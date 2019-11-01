 德国通过立法   禁同性恋「转化治疗」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2020

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时政风云

德国通过立法   禁同性恋「转化治疗」

德国早在2017年通过同性婚姻，但每年仍有约2千宗「性倾向转化治疗」。当地日前完成通过新法例，禁止未成年人士进行有关疗程，成爲欧洲最早立法的国家之一。

Deutschland Christopher Street Day CSD 2019 in Berlin (Getty Images/C. Koall)

（德国之声中文网）德国国会周四（7日）通过去年提交的法案，禁止18以下未成年人士进行「性倾向转化治疗」（conversion therapy），如家长或监护人强迫子女接受疗程也属违法，可遭罚款3万欧元或监禁一年。

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联邦总理默克尔领导下的基民盟对同性婚姻合法化始终明确说不。但是现在默克尔改变了，主张在联邦议院讨论同性婚姻问题时，人人可以按照自己的个人看法，而不是按照议会党团的主张发表意见。 (27.06.2017)

欧洲议会通过一项决议，谴责波兰所谓的“无LGBTI”区。决议还表示，对欧盟成员国政府对LGBTI的歧视予以关注。 (19.12.2019)

虽然中国早在2001年便将同性恋去病化，全国仍有多达136间医疗院所提供性倾向扭转治疗。两名中国艺术家让社会更关注此议题，决定开着三辆盛载着标语的红卡车，巡迴八座城市。 (23.01.2019)

成年人自愿寻求「转化治疗」则可获豁免，但前提是在非被强迫、欺骗或威胁下进行。当局同时禁止该疗法的相关广告。

绿党：应纳入26岁以下人士

德國绿党在2013最先推动有关立法，该党批评新法例只保护18岁以下人士并不足够，因爲18至26岁的年轻人也面临家庭和社会压力，而被迫接受有关疗程。

德国联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）在法案表决前表示，他希望法案能够经得起司法覆核的考验，「我想要的是一项强而有力的法令，而且不会在法院遭推翻」。

斯潘本身是公开出柜同性恋者，他表示年轻人正被迫接受「转化治疗」，因此要让他们「在现行法律找到支持，看到一个清晰的信息，就是国家不希望有这种疗程」。

欧洲多囯推动立法

德国2017年通过同性婚姻，但据估计每年仍约有2千宗「转化治疗」案例，主要针对儿童或青少年，试图扭转同性恋或跨性别者的性倾向，疗法包括电击及服用呕吐药物等，有研究显示可引致焦虑症、抑郁及增加自杀风险。

目前，瑞士、美国部分州份及不少南美国家已禁止「转化治疗」，欧洲多国也在推动有关禁令。

李澄欣/达扬/(路透社、德新社）

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