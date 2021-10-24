德国通胀飙至28年新高 欧央行维持零息政策不变

（德国之声中文网）联邦统计署周四表示，同去年同期相比，今年十月的消费价格上涨了4.5%。而上一次官方价格指数上涨4.5%的情况，则是28年以前的1993年十月。今年九月，德国的物价指数首次突破4%大关，同上个月相比，德国物价指数在十月份上涨了半个百分点。

通货膨胀率上涨会导致消费者购买力的下滑，因为同样花费一欧元，可以买到的东西却少于从前。根据已知的数据，今年十月涨幅最高的是能源，比去年同期上涨了18.6%。

一段时间以来，不断走高的能源价格也使通货膨胀率不断上升。此外，今年一月增值税恢复正常对物价的影响也正在逐步显现。去年，为了抵消防疫措施对经济的影响，德国政府曾暂时下调增值税。造成物价总体上涨的其他原因还包括原材料短缺、供货紧张以及政府引入的二氧化碳排放税等等。今年一月开始，企业和消费者需要为燃烧燃油或天然气而产生的二氧化碳，支付每吨25欧元的费用。

疫情最严重的2020年期间，通货膨胀率曾一度呈现负值。而随着全球经济逐步复苏，市场对原料和芯片的需求明显提升。

德国复兴信贷银行的首席经济师科勒盖博（Fritzi Köhler-Geib）表示："过去几个月价格上涨的决定性因素是疫情对经济造成的后续效应，明年情况就会逐步好转。"而商业银行首席经济师克莱默（Jörg Krämer）甚至认为，今年十一月的通胀会超过5%，"但进入新年后，通胀率会逐步回落，因为增值税复原等因素造成的特殊效应已经不复存在。不过，我还是提请大家注意，绝对不应忽视长期通胀可能造成的经济风险。"

通货膨胀率是欧洲央行制定货币政策的重要风向标。欧洲中央银行希望欧元区19国的通货膨胀率维持在每年2%的水准，向上和向下的小额偏差则是可以接受的。欧洲央行认为，目前较高的通胀水平是暂时现象。因此，周四央行宣布，将不会调整当前较为宽松的货币政策。欧元区的低息状况也将继续得以维持。欧洲央行理事会昨天表示，将继续维持其零利息政策，至于是否会继续维持大举购买国债的政策，则有待12月做出决定。

欧元区今年九月的通胀率为3.4%，是过去13年以来的最高水准。

从路上的车 看经济好坏 过路费是增是减？ 货物运输可以很好地反映一个国家经济活动现状，如果路上卡车少了，意味着经济需求正在下降。看看过路费是增是减，可以直接了解当前经济的走向。

从路上的车 看经济好坏 用电量是多是少？ 在今年3月底至4月初的德国新冠疫情高峰期，工作日的用电量比疫情前减少7.5%，当时德国实施了相对严格的防疫和封锁措施。目前，德国工业产出正缓慢恢复，但预计今年全年的用电量将比2019年降低10％。

从路上的车 看经济好坏 多少人使用导航？ 苹果、谷歌等科技巨头每天都会分析从地图导航等应用程序中获得的大量数据。在3月底停摆时，使用导航APP的德国人减少了60％，明显看出人们活动受限。

从路上的车 看经济好坏 多少人订餐？ 网络服务公司OpenTable今年3月发布的一项调查，让人们已经可以尝到新冠疫情对餐饮行业带来的苦涩影响。该月初，餐馆的预订量与去年同期大致相同。但在疫情肆虐后，整个停摆期间预订量几乎降为零。

从路上的车 看经济好坏 更倒霉的航空业 在德国，乘飞机的人数呈现前所未有的下降——从2月份的1500万下降至几乎为零。提供实时航班情况的Flightradar24所收集的数据，突显了新冠疫情期间全球航空业所受到的巨大冲击。今年4月比去年同期少飞了75000次。

从路上的车 看经济好坏 直观的失业人数 失业人数是反映经济生活的经典指标。在德国，4月的失业人数猛增41.5万，达到250万人。此后，该数字持续增长，但涨幅没有4月份那么明显，这也是因为德国政府的短时工作补贴政策减轻了就业市场的压力。

从路上的车 看经济好坏 多少新车注册？ 另一个经济领域具有前瞻性的指标是企业和私人购置新车的数量。而德国道路交通监管机构提供的最新数据显示，目前经济仍然处于困境之中。 今年3月，德国新车注册量比去年同期减少了37.7%，而4月份，德国汽车销售数量减少了61%。 作者: Magdalena Neubig



（德新社，美联社）

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