德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店

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暑期将至，很多人开始筹划去哪里度假。如果选择在德国享受夏天，游客在很多城市都可以找到风格各异、各具特色的豪华酒店，例如，伊丽莎白女王下榻过的柏林阿德隆酒店、歌德和席勒曾用餐过的魏玛大象酒店以及以收藏名贵葡萄酒而闻名的弗莱堡科伦比酒店。
阿德隆可以说是德国知名度最高的酒店之一。它坐落在勃兰登堡门的正对面。1907年，阿德隆酒店正式落成营业，但二战中酒店受到了严重的损毁。1997年8月23日，修缮一新的阿德隆重新开业。作为一家豪华酒店，阿德隆可以称得上是高朋满座，威廉二世、伊丽莎白女王以及美国前总统奥巴马，都曾下榻于此。
四季大酒店位于汉堡的阿尔斯特河畔，低调内敛是这座建筑的主要风格。进入酒店内，客人才能感受到这里的奢华。以其面积达一千平米的休闲保健区为例，这里桑拿、蒸气浴和健身设备一应俱全。倚窗眺望，汉堡城区尽收眼底。
位于魏玛市中心广场的大象酒店建于1696年。数百年来，这里曾是酒馆和邮局，最终发展成为一座豪华酒店。歌德和席勒都曾在这里用餐。至于这家酒店何以用大象命名，已经无从考证。
塔森伯格宫始建于十八世纪，是大力王奥古斯特二世为其情人所建。二战中被炸毁，1995年得到重建。酒店建筑将历史原貌和现代设计有机结合，令人耳目一新。塔森伯格宫酒店紧挨着同圣母大教堂同为德累斯顿地标建筑的茨温格宫。
位于波恩附近的彼得斯贝格大酒店在战后德国的历史上曾扮演重要角色。二战结束后，这里曾是西方战胜国最高代表处。此后又成了联邦德国的国宾馆。无论是比尔·克林顿，还是纳尔逊·曼德拉都曾下榻于此。酒店共有88间客房和11个套间。
位于科隆附近的本斯堡城堡可谓历史悠久。巴洛克式的建筑及雕像，会让客人产生时空倒流历史重现的感觉。1703年修建的这座宫殿，曾被后人当作野战医院、兵营，最终成为酒店。除了酒店本身，内设的餐厅Vendôme也深受美食家的喜爱，这是一家米其林两星级餐厅。
杜塞尔多夫的布莱登巴赫酒店Der Breidenbacher Hof也是一座历史悠久的酒店，拥有两百多年的历史。沙皇亚历山大二世就曾下榻于此。客房的皇家风范保持至今。酒店坐落在杜塞尔多夫著名的国王大道上。
布莱内尔花园酒店位于德国南部度假胜地巴登巴登，这家酒店的经营宗旨是“天人合一的生活方式“。酒店座落于自家花园的中心位置，宛如闹市里的一片绿洲。这里原本是一个温泉疗养院，1855年，Camille Brenner将这一设施改建成了豪华酒店。过去几年来，酒店内的休闲养生区仍在一直扩建。
入住科伦比酒店的客人，从豪华客房里，就可以一览弗莱堡老城和弗莱堡大教堂的景色。酒店的名字来自于贵族家庭Colombi，该家族曾在酒店对面建造过一座宫殿。巴符州以葡萄酒闻名，而这家酒店的大厅里就收藏着六百多种总计三万多瓶名贵葡萄酒。
依照巴伐利亚国王路德维希一世的要求，巴伐利亚庭院酒店于1841年建成完工，专门用来接待国王的宾客。今天这家酒店已入选"全球领先酒店名录”。337间豪华客房和74个套间的装修风格，既庄重典雅，也有现代设计。
这里其实并不是酒店，而是一家会议中心。始建于1916年，现在这里拥有休闲保健、美食以及住宿和会议服务。2015年和2022年，这里曾两次承办西方七国首脑会晤。政界要员和住店宾客们不仅可以享受到一流的服务，而且还可以观赏阿尔卑斯山的美丽风光。
中国文化和旅游部数据中心指出，在刚刚过去的端午节小长假，中国旅游人数突破1亿人次，同比增长逾30%。
或许你正寻觅一个求婚或者过纪念日的地方，来一趟说走就走的旅行。小编总结出几处充满浪漫元素的德国爱情圣地。
美丽的海岛风光，让游客流连忘返，但酒店清洁工的辛勤劳作，却鲜为人知。为了保护海岛度假圣地上的酒店清洁工们不再受到剥削压榨，马略卡岛的酒店业主、工会和政府签署了一项协议。
在当局取消大部分防疫措施后，中国国内旅游业出现了反弹。今年的五一劳动节假期有望创下旅游高峰纪录，火车票和热门景点门票已经售罄，甚至有城市警告旅客不要前往该地。
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