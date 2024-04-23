德国选项党重要政治人物的中国助手涉嫌间谍罪被逮捕

（德国之声中文网）据德国安全部门所称，德国极右翼政党选项党（AfD）欧洲议会大选首席候选人克拉（Maximilian Krah）手下的一名雇员因为涉嫌为中国担任间谍被警方逮捕。

德国联邦总检察院周二（4月23日）对外通报称，被逮捕的是一名43岁的中国男子。周一（4月22日）夜间，德国警方在德累斯顿对他实施了抓捕并对他的公寓进行了搜查。他被指控在极其严重的案件中为外国情报机构担任特工。

据德新社报道，这位名为Jian G的中国男子已经加入德国籍，他是中国情报机构的工作人员。2019年以来他为欧洲议会中一名德国议员工作。德国电视一台和《时代周报》的报道均指出，这名德国议员就是选项党成员克拉。

德国联邦总检察院方面表示，去年1月以来Jian G多次将有关欧洲议会协商和决策的信息向外传递。此外他还为中国情报机构在德国收集中国异见人士的信息。

周二Jian G会被送上德国联邦法院出庭。

Jian G是谁？

去年t-online曾发表长篇文章指出，欧洲议会大选选项党头号候选人克拉在该党日益亲华的立场方面发挥了关键作用。按照克拉的设想，德国的外交和经济政策今后不应该再关注在中国发生的压迫、中国咄咄逼人的军事扩张和对其他国家的讹诈。相反，德国应该利用中国的资金来加强与俄罗斯的自由贸易区的实力，对抗美国。克拉长期以来一直在所谓的“反共”选择党中为这项政策而奋斗。

这篇报道中，对刚刚被捕的Jian G也略着笔墨。文章称，外界对Jian G的个人信息了解不多。只知道他曾经和克拉同时在德累斯顿工业大学学习。至少在2011年之前他一直是中国公民，之后才加入德国国籍。多年来他一直住在德累斯顿。完成学业后，Jian G担任一家进出口公司的经理，而克拉则在那里经营一家律师事务所和管理咨询公司。

克拉说，他自2014年起就认识Jian G，并以律师的身份管理Jian G的公司。Jian G帮他安排了2018年的上海之旅。之后由于Jian G的实践经验丰富，克拉就雇用了他。2019年9月，G. 被任命为布鲁塞尔克拉议会办公室的首批助理之一。

选项党周二对这一事件做出回应。该党在一份声明中表示：“有关克拉先生的一名雇员因涉嫌间谍活动被捕的报道非常令人担忧。由于我们目前不掌握有关此案的进一步信息，我们必须等待联邦总检察院的进一步调查。”

德国联邦内政部长费瑟（Nancy Faeser）发表评论称，这一案件“极其严重”。周二她在柏林表示：“如果证实欧洲议会正在为中国情报部门进行间谍活动，那么这就是从内部对欧洲民主的攻击。”她说，对中国异见人士进行间谍活动的指控同样严重。“任何雇用此类员工的人都要承担责任。”费瑟强调说。

维族男子自述：中国国安逼迫我充当间谍

中国外交部：停止借所谓的“间谍风险”搞反华的政治操弄

中国外交部发言人汪文斌周二回应德国最新的一起间谍逮捕案时说：“近一段时期，所谓的‘中国间谍威胁论’在欧洲舆论场并不新鲜。近年来更是每每在中欧双方高层互动的前后就会出现新一轮的炒作，这种炒作意图十分明显，就是要抹黑打压中国，破坏中欧的合作氛围。”

汪文斌强调：“我们要强调的是中方一贯坚持在相互尊重互不干涉内政的原则基础上，同包括欧洲在内的世界各国开展合作，我们也在遵守法律法规的基础上，推进同相关方的互利合作。我们希望德方有关人员摒弃冷战思维，停止借所谓的‘间谍风险’搞反华的政治操弄。”

前一日三名德国人涉嫌为中国从事间谍活动被捕

周一，德国联邦总检察院以涉嫌为中国情报机构从事间谍活动的罪名逮捕了三名德国人。涉案的为两名男性和一名女性，他们在杜塞尔多夫和巴特洪堡（Bad Homburg）两地被逮捕。警方还搜查了他们的住所以及办公场所。

这三人被指控最晚从2022年6月起为中国情报部门工作，向中方提供了军事技术情报，同时还违反了德国《对外贸易法》（Außenwirtschaftsgesetz）。

中国驻柏林大使馆23日则向中国官媒新华社否认相关报导，表示中方坚决否认“中国在德国从事涉嫌间谍活动”的指控，“我们呼吁德方停止利用间谍指控政治操纵中国形象、抹黑中国。 ”

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