国因此必须在老年人中推动疫苗接种。"虽然疫苗并不完美，通过疫苗无法遏制病毒，但是，打加强针可以避免重症--并非绝对避免，但可以避免绝大多数重症，继而避免让医疗系统不堪重负。我的建议-很可能这也是世卫组织对中国的建议-首先是推动疫苗接种。"

施特雷克尤其指出，科兴疫苗的有效性虽然不如辉瑞疫苗，但不久前公布的研究清楚地表明，如果施打了第三针，那么在防止重症方面，科兴疫苗的有效性和辉瑞一样。他说，虽然中国正试图研发生产自己的mRNA疫苗，但这种疫苗也有缺点，因此，在目前的情况下，他认为应该用已有的疫苗，推动施打第三针。

清零战略没有出路

施特雷克还表示，他对中国的封城效果表示怀疑："人们被迫呆在室内，但无法排除病毒已经在室内。因此，即便他们之前的核酸检测是阴性，但当其和他人一起呆在室内时，情况就会适得其反，爆发更大的疫情。"

施特雷克认为，中国不可能持续实施清零战略："即便完全限制去中国旅行，但猫、鼠或鹿也可以跨越国界。在所有这些动物中，我们都可以检测到新冠病毒，因此几乎不可能遏制这种病毒。但保护弱势群体是可能的。"

施特雷克说，在奥密克戎之前，中国的清零政策运作良好，就是说关上国门就不用担心染疫，但现在的情况看，这是不可能的，因为没有疫苗能够真正防止感染。

检测和追踪不能长期保证感染率下降

记者问道，在北京，人们正处于新冠检测和追踪阶段，这对奥密克戎来说是否还有意义。施特雷克表示，现在的问题是，在感染的最初几天，抗原测试是无效的，而PCR测试又有一个很大的时间滞后，因此，测试和追踪并不是一个有效的方法，因为它实在太慢了。此外，总会有一些孤立的感染无法追踪。因此，仅凭检测和追踪并不能长期保持感染率下降。

施特雷克还认为，对街道进行消毒也没有什么意义，因为病毒不会在表面上停留很长时间，在紫外线辐射或更高的温度下停留时间就更短。

被问及对中国封城还会持续多久有何预测，施特雷克说，他希望在感染人数方面情况能够很快改善，同时也希望政治局势缓和，找到一个更加务实的方法："归根结底，这一切都与政治意愿有关，没有任何病毒学家能对此出预测。"

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 不准出入 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 居家禁足 根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 筋疲力竭 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 擁擠不堪 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

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“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 北京搶購 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 首都封城? 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。



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