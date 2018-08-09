德国：针对难民的袭击案件有所减少

（德国之声中文网）2018年上半年，德国境内针对难民和难民营的暴力事件明显减少。德国内政部发布的数据显示，截至六月底，德国共发生627起针对难民以及77起针对难民营的袭击事件。事件中共有120人受伤。德国内政部是在回应联邦议院左翼党议会党团代表团相关质询时提供上述数据的。德国丰克传媒集团旗下报刊率先发布了上述数据。

人身伤害、煽动民族仇恨

记录在案的刑事案件包括严重人身伤害、严重纵火、损害公物、煽动民族仇恨、侮辱、违反武器管制条例以及其他罪行。同以往年份相比，在今年下半年不出现大波动的前提下，今年相关刑事犯罪的数量将有所减少。2017年全年此类案件总量为2200多起，2016年则高达3500多起。

蛊惑人心煽动仇恨的行为必须加以制止

左翼党认为，针对难民群体的政治鼓动是造成针对难民暴力事件屡禁不止的根本原因。左翼党对德国选项党和基社盟提出明确批评。左翼党内政问题专家乌拉·耶尔皮克（Ulla Jelpke ）对媒体表示，有关数据说明"针对难民日复一日的煽动"已经产生了具体的效果。她表示，德国选项党显然对他们的煽动所造成的严重后果无动于衷。耶尔皮克同时还表示："基社盟和德国内政部长泽霍费尔也应当清楚，他们对难民问题的单方面夸大也给难民群体造成了严重的后果。"她呼吁立即停止这种煽动行为。