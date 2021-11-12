德国重症病床吃紧 年轻疫苗接种者亦中招

（德国之声中文网）德国本周四日增新冠确诊病例首超5万，创下疫情爆发以来日新增病例数的纪录。重症病人也随之增加，部分地区的医院不堪重负，重症病床再度吃紧，非紧急的手术纷纷被推迟。

据德新社报道，尤其是德国南部和东部的医院需要将病人转移到其它联邦州的医院。冯克传媒集团（Funke Mediengruppe）援引一份机密文件报道称，在巴伐利亚州和巴登-符腾堡州，"为了平衡和维持运作，不少医院已经每天都需要转移病人"，"德国北部还有（接收病人的）能力，南部的负荷已经达到极限"。

来自东部图林根州的具体数字也令人堪忧：其拥有的637个重症病床只剩下82个。该州的新冠重症病患率全德最高。萨克森州的医院也开始准备转移重症患者。

年轻人也未能幸免

接种疫苗虽然可以大幅降低发展成重症甚至死亡的风险，但疫苗并不能完全保护人们免受感染。随着病例数的飙升，接种疫苗的人感染新冠肺炎的风险也在上升。接种疫苗的年轻人也有可能发展成重症。

根据德国疾控机构-罗伯特科赫研究所（RKI）11月第一周的数据，在18岁至59岁年龄组的重症患者中，约有23%是接种过疫苗的；在60岁以上的重症患者中，45%是接种过疫苗的（数据截至11月10日）。而今年8月，这两个比例则分别是6%和18%。

疫苗仍然有效

尽管自夏季以来，医院里的疫苗接种者比例不断上升，但这并不意味着新冠疫苗普遍无效。罗伯特科赫研究所估计所有18岁及以上人群的疫苗接种有效率约为72%。

目前接种疫苗者在医院中所占的比例依旧较小。如果疫苗接种率更低，德国的整个卫生系统则已经处于崩溃边缘。

德国目前完整接种新冠疫苗的人口比例大约为67%。但是专家们从一开始就强调，这一施打比例远不足以控制病毒的传播。

对于疫苗接种的态度，德国东西部之间存在非常明显的差异：德国东部的人不太愿意接受疫苗接种，对疫苗接种的安全性也没有信心。作为比较：在德国北部城市不来梅，81.5%的人接种了疫苗，而东部萨克森州的这一比例是59.4%。

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