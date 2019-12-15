 德国铁路：通贝里不但有座 还是雅座 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国铁路：通贝里不但有座 还是雅座

瑞典环保少女通贝里在Twitter上称自己搭乘拥挤的德国高铁只能席地而坐。周日，德国铁路做出回应称，通贝里不仅有座位，而且还是一等车厢的座位。

Spanien Greta Thunberg 25. UN-Klimakonferenz (Imago-Images/alterphotos)

（德国之声中文网）在马德里召开的联合国气候峰会尚未结束时，瑞典少女通贝里（Greta Thunberg）已经提早踏上了回乡之路。昨天（12月14日），她在Twitter上发了一张照片。照片上可以看到她坐在德国高铁ICE的通道地上，身边堆放着大量行李。她一只手托着下巴，向窗外眺望。照片配的文字是："乘坐满员的火车穿过德国。我终于踏上回家的路了！"

Twitter的一些用户在这篇推文下调侃德国铁路，让通贝里做好准备，因为德国火车晚点是家常便饭。

但是周日，德国铁路对通贝里在Twitter上贴出的照片做出反转性回应。德国铁路方面表示，通贝里周六当天乘坐车次号为ICE74的高铁从法兰克福前往汉堡。这趟火车始发于苏黎世（瑞士），终点站为基尔（德国）。德国铁路方面表示，从卡塞尔到汉堡一段，通贝里坐在一等车厢，"同其他旅客一样，享受了列车服务员'亲切且专业'的服务"。

德国铁路还声明中感谢通贝里选择乘坐德铁。但最后写道："如果你（通贝里）额外再提到，你在一等车厢受到了我们的服务团队怎样亲切专业的服务，那就更好了。"

通贝里周日也在Twitter上回应说，她搭的火车在巴塞尔（瑞士）一站就取消了，所以她乘坐中转火车的时候坐在地上。她说自己在哥廷根站之后终于得到一个座位。她写道："这当然没什么问题。我也从来没说过，这是个问题。火车拥挤是一件好事，说明铁路客运需求量大。"

洪沙 /文山（德新社、法新社）

 

DW.COM

瑞典环保少女通贝里的漫长回家之路

在经过了数月之久的漫长旅行，两次乘坐帆船穿越大西洋，瑞典环保少女通贝里终于踏上了回乡之路。她在德国境内搭乘的火车拥挤无比，订不到座位的她只能坐在通道地上。 (15.12.2019)  

相关内容

Spanien Greta Thunberg 25. UN-Klimakonferenz

瑞典环保少女通贝里的漫长回家之路 15.12.2019

在经过了数月之久的漫长旅行，两次乘坐帆船穿越大西洋，瑞典环保少女通贝里终于踏上了回乡之路。她在德国境内搭乘的火车拥挤无比，订不到座位的她只能坐在通道地上。

Greta Thunberg in Madrid

通贝里抵马德里 受到支持者欢迎 06.12.2019

对格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）的热情在马德里也未丝毫消减。很长时间里，气候保护人士曾担心，这位瑞典女孩是否能准时赶到马德里，参加联合国气候大会。今天，格蕾塔来了。这次，她会对那些要人们说什么？

Greta Thunbergs Rückreise nach Europa

年轻气候卫士格蕾塔又搭乘帆船 13.11.2019

当世界气候大会临时从智利转至西班牙举行消息传出之时，格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）似乎突然处在了世界的错误一端。现在，她找到了再度横穿大西洋的合适交通工具。

广告

媒体看中国

Hongkong | Proteste (Reuters/D. Siddiqui)

墙外文摘：郭佳怡当不了特首 但比他们更是香港人

唐英年的侄女郭佳怡朗诵诗歌支持香港民主抗争。专栏作家郑美姿认为，这样的女生大概没可能当上特首候选人，她连一票都不会有，但是她比他们任何人，都更是香港人。  