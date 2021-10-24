德国通胀飙至28年新高 欧央行维持零息政策不变

由于能源价格持续走高，今年十月德国的物价指数仍在继续上涨。通胀率达到了1993年以来的最高水平。
（德国之声中文网）联邦统计署周四表示，同去年同期相比，今年十月的消费价格上涨了4.5%。而上一次官方价格指数上涨4.5%的情况，则是28年以前的1993年十月。今年九月，德国的物价指数首次突破4%大关，同上个月相比，德国物价指数在十月份上涨了半个百分点。
通货膨胀率上涨会导致消费者购买力的下滑，因为同样花费一欧元，可以买到的东西却少于从前。根据已知的数据，今年十月涨幅最高的是能源，比去年同期上涨了18.6%。
一段时间以来，不断走高的能源价格也使通货膨胀率不断上升。此外，今年一月增值税恢复正常对物价的影响也正在逐步显现。去年，为了抵消防疫措施对经济的影响，德国政府曾暂时下调增值税。造成物价总体上涨的其他原因还包括原材料短缺、供货紧张以及政府引入的二氧化碳排放税等等。今年一月开始，企业和消费者需要为燃烧燃油或天然气而产生的二氧化碳，支付每吨25欧元的费用。
疫情最严重的2020年期间，通货膨胀率曾一度呈现负值。而随着全球经济逐步复苏，市场对原料和芯片的需求明显提升。
德国复兴信贷银行的首席经济师科勒盖博（Fritzi Köhler-Geib）表示："过去几个月价格上涨的决定性因素是疫情对经济造成的后续效应，明年情况就会逐步好转。"而商业银行首席经济师克莱默（Jörg Krämer）甚至认为，今年十一月的通胀会超过5%，"但进入新年后，通胀率会逐步回落，因为增值税复原等因素造成的特殊效应已经不复存在。不过，我还是提请大家注意，绝对不应忽视长期通胀可能造成的经济风险。"
通货膨胀率是欧洲央行制定货币政策的重要风向标。欧洲中央银行希望欧元区19国的通货膨胀率维持在每年2%的水准，向上和向下的小额偏差则是可以接受的。欧洲央行认为，目前较高的通胀水平是暂时现象。因此，周四央行宣布，将不会调整当前较为宽松的货币政策。欧元区的低息状况也将继续得以维持。欧洲央行理事会昨天表示，将继续维持其零利息政策，至于是否会继续维持大举购买国债的政策，则有待12月做出决定。
欧元区今年九月的通胀率为3.4%，是过去13年以来的最高水准。
（德新社，美联社）
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