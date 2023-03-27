德国铁路大罢工：只有19%受访者“完全理解”

（德国之声中文网）周六（5月13日）公布的一份调查报告显示，德国四分之一的受访者对即将到来的50小时铁路罢工“并不理解”。
德国铁路运输工会（EVG）宣布的铁路罢工可能会严重影响下周一和周二的火车交通。
共有1010受访者参加了民意调查公司YouGov受德新社委托进行的民意调查。
只有19%的受访者声称他们完全理解这次罢工行动。
虽然有26%的人承认他们“相当同情”在集体谈判过程中举行铁路罢工的决定，但是也有另外26%的人表示他们对这一行动“相当不同情”。
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德国铁路运输工会为什么宣布罢工？
德国铁路运输工会代表23万名铁路职员，正在与50家铁路公司谈判新的集体合同。在23万名铁路职员中，有18万人为德国国家铁路运营商“德国铁路公司”（DB，简称“德铁”）工作。
据德国铁路运输工会称，罢工将会影响德铁和其他运输公司。
这场罢工的决定被德铁人事主管马丁塞勒（Martin Seiler）形容为“疯狂”和“过度”。
“我们的成员的耐心现在真的耗尽了。” 德国铁路运输工会薪资谈判代表因根沙伊（Cosima Ingenschay）周四表示， “我们被迫罢工50个小时，以呈现情况的严重性。”
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德铁要求法院阻止50小时的罢工
德铁要求法院紧急下令，阻止定于周日晚上开始的50小时铁路罢工。德铁表示，将在罢工期间取消所有长途列车和大多数地区服务。
该铁路运营商表示，“为了客户的利益”，有必要采取法律行动来阻止罢工。
（法新社、德新社、路透社）
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“从黑暗到光明” - 德国工人运动史
1930年柏林金属女工大罢工
19世纪风起云涌的工人运动留下了怎样的遗产？工会、讨论文化以及各类协会，这些年来都有了怎样的发展？一个在曼海姆举办的展览回答了这些问题。这幅照片显示的是1930年柏林金属女工正在举行大罢工。这是希特勒上台前的最后一次大罢工。
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1863年：工人运动诞生
1863年5月23日，普通德意志工人协会（ADAV）在莱比锡创建，这是第一个德国工人政党。法学家拉萨尔（Ferdinand Lassalle）被任命为该党主席。从这时起，社会运动、无数学徒与工人培训协会以及各类地区组织应运而生，形成了政治活动平台。
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1879年：社会主义运动中的妇女地位
倍倍尔撰写的“妇女与社会主义”于1879年正式出版。当时，倍倍尔正在流亡。被称作“倍倍尔圣经”的这部作品，是那个时代工人图书馆里最受欢迎的书籍。倍倍尔去世前，该书已经发行了52版。他在书中呼吁妇女的政治及职业平等。他认为，这一平等只有在社会主义才能实现。
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1900年前后：工人体育协会成立
早期的工人教育协会不仅旨在活跃工人的精神世界，同时也激发工人锻炼身体。图为盖拉-温特姆豪斯（Gera-Untermhaus）工人体操协会的妇女部于1921年表演体操。人们可以看到最顶部打出的标语：“一起来做体操”。十九世纪二十年代是工人体育的黄金时代。
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1900年前后：测时器成地位象征
测时计正面印有“全世界工人团结起来，捍卫你们的权利”的字样，被面则是“我们要8小时工作，8小时接受教育，8小时休息。”在二十世纪初期，测时器成为工人地位的象征。
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1903/04：争取10小时工作日的斗争
1903/04年，克里米朝（Crimmitschau）的纺织厂举行了争取每天10小时工作制的罢工。虽然这次罢工不是纯粹的妇女运动，但参加罢工的妇女人数却十分可观。这次罢工是德意志帝国历史上历时最长的罢工活动之一，参加者接近8000人。
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1919年和1945年：社会民主党的竞选标语牌
1918年德国引入了妇女享有与男性一样的选举权，因此1919年的选举中，德国女性选民首次参与选举，不仅可以选举，同时也可以被选举。德国议会的第一名女议员是余哈慈（Marie Juchacz），社会民主党籍。第二次世界大战结束后，崇拜马克思之风重新再起，其目的是摈弃资本主义道路。
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1933年：德意志工人阵线（DAF）
德意志工人阵线于1933年5月2日取代了原有的工会。而此前的工会则是一种由工人和企业家组成的“企业集体”形式。德意志工人阵线将领导原则直接植入经济界、消费合作社以及一些下属的负责业余活动的组织。
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1950/1956: 东、西德国的标语牌
刚刚从法西斯统治下获得解放，民主德国便开始了斯大林主义，他们的标语牌是“我们肩并肩前行的时刻”。象征符号和形象语言可以相互替换。在德国西部，工会开始要求分得经济奇迹的杯羹。1955年工人开始要求缩短每周的工时。这一呼吁于1964年获得成功。
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2011年：今天的罢工文化
今天的工人这样捍卫自己的权利：2011年春季，一个压力机器工厂的职工提出“社会劳资合同”的要求。数周后，这一目的得以实现。将罢工作为抗争的手段，直到今天仍然发挥作用。
作者: Nikolas Fischer