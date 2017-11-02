 德国逮捕两名叙利亚前特工 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

德国逮捕两名叙利亚前特工

两名叙利亚秘密情报人员分别在德国首都柏林和莱法州被捕。他们被指涉嫌犯有反人类罪。这两名高级特工据信参与了大规模酷刑虐待。

Deutschland - Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

位于卡尔斯鲁厄的德国联邦总检察署

（德国之声中文网）位于卡尔斯鲁厄的德国联邦检察署称，这两名年龄分别为42岁和56岁的男子被指在叙利亚参与实施酷刑。两人已于本周二（2月12日）被逮捕，目前被调查拘留。

德国检方称，这两人属于设在大马士革的一个秘密情报机构。在2012年4月叙利亚政府开始对反对派的活动进行"大范围和残暴的压制"以来，情报部门在其中扮演了关键角色。

酷刑折磨数千人

56岁的嫌疑人安瓦尔·R（Anwar R.）曾是大马士革的这所情报机关侦查部及其所属监狱的负责人。他在2011年月到2012年9月之间曾下令系统性使用残暴的刑讯方法。

Syrien Folter Mißbrauch Symbolbild MIT BEDACHT VERWENDEN (JAMES LAWLER DUGGAN/AFP/GettyImages)

很多叙利亚内战的受害者曾遭受酷刑(2012年资料图片)

另一名嫌疑人埃亚德·A（Eyad A.）则曾经负责在一处哨所搜查并逮捕逃兵、示威者和其他嫌疑人等。当时平均每天有100人被逮捕，并被送入安瓦尔·R所负责的监狱遭受酷刑。埃亚德·A还被怀疑协助杀害两人，以及对至少2000人实施酷刑和虐待。

据调查人员掌握的信息，两名嫌疑人2012年就离开了叙利亚。安瓦尔·R原部门的另一名工作人员周二在法国被巴黎检察机关逮捕。这几次逮捕行动是在国际协调下进行的。在德国被捕的两名叙利亚人将因残暴罪行在此间接受审判。

 

叶宣/石涛（法新社、德新社等）

 

DW.COM

特朗普政策转弯 美国延缓撤军叙利亚

美国总统特朗普上个月突然宣布，将在几周内撤军叙利亚。但国家安全顾问博尔顿暗示计划延缓，并提出两项先决条件。 (07.01.2019)  

德内政部长：暂不遣返叙利亚难民

来自内战国家叙利亚的难民，若其避难申请遭法庭驳回，或在德期间触犯刑法，是否应被遣返原籍？泽霍费尔部长表明了立场。 (23.11.2018)  

媒体：柏林考虑参与军事打击阿萨德

一旦叙利亚总统再次对本国人民使用化学武器，德国联邦国防军有可能进行干预。联邦国防部正在考虑军事干预的可能性。 (10.09.2018)  

相关内容

Irak Pressefreiheit Symbolbild

联合国：记者仍是“高危职业” 02.11.2017

被绑架、受酷刑、遭杀害——全球范围针对记者的暴力现象有增无减。然而，相关破案率只有十分之一。很多国家本身便是记者的最大敌人。

Deutschland | Airbus A340-300 der iranischen Fluglinie Mahan Flughafen Düsseldorf

涉嫌在欧策划恐袭 伊朗遭德国制裁 21.01.2019

德国政府怀疑伊朗在欧洲从事了袭击并计划制造更多袭击事件。柏林因此准备制裁德黑兰，对象是一家伊朗航空公司。

Syrien Damaskus Militärschlag

美英法空袭叙利亚 特朗普：“使命完成了” 14.04.2018

作为对叙利亚政府上周被指使用化学武器的回应，美国联合英国和法国对叙利亚军事设施实施“精准打击”。在俄罗斯、德国、中国等国纷纷就此表明态度的同时，特朗普宣布“使命完成了”。

广告

媒体看中国

Huawei 2019 CES in Las Vegas (Reuters/S. Marcus)

德语媒体：5G时代的矛与盾

为争夺技术领域的世界霸主地位，国际准则似乎早已形同虚设。围绕华为的争执中，两名加拿大公民何以成了中国的阶下囚？另外，中国在委内瑞拉危机的两难选择也是德语媒体关注的焦点。 