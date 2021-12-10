德国通过医护人员义务接种新冠疫苗法案

（德国之声中文网）德国联邦议院周五高票通过对卫生机构工作者义务接种新冠疫苗法案。689名参与投票的议员中有571人投下赞成票，80人反对，38人弃权。这项新法午后也在联邦参议院获得通过。

根据新法，医院、养老院、疗养院、诊所、急救服务等工作人员在2022年3月15日前必须提交新冠疫苗接种或痊愈证明。此外，未来除了医师外，牙医、兽医和药剂师将被允许进行新冠疫苗接种。

新法规还为联邦各州提供实施严格区域性限制提供了可能性。州政府可以下令关闭俱乐部或迪斯科舞厅，甚至能关闭餐馆。联邦参议院还批准新条例，允许未来再次实施接触限制，对象包括已接种疫苗者和痊愈者。

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在投票前的辩论中，联邦卫生部长劳特巴赫和德国新政府其他代表为新法辩护。联盟党虽然也对该法投下赞成票，但指责执政联盟对该法的多次修改导致民众不安。

特定职业人士义务接种疫苗的法规充满争议，一些人担忧，不愿接种疫苗者可能会离开护理行业，甚至一开始就不会选择从事此类工作。鉴于疗养院等机构内的高新冠死亡率，劳特巴赫认为有义务接种疫苗的必要。此外，随着圣诞节临近，劳特巴赫认为有必要快速采取行动："我们必须尽力要让人们能庆祝圣诞并见到挚爱，还要保证这一切能安全地进行。"

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（德新社、法新社、明镜周刊）

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