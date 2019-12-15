德国铁路：通贝里不但有座 还是雅座

（德国之声中文网）在马德里召开的联合国气候峰会尚未结束时，瑞典少女通贝里（Greta Thunberg）已经提早踏上了回乡之路。昨天（12月14日），她在Twitter上发了一张照片。照片上可以看到她坐在德国高铁ICE的通道地上，身边堆放着大量行李。她一只手托着下巴，向窗外眺望。照片配的文字是："乘坐满员的火车穿过德国。我终于踏上回家的路了！"

Twitter的一些用户在这篇推文下调侃德国铁路，让通贝里做好准备，因为德国火车晚点是家常便饭。

但是周日，德国铁路对通贝里在Twitter上贴出的照片做出反转性回应。德国铁路方面表示，通贝里周六当天乘坐车次号为ICE74的高铁从法兰克福前往汉堡。这趟火车始发于苏黎世（瑞士），终点站为基尔（德国）。德国铁路方面表示，从卡塞尔到汉堡一段，通贝里坐在一等车厢，"同其他旅客一样，享受了列车服务员'亲切且专业'的服务"。

德国铁路还声明中感谢通贝里选择乘坐德铁。但最后写道："如果你（通贝里）额外再提到，你在一等车厢受到了我们的服务团队怎样亲切专业的服务，那就更好了。"

通贝里周日也在Twitter上回应说，她搭的火车在巴塞尔（瑞士）一站就取消了，所以她乘坐中转火车的时候坐在地上。她说自己在哥廷根站之后终于得到一个座位。她写道："这当然没什么问题。我也从来没说过，这是个问题。火车拥挤是一件好事，说明铁路客运需求量大。"

洪沙 /文山（德新社、法新社）