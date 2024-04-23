 德国选项党重要政治人物的中国助手涉嫌间谍罪被逮捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2024

访问新版DW网页

尝鲜使用dw.com测试版。该版本仍在完善中，欢迎你提出宝贵意见！

转到新版dw.com网页

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

政治

德国选项党重要政治人物的中国助手涉嫌间谍罪被逮捕

德国选项党欧洲议会大选头号候选人克拉的一名中国助手被德国警方逮捕，罪名是涉嫌为中国情报机构从事间谍活动。去年曾有报道指出，克拉在该党日益亲华的立场方面发挥了关键作用。

德国极右翼政党选项党（AfD）党员克拉（Maximilian Krah）是该党在今年6月即将举行的欧洲议会大选中推出的首席候选人。他的一名中国助理涉嫌从事间谍活动被捕。

德国极右翼政党选项党（AfD）党员克拉（Maximilian Krah）是该党在今年6月即将举行的欧洲议会大选中推出的首席候选人。他的一名中国助理涉嫌从事间谍活动被捕。

（德国之声中文网）据德国安全部门所称，德国极右翼政党选项党（AfD）欧洲议会大选首席候选人克拉（Maximilian Krah）手下的一名雇员因为涉嫌为中国担任间谍被警方逮捕。

德国联邦总检察院周二（4月23日）对外通报称，被逮捕的是一名43岁的中国男子。周一（4月22日）夜间，德国警方在德累斯顿对他实施了抓捕并对他的公寓进行了搜查。他被指控在极其严重的案件中为外国情报机构担任特工。

据德新社报道，这位名为Jian G的中国男子已经加入德国籍，他是中国情报机构的工作人员。2019年以来他为欧洲议会中一名德国议员工作。德国电视一台和《时代周报》的报道均指出，这名德国议员就是选项党成员克拉。

德国联邦总检察院方面表示，去年1月以来Jian G多次将有关欧洲议会协商和决策的信息向外传递。此外他还为中国情报机构在德国收集中国异见人士的信息。

周二Jian G会被送上德国联邦法院出庭。

Jian G是谁？

去年t-online曾发表长篇文章指出，欧洲议会大选选项党头号候选人克拉在该党日益亲华的立场方面发挥了关键作用。按照克拉的设想，德国的外交和经济政策今后不应该再关注在中国发生的压迫、中国咄咄逼人的军事扩张和对其他国家的讹诈。相反，德国应该利用中国的资金来加强与俄罗斯的自由贸易区的实力，对抗美国。克拉长期以来一直在所谓的“反共”选择党中为这项政策而奋斗。

这篇报道中，对刚刚被捕的Jian G也略着笔墨。文章称，外界对Jian G的个人信息了解不多。只知道他曾经和克拉同时在德累斯顿工业大学学习。至少在2011年之前他一直是中国公民，之后才加入德国国籍。多年来他一直住在德累斯顿。完成学业后，Jian G担任一家进出口公司的经理，而克拉则在那里经营一家律师事务所和管理咨询公司。

克拉说，他自2014年起就认识Jian G，并以律师的身份管理Jian G的公司。Jian G帮他安排了2018年的上海之旅。之后由于Jian G的实践经验丰富，克拉就雇用了他。2019年9月，G. 被任命为布鲁塞尔克拉议会办公室的首批助理之一。

选项党周二对这一事件做出回应。该党在一份声明中表示：“有关克拉先生的一名雇员因涉嫌间谍活动被捕的报道非常令人担忧。由于我们目前不掌握有关此案的进一步信息，我们必须等待联邦总检察院的进一步调查。”

德国联邦内政部长费瑟（Nancy Faeser）发表评论称，这一案件“极其严重”。周二她在柏林表示：“如果证实欧洲议会正在为中国情报部门进行间谍活动，那么这就是从内部对欧洲民主的攻击。”她说，对中国异见人士进行间谍活动的指控同样严重。“任何雇用此类员工的人都要承担责任。”费瑟强调说。

维族男子自述：中国国安逼迫我充当间谍

中国外交部：停止借所谓的“间谍风险”搞反华的政治操弄

中国外交部发言人汪文斌周二回应德国最新的一起间谍逮捕案时说：“近一段时期，所谓的‘中国间谍威胁论’在欧洲舆论场并不新鲜。近年来更是每每在中欧双方高层互动的前后就会出现新一轮的炒作，这种炒作意图十分明显，就是要抹黑打压中国，破坏中欧的合作氛围。”

汪文斌强调：“我们要强调的是中方一贯坚持在相互尊重互不干涉内政的原则基础上，同包括欧洲在内的世界各国开展合作，我们也在遵守法律法规的基础上，推进同相关方的互利合作。我们希望德方有关人员摒弃冷战思维，停止借所谓的‘间谍风险’搞反华的政治操弄。”

前一日三名德国人涉嫌为中国从事间谍活动被捕

周一，德国联邦总检察院以涉嫌为中国情报机构从事间谍活动的罪名逮捕了三名德国人。涉案的为两名男性和一名女性，他们在杜塞尔多夫和巴特洪堡（Bad Homburg）两地被逮捕。警方还搜查了他们的住所以及办公场所。

这三人被指控最晚从2022年6月起为中国情报部门工作，向中方提供了军事技术情报，同时还违反了德国《对外贸易法》（Außenwirtschaftsgesetz）。

中国驻柏林大使馆23日则向中国官媒新华社否认相关报导，表示中方坚决否认“中国在德国从事涉嫌间谍活动”的指控，“我们呼吁德方停止利用间谍指控政治操纵中国形象、抹黑中国。 ”

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

大众十年前遭窃密 中国否认黑客间谍

德国媒体报道，在中国大量投资的德国汽车制造商大众，大约十年前曾被网络黑客窃取数据，主要涉及汽车领域关键的传动技术。中国官方否认与这一事件有关联。

媒体：中国国安是如何收买右翼政客以图影响欧洲政坛的？

多家欧洲媒体调查爆料：一名比利时前议员被收买充当中国情报部门的线人，并帮助后者试图渗透政界，影响欧洲舆论。极右翼的德国选项党也是中国拉拢的对象之一。

相关内容

Beamte des USK mit Maschinenpistole Heckler Koch MP5. Sicherheitsmaﬂnahmen durch Polizei am Hotel Bayerischer Hof. Polizeifahrzeuge und bewaffnete Polizisten sichern Straﬂen und Umgebung ab. Sicherheitsvorkehrungen w‰hrend der M¸nchner Sicherheitskonferenz 2020. Das Hotel Bayerischer Hof ist weitr‰umig von Polizei und Sicherheitskr‰ften abgesperrt. M¸nchen Bayern Deutschland *** USK officials with Heckler Koch MP5 submachine guns Security measures by police at the Hotel Bayerischer Hof Police vehicles and armed police officers secure streets and surroundings Security measures during the Munich Security Conference 2020 The Hotel Bayerischer Hof is cordoned off extensively by police and security forces Munich Bavaria Germany

三名德国人涉当华间谍遭捕　中国：停止抹黑 22.04.2024

德国联邦总检察署逮捕3名德国公民，他们涉嫌向中国情报机构提供了德国军事技术情报，同时还违反了德国《对外贸易法》。 中国驻德使馆则透过官媒否认此说法，批评德方利用间谍指控抹黑中国形象。

Ein Schalter mit der Aufschrift «Nothalt» ist am Morgen vor einem Logo am Volkswagen Stammwerk zu sehen. Volkswagen hat nach eigenen Angaben die IT-Störung behoben, die die Produktion in mehreren Werken seit Mittwoch lahmgelegt hatte. Die Produktion fahre nun wieder hoch.

大众十年前遭窃密 中国否认黑客间谍 21.04.2024

德国媒体报道，在中国大量投资的德国汽车制造商大众，大约十年前曾被网络黑客窃取数据，主要涉及汽车领域关键的传动技术。中国官方否认与这一事件有关联。

27/09/2022**Flag of China displayed on a laptop screen and binary code displayed on a screen are seen in this multiple exposure illustration photo taken in Krakow, Poland on September 27, 2022. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)

情报机构：中国间谍瞄准荷兰军事科技 18.04.2024

荷兰军事情报机构MIVD发布的年度报告称，中国间谍将目标锁定在荷兰的半导体、航空航天和海运等行业，试图由此加强中国的军事力量。

媒体看中国

乌克兰总统泽连斯基视察乌克兰哈尔科夫地区（Kharkiv） 的防御工事

德语媒体：中国学者称俄罗斯在乌克兰必败

《慕尼黑信使报》文章总结了北大俄罗斯问题专家冯玉军在《经济学人》上发表的《俄罗斯在乌克兰必败无疑》的文章。德国明镜周刊文章写道，大众最大的销售市场中国已成为该集团无法估量的风险。