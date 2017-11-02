德国逮捕两名叙利亚前特工

（德国之声中文网）位于卡尔斯鲁厄的德国联邦检察署称，这两名年龄分别为42岁和56岁的男子被指在叙利亚参与实施酷刑。两人已于本周二（2月12日）被逮捕，目前被调查拘留。

德国检方称，这两人属于设在大马士革的一个秘密情报机构。在2012年4月叙利亚政府开始对反对派的活动进行"大范围和残暴的压制"以来，情报部门在其中扮演了关键角色。

酷刑折磨数千人

56岁的嫌疑人安瓦尔·R（Anwar R.）曾是大马士革的这所情报机关侦查部及其所属监狱的负责人。他在2011年月到2012年9月之间曾下令系统性使用残暴的刑讯方法。

另一名嫌疑人埃亚德·A（Eyad A.）则曾经负责在一处哨所搜查并逮捕逃兵、示威者和其他嫌疑人等。当时平均每天有100人被逮捕，并被送入安瓦尔·R所负责的监狱遭受酷刑。埃亚德·A还被怀疑协助杀害两人，以及对至少2000人实施酷刑和虐待。

据调查人员掌握的信息，两名嫌疑人2012年就离开了叙利亚。安瓦尔·R原部门的另一名工作人员周二在法国被巴黎检察机关逮捕。这几次逮捕行动是在国际协调下进行的。在德国被捕的两名叙利亚人将因残暴罪行在此间接受审判。

叶宣/石涛（法新社、德新社等）