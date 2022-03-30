 德国通胀率创四十年来新高 | 经济纵横 | DW | 30.03.2022

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经济纵横

德国通胀率创四十年来新高

德国联邦统计署3月30日发布的最新数据显示，今年3月消费价格比去年同期上涨了7.3%，主要原因是不断攀升的能源价格全面抬升了物价。

通胀率飙升，德国人的购买力急剧缩水

通胀率飙升，德国人的购买力急剧缩水

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在普京发动的对乌克兰战争背景下，西方考虑对俄能源制裁，导致全球市场油、气价格进一步上涨。

俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷出台了制裁措施，誓要让俄罗斯经济陷入深渊。而在经济高度全球化的今天，针对俄罗斯的经济制裁，也会严重影响其他国家民众的生活，其中也包括西方民众。

2021年，德国的通货膨胀率攀升至近30年来的最高水平。德国之声评论员Henrik Böhme指出，比起其他国家的人，德国人尤其害怕通货膨胀、货币贬值，但其实（尚且）无需过于恐慌。

美国去年12月的通货膨胀率高达7%，创下近 40 年来最高值。美联储已着手取消与新冠疫情相关的景气刺激措施。

(德国之声中文网) 上一次达到如此高的通胀率，还要追溯到1981年秋天。当时，受中东石油危机影响，西德的通胀率也超过了7%。

德国联邦统计署表示，当前的高通胀率主要因为俄罗斯进攻乌克兰导致油气价格进一步显著上涨。此外，新冠疫情造成的供应链不畅也同样对产业链上游价格造成了影响。

根据统计，和去年同期相比，今年3月的德国能源价格暴涨了39.5%，食品价格上涨了6.2%。而即便和刚刚过去的2月相比，3月的物价涨幅也高达2.5%。

德国巴符州州立银行(LBBW)经济师尼古拉施(Jens-Oliver Niklasch)指出，民众的购买力将因为乌克兰战争和新冠疫情的双重不利因素而缩水。资产管理公司HQ Trust的首席经济师海泽(Michael Heise)也指出，如此高的物价涨幅，意味着德国企业以及个人的收入都遭到大幅贬值。

德国商业银行首席经济师克莱默(Jörg Krämer)强调，此轮通胀主要是因为乌克兰战争推动了油气价格暴涨，而其他商品的价格也在全面攀升。

 

执行了多年零利率政策的欧洲央行，会不会终于升息？

执行了多年零利率政策的欧洲央行，会不会终于升息？

负责为德国政府提供宏观经济政策咨询的"经济五贤人"3月30日大幅调低了本年度的德国经济增长预期至1.8%，并且就俄罗斯供气安全问题发出警告。该专家小组指出，一旦来自俄罗斯的天然气供应中断，德国经济就会陷入更严重的衰退，通货膨胀率则会进一步升高，预计2022年总体通胀率将达到6.1%。他们呼吁德国为"断气"早做准备，并且尽快减低对俄罗斯天然气的依赖度。

作为欧洲最大经济体的德国出现了如此高的通胀率，外界对欧洲央行升息的期待也在相应增加。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)也在同一天表示："短期内，我们将面临更高的通胀、更低的经济增长率。"奥地利央行行长霍尔茨曼(Robert Holzmann)则说："如果通胀率上升，升息就是央行的任务。"荷兰央行近期也有相似的表态。

(德新社、法新社)

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