 德国邮政与顺丰合作 开拓中国市场 | 经济纵横 | DW | 26.10.2018

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经济纵横

德国邮政与顺丰合作 开拓中国市场

本周五，德国邮政公司表示，已经同意与来自中国的物流企业顺丰进行战略合作，以深化集团的亚洲增长战略。这家部分由德国国资持股的企业，将籍此进一步开拓中国物流市场。

Deutschland Deutsche Post Zentrale in Bonn (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

位于波恩的德国邮政总部

(德国之声中文网) 在周五(10月26日)发布的一份声明中，德国邮政公司宣布将把其在华企业仓储物流业务转让给顺丰控股，而后者将向德国邮政一次性支付7亿欧元，并且在今后10年中按照营业额的一定比例向德国邮政支付费用。德国邮政总裁安鹏(Frank Appel)指出，这一战略合作会让公司接触到合作伙伴的中国客户、各地配送网络，"中国是一个非常具有前景的市场，我们绝对会继续扎根。"他认为，合作计划将推动公司的增长战略，进一步强化在中国大陆以及香港市场的地位。

China Wang Wei | SF Express (picture alliance/Imagechina/Chun Yu)

顺丰总裁王卫

对于顺丰而言，这家中国物流领军企业则能够从德国邮政DHL的全球网络中受益。顺丰集团总裁王卫指出，与德国邮政的战略合作有助于其业务的国际化。

早在1985年，德国邮政就进入了中国市场。目前，该公司在中国总共拥有5800余名员工以及89座仓储基地。中国物流市场的竞争正日趋激烈，尤其是在包裹快递领域。此次与顺丰的战略合作，仅涉及面向企业的物流业务，德国邮政DHL在中国的快递业务则依然自主经营。

文山/凝炼/(路透社)

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