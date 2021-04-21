德国通过新IT法　华为被禁成可能

（德国之声中文网）德国联邦议会本周五（４月２３日）批准了一项关于IT安全的新法律，名为IT-安全法 2.0。德新社报道称，新的法律为德国可能在构架5G网络时将华为排除在外提供了框架。

德新社报道称，该法律旨在保护重要的基础设施，如移动和能源网络。如果一家制造商是由外国政府控制，或参与了被认为是危险的活动并向德国提供有关安全的部件。那么德国内政部就有将其排除在外的权力。

德国《明镜在线》也对最新的法律内容进行了详细报道，指出新法规定只有在一家供应商多次违反有关可信度的规定时，才有可能彻底被排除在5G网络的建设之外。违反可信度规定的做法包括企业提供不实信息；不支持安全性检查或是在发现IT系统的漏洞时不立即报告并排除。

除此以外，新法还规定设备供应商必须提供全面的质量保证。德国有关方面除了对其会进行技术上的检查以外，还会进行政治上的检查。

不仅仅是针对华为

在此之前，德国官方做出相关评估的根据是制造商自己发表的可信度声明。德国基督教民主党(CDU)议员马蒂亚斯-米德尔伯格(Mathias Middelberg)表示：“安全政策问题现在将成为5G网络扩展中的核心问题”。

这部法律是在围绕中国网络设备制造商华为以及5G电信网络扩张的长期讨论后制定的。美国指责华为与中国政府有密切的联系，并对该公司进行了严厉的制裁，指控其从事间谍和破坏活动。华为否认了这些指控。

德国的新法律为把华为这样的公司排除在德国5G网络扩张之外提供了一个更广泛的法律框架。同样来自基民盟的联邦议员贝恩施蒂尔(Christoph Bernstiel)表示：新法律允许对所有制造商进行技术和政治评估，而不仅仅是华为。

根据《明镜在线》掌握的消息，在新法的框架下德国联邦安全和信息技术局（BSI）将获得更多的人力资源，并加强在保护消费者权益方面的工作。该机构有权主动在关键基础设施运营方寻找安全漏洞。囊括的领域包括能源供给、信息技术、电子通讯、交通运输、医疗、供水、食品供应、金融和保险、政府行政机关以及媒体和文化机构。《明镜在线》报道称，批评者担忧拥有如此权力的BSI将演变为一个“黑客政府机关”。

面对新法，华为似乎并不担忧。华为德国公关部主任宋可腾(Carsten Senz)向德国之声表示：“华为欢迎德国联邦议院通过IT安全法2.0。法律中许多新条款为继续改善德国关键基础设施的IT安全打下了良好的基础。”

有关新法对华为参与德国5G建设的影响，宋可腾态度乐观地指出，这意味着所有的设备服务提供商都要符合更高并且统一的安全标准。在他看来，德国这种“基于事实”的法律框架“对于解决网络安全这一全球挑战来说有着重要的意义。”

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



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