德国铁路大罢工：只有19%受访者“完全理解”

（德国之声中文网）周六（5月13日）公布的一份调查报告显示，德国四分之一的受访者对即将到来的50小时铁路罢工“并不理解”。

德国铁路运输工会（EVG）宣布的铁路罢工可能会严重影响下周一和周二的火车交通。

共有1010受访者参加了民意调查公司YouGov受德新社委托进行的民意调查。

只有19%的受访者声称他们完全理解这次罢工行动。

虽然有26%的人承认他们“相当同情”在集体谈判过程中举行铁路罢工的决定，但是也有另外26%的人表示他们对这一行动“相当不同情”。

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让人爱恨交织的德国公共交通

德国铁路运输工会为什么宣布罢工？

德国铁路运输工会代表23万名铁路职员，正在与50家铁路公司谈判新的集体合同。在23万名铁路职员中，有18万人为德国国家铁路运营商“德国铁路公司”（DB，简称“德铁”）工作。

据德国铁路运输工会称，罢工将会影响德铁和其他运输公司。

这场罢工的决定被德铁人事主管马丁塞勒（Martin Seiler）形容为“疯狂”和“过度”。

“我们的成员的耐心现在真的耗尽了。” 德国铁路运输工会薪资谈判代表因根沙伊（Cosima Ingenschay）周四表示， “我们被迫罢工50个小时，以呈现情况的严重性。”

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德铁要求法院阻止50小时的罢工

德铁要求法院紧急下令，阻止定于周日晚上开始的50小时铁路罢工。德铁表示，将在罢工期间取消所有长途列车和大多数地区服务。

该铁路运营商表示，“为了客户的利益”，有必要采取法律行动来阻止罢工。

（法新社、德新社、路透社）

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