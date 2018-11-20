德国铁路：提高准点率还得等7年

（德国之声中文网）车太少、缺人手、投资滞后：乘客们对此深有体会；德国铁路公司的一份内部文件则提供了证据。德国电视一台看到了这一文件。据该文件显示，只有20%的高速列车ICE（城际特快）"无懈可击"。

该内部文件指出，虽然从2016年以来，德铁公司修理厂修缮的列车数量明显增加，幅度达45%，但进厂修理的列车数量也较之前明显增多。而由于增幅过大，只能对某些ICE做涉及安全的修理，其它问题--坏了的厕所、空调或咖啡机，则无暇顾及。德国电视一台报道说，带着毛病离开修理厂的列车比例达17%。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 高速列车的先锋：日本 日本在举办1964年东京奥运会的时候，就推出了每小时正常时速为210公里的新干线的前身。今天，这种高速列车的正常时速为每小时320公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 最高时速：每小时603公里 日本计划在2027年之前修建一条连接东京和名古屋的磁悬浮，列车时速可以达到每小时603公里。这种磁悬浮列车依靠磁场力量悬浮在轨道上方10公分左右的地方。它的行驶路线以及加速减速全部由轨道来控制。由于没有摩擦，所以零部件损耗也很少。列车乘客会感觉速度越快，列车行驶越稳定。只有极少一部分被选出来的乘客有机会亲身体验。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 独特的鼻子 今天日本的新干线常规可以达到320公里的时速。火车头长长的鼻子是为了在进入隧道的时候减少车厢内的音噪和震动。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 德国曾经的世界纪录 11000马力，每小时时速406.9公里的ICE曾经为德国高铁创下了世界纪录。但这是30年前的老皇历了。当时的联邦科研部长Heinz Riesenhuber（左一）和交通部长Jürgen Warnke参加了列车的首发仪式。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 被法国赶超 没过多久，德国创下的世界纪录就被法国刷新了。两年后，法国的 TGV以每小时515公里的速度“秒杀”德国ICE。 最新版本的AGV2007年甚至达到了每小时574公里的水平。一般情况下，这种列车的行驶速度最高为每小时320公里。以TGV为基础生产的列车如今行驶在德国、比利时、英国、瑞士和意大利。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 螳螂捕蝉 中国在后 上海的磁悬浮是目前世界上投入使用中最快的高速列车。它采用了和日本磁悬浮一样的技术，行驶时速可达每小时430公里。这辆列车能够迅速的把乘客从上海市郊运至机场，用8分钟就可以走完35公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 德国发明 上海磁悬浮的制造方是德国的西门子和蒂森克虏伯公司。1983年，试验原型列车首次在德国Emsland的这条线路上试运行。德国虽然也曾经动过修建几条磁悬浮的念头，但没有一条最后能在政治层面得以通过。德国虽然为此花费了数十亿的资金，还是于2011年停止了政府对磁悬浮技术的资助。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 ICE替代磁悬浮 如今，德国大量采用西门子的“Velaro”型ICE高速列车。它们可以很容易融入到现有的铁路网络中。1988年，ICE高速列车创下了每小时406.9公里的车速纪录。但在通常情况下，ICE列车的时速最高为每小时300公里。如今“Velaro”型列车已经成为出口热销产品。在西班牙、中国、俄罗斯、英国和土耳其都能看到它的身影。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 从北京到上海：每小时380公里 “Velaro”型列车没有牵引车头。其动力来自每节车厢下的发动机。其中投入使用，且行驶速度最快的列车是中国的和谐号380A。2010年，这种列车在试运行的过程中达到了每小时486公里的速度。但今天往返于北京和上海之间的高铁时速是380公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 速度不是一切 从2017年开始,德意志铁路公司将推出一种新型列车:第四代ICE。这种列车有12节车厢，830个座席，总长度为350米。新车并不一定会更快。虽然它的最高时速为每小时250公里，但却能够更加节省能源。德国铁路行业协会主席申克说："空气阻力增加噪音，而且能源消耗不成比例，从经济上来讲很不划算。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 沙漠高铁 伊斯兰世界两座圣城——麦地那和麦加之间的距离为450公里。未来朝圣者们可以乘坐这种列车在不到三个小时的时间里往返于两地。对于西班牙承建方AVE来说，这个项目是个巨大的挑战，于2017年的最后一天进行了首次试运行。原本计划2018年3月能正式投入运营，但最终计划泡汤。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 钢管中的每小时1225公里 创办了PayPal和电动汽车特斯拉的马斯克现在手里的新“玩具”叫做超级高铁Hyperloop。他想要用一种类似于气动管道邮件的系统将旧金山的硅谷和加利福尼亚的中央山谷以及洛杉矶市郊连接起来。如果成功，“钢铁侠”马斯克可以把人类陆路交通工具的最高时速提升至每小时1225公里。目前加利福尼亚已经开始了实地运营试验，法国也将加入。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 瑞士的地铁 真空管道运输系统其实并不是什么新主意。来自瑞士的工程师们青睐一种名为“瑞士城铁”（SwissMetro）的管道运输系统。它可以连接瑞士最重要的几大城市。其中计划采用的也是列车悬浮技术，但不是悬浮在空中，而是悬浮在电磁场上。它的速度也远不及超级高铁，只能达到每小时500公里。 作者: Fabian Schmidt/Insa Wrede



列车准点率目标要晚7年达到

德铁还告别了原定的准点率目标。该目标是，至2018年，列车准点率达到82%。内部文件中写道，现在，这一目标要到2025年才达到。目前，准点率是73%。

文件指出，导致出现这一状况的一个重要原因是人手不足：德铁目前缺少5000员工，其中包括司机、养护人员及信息技术专家。人手匮乏与误点增加现象之间关系的一个例子：很多列车以"车厢倒序排列"状态上路，其原因是缺乏夜间在车站将列车掉头的值班司机。

"车厢倒序排列"常使乘客不知所措，上车过程中出现混乱场面，并由此常导致误点。

德国火车为什么总晚点？ 德国火车常晚点令人恼火 这是在柏林火车总站候车的乘客们。在德国，人们常常为火车晚点感到恼火。虽然德国铁路公司的目标是长途列车要达到82％的准点率。但今年10月份，这一比率仅为71.8％。

德国火车为什么总晚点？ 天气原因 天气对德国铁路运输系统的挑战越来越大。例如夏季就经常发生因列车空调失灵而临时取消运行的情况。而秋、冬季的强风则会刮倒大树导致铁路瘫痪数小时。

德国火车为什么总晚点？ 雪上加霜 到了冬季铁路运行也常遇到困难。被冰雪覆盖的铁路列车困难。特别是结冰的铁轨可以很快导致部分铁路交通中断。

德国火车为什么总晚点？ 总要维修 密集的铁路交通给基础设施带来了负担，导致整个铁路网不断采取维修措施。不过也有部分设施被更先进和更现代化的设施所取代。

德国火车为什么总晚点？ 设施陈旧 特别是那些老火车站跟不上时代的要求。德国铁路系统将斯图加特老火车站进行了大规模改造，大部分设施改到地下。但是这项名为“斯图加特21”的火车站改建工程备受争议，估计要耗资82亿欧元。

德国火车为什么总晚点？ 列车起火 2018年10月初，行驶在科隆至法兰克福之间的一辆高速列车突然起火，所幸无人伤亡。但这条繁忙的铁路线却因此被禁行数周，列车只能绕行。

德国火车为什么总晚点？ 更快更贵 柏林至慕尼黑之间的铁路运输及其繁忙。但是从一年前开始，新建的高速列车线路明显缩短了行车时间。这条新建动车线路耗资超过10亿欧元，是成本最高的一项德国铁路工程。

德国火车为什么总晚点？ 人为破坏 德国的火车多次遭到人为的破坏。很多被涂鸦的车厢需要送到维修厂清洗和修理。 其后果是待发列车的数量出现瓶颈。

德国火车为什么总晚点？ 应急出勤 很多列车晚点是因为交通事故造成的。但是也常常有人选择卧轨自杀。对于这样的悲剧，铁路系统束手无策。

德国火车为什么总晚点？ 招聘困难 德国铁路系统急需招聘新员工。但很多人对铁路系统的工作不感兴趣。轮班工作和定期离家令火车司机的生活及其不规律。岗位缺人也是导致火车经常晚点的原因之一。

德国火车为什么总晚点？ 梦想完美 这是黑森州现代化的崴尔瑟巴赫（Wälsebachtalbrücke）铁路大桥。尽管德国铁路为其现代化建设付出巨大努力，但是总长超过33000公里的德国铁路网维修工程不断，说德国铁路是一个永久的建筑工地毫不夸张。



凝炼/叶宣 (德广联, 南德意志报)