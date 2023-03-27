 德国铁路大罢工：只有19%受访者“完全理解” | 德国新闻 | DW | 13.05.2023

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德国铁路大罢工：只有19%受访者“完全理解”

德国铁路运输工会最新宣布的铁路罢工可能会严重影响下周的火车交通。在接受调查的1010人中，只有19%的人表示，他们完全理解这次罢工。与此同时，德铁要求法院阻止这次50小时的罢工。

德国铁路公司（DB，简称“德铁”）望通过法律行动，来阻止这次50小时的铁路罢工

德国铁路公司（DB，简称“德铁”）望通过法律行动，来阻止这次50小时的铁路罢工

（德国之声中文网）周六（5月13日）公布的一份调查报告显示，德国四分之一的受访者对即将到来的50小时铁路罢工“并不理解”。

德国铁路运输工会（EVG）宣布的铁路罢工可能会严重影响下周一和周二的火车交通。

共有1010受访者参加了民意调查公司YouGov受德新社委托进行的民意调查。

只有19%的受访者声称他们完全理解这次罢工行动。

虽然有26%的人承认他们“相当同情”在集体谈判过程中举行铁路罢工的决定，但是也有另外26%的人表示他们对这一行动“相当不同情”。

更多阅读——德铁不准时、机场陷混乱：德国行路难成常态

让人爱恨交织的德国公共交通

德国铁路运输工会为什么宣布罢工？

德国铁路运输工会代表23万名铁路职员，正在与50家铁路公司谈判新的集体合同。在23万名铁路职员中，有18万人为德国国家铁路运营商“德国铁路公司”（DB，简称“德铁”）工作。

据德国铁路运输工会称，罢工将会影响德铁和其他运输公司。

这场罢工的决定被德铁人事主管马丁塞勒（Martin Seiler）形容为“疯狂”和“过度”。

“我们的成员的耐心现在真的耗尽了。” 德国铁路运输工会薪资谈判代表因根沙伊（Cosima Ingenschay）周四表示， “我们被迫罢工50个小时，以呈现情况的严重性。”

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德铁要求法院阻止50小时的罢工

德铁要求法院紧急下令，阻止定于周日晚上开始的50小时铁路罢工。德铁表示，将在罢工期间取消所有长途列车和大多数地区服务。

该铁路运营商表示，“为了客户的利益”，有必要采取法律行动来阻止罢工。

（法新社、德新社、路透社）

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