德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店

波恩的彼得斯贝格大酒店（Grandhotel Petersberg, Bonn）

位于波恩附近的彼得斯贝格大酒店在战后德国的历史上曾扮演重要角色。二战结束后，这里曾是西方战胜国最高代表处。此后又成了联邦德国的国宾馆。无论是比尔·克林顿，还是纳尔逊·曼德拉都曾下榻于此。酒店共有88间客房和11个套间。