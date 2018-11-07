德国重新审核被拒维族人难民申请

（德国之声中文网）德国联邦议院周四（11月8日）首次就维吾尔人和哈萨克人在中国新疆自治区的境况展开讨论。会议之前，人权活动者呼吁寻找新的帮助中国少数民族的途径，他们认为，联邦议院应发表一个公开谴责中国迫害少数民族的声明。不过，受威胁民族协会会长德柳斯（Ulrich Delius）在哥廷根表示，德国对中国的影响力十分有限。

德柳斯指责中国高科技企业同践踏人权有牵连， 他说，在研发人工智能领域，中国地位领先，而安全部门正是利用脸部识别软件工具，"系统性毁灭新疆人民的民族与文化认同。"

海康威视等公司开发的技术产品也运销德国。在中国，它们被用来监督新疆地区的清真寺和再教育营。

2016年德国政府通过了经济与人权国家行动计划，它规定，德国企业在海外的供货商也必须执行更高的人权标准。德柳斯表示，"德国的消费者有权获知，哪些企业参与了嫌疑产品的开发，生产移动电话、手提电脑、个人电脑以及摄像机厂家的供货商，是否把他们的技术提供给了中国安全部门。"

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目前人们获知，德国移民与难民署已做出决定，重新评估那些已被拒绝的维吾尔难民的避难申请，他们总共不到10人。绿党联邦议员保泽（Margarete Bause）对媒体说，维族人的人权"受到严重损害"。

中国2300万穆斯林人口中，维吾尔族人大约为1000万，仅次于回族，是中国第二大穆斯林少数民族。

李鱼/乐然（天主教通讯社）