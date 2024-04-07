德国通过“空中桥梁”向加沙提供援助

（德国之声中文网）七名来自国际救援组织“世界中央厨房”（World Central Kitchen）的工作人员在一次以色列对加沙的空袭中丧生。这些志愿者在加沙为大约240万挣扎在生存边缘的民众提供援助。志愿者遇袭事件再次引起包括德国在内的国际社会对战区援助的关注。

红十字会主席称加沙地带为“灾难性局面”

数周以来，德国救援团体愈发感到他们几乎无法提供任何援助。德国红十字会（DRK）主席哈斯菲尔德（Gerda Hasselfeldt）一向冷静，且不喜欢危言耸听。这位来自基社盟的前联邦部长将加沙地带人民的处境描述为“真的是灾难性的”，人们没有理由不相信情况真的非常糟糕。哈斯菲尔德向德国广播电台表示，通过少数开放通道运送的救援物资根本不够。她说道：“什么都缺。随着袭击增加，冲突进一步加深，情况将变得更加棘手。”

救援物资先用飞机运到埃及，再运到加沙

哈斯菲尔德自2017年起担任德国红十字会主席。自去年10月初哈马斯对以色列发动恐怖袭击以来，该组织向加沙地带一共提供了多少援助，她已很难估算清楚。哈斯菲尔德表示：“我们已经用数架飞机将援助物资先运到埃及，再运到加沙地带。”援助物资主要包括食品、医疗设备以及卫生用品。

德国国际合作机构（GIZ）已经不再向加沙地带派遣工作人员

传统意义上的发展合作通常由国家或公共机构组织执行，例如“德国国际合作机构”（GIZ）。该机构会对德国联邦发展合作部（BMZ）的项目进行落实执行。德国联邦发展合作部发言人胡梅尔（Katja Hummel）向德国之声表示，像德国国际合作机构这样的组织目前没有从德国向加沙派遣人员。在哈马斯发动袭击前，还经常有来自约旦河西岸拉马拉（Ramallah）以及德国的工作人员前往加沙地带，以检查项目进展情况。“鉴于当前局势，向加沙地带派遣人员已暂无可能。”

教会团体与当地志愿者合作

像国际明爱（Caritas international）这样的教会公益团体目前也面临同样的情况。该组织发言人莱因克（Achim Reinke）告诉德国之声：“向当地派驻人员本来就不是我们的做法，我们一直是与当地志愿者合作。”国际明爱与全球其他天主教团体有着紧密联系，对加沙当地灾难性的局势也有着深刻的了解。莱因克认为，如今德国联邦国防军也开始参与从约旦出发、向人口稠密的战区进行物资空投的救援行动，这只能表明局势是多么令人绝望：“这基本上说明已经走投无路。像这样进行空投，只有最强壮的人才能抢到物资，年迈者或残疾人根本没有机会。”

根据莱因克的说法，更好的方法是通过陆路或海路来运输援助物资，但这些途径正在变得越来越危险且越来越受限。因为自从哈马斯发动袭击以来，从以色列到加沙地带的许多过境点已被关闭。哈马斯被许多国家列为恐怖主义组织。

DW记者亲临德法空军执行加沙空投任务

空投救援物资

自3月中旬以来，德国参与了向加沙地带贫困人口空投援助物资的行动。德法联合空运队的两架C-130大力神运输机已从诺曼底驻地转移至约旦，以支援空运。这些德国联邦国防军的飞机配备了法国降落伞系统，用于空投援助物资。机组人员由德法人员共同组成。有现场观察人员报告称，他们担心部分援助物资可能在约旦就已经消失踪影。

贝尔博克称救援“杯水车薪”

德国外交部长贝尔博克在上周初的中东之行期间将这种空投援助称为“杯水车薪”。她在埃及强调了通过陆路过境向加沙民众提供援助的重要性：“埃及在解决饥荒问题上发挥着特别重要的作用，尤其是通过拉法边境口岸——目前绝大部分食品都是通过这个口岸运入的。而从以色列进入加沙的过境点要么关闭，要么只是有限程度地开放。”

自去年10月以来，德国向加沙提供1.75亿欧元援助资金。德国外交部网站上写道，加沙地带人道主义局势仍然是灾难性的，尤其是北部沿海地带。民众的基本供给系统已经崩溃。最基本物资匮乏：食物、水以及医疗服务。目前，德国向巴勒斯坦所有地区（不仅仅是加沙地带）提供的总援助约为2.5亿欧元。其中1.75亿欧元是自去年10月7日以来新批准的资金。

援助联合国巴勒斯坦难民救助机构UNRWA的款项已暂停

自今年年初起，德国已停止向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）提供资金。当时，以色列政府公布消息称，该救助机构12名来自加沙的工作人员据信参与了去年10月7日的恐怖袭击。该救助组织随后解雇了这些员工。包括德国、美国在内的16个国家自那时起开始停止向该援助机构付款。但几周前，德国宣布，将为该机构在约旦、黎巴嫩、叙利亚以及约旦河西岸的区域工作提供4500万欧元的资金支持。

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