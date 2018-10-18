德国邮政与顺丰合作 开拓中国市场

(德国之声中文网) 在周五(10月26日)发布的一份声明中，德国邮政公司宣布将把其在华企业仓储物流业务转让给顺丰控股，而后者将向德国邮政一次性支付7亿欧元，并且在今后10年中按照营业额的一定比例向德国邮政支付费用。德国邮政总裁安鹏(Frank Appel)指出，这一战略合作会让公司接触到合作伙伴的中国客户、各地配送网络，"中国是一个非常具有前景的市场，我们绝对会继续扎根。"他认为，合作计划将推动公司的增长战略，进一步强化在中国大陆以及香港市场的地位。

顺丰总裁王卫

对于顺丰而言，这家中国物流领军企业则能够从德国邮政DHL的全球网络中受益。顺丰集团总裁王卫指出，与德国邮政的战略合作有助于其业务的国际化。

早在1985年，德国邮政就进入了中国市场。目前，该公司在中国总共拥有5800余名员工以及89座仓储基地。中国物流市场的竞争正日趋激烈，尤其是在包裹快递领域。此次与顺丰的战略合作，仅涉及面向企业的物流业务，德国邮政DHL在中国的快递业务则依然自主经营。

文山/凝炼/(路透社)