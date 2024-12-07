德国选项党推举魏德尔作为总理候选人

德国右翼政党选项党（AfD）推举魏德尔作为总理候选人参加明年联邦大选。这也是该党自成立以来首次提名总理候选人。魏德尔是谁？外界对其有何评价？

（德国之声中文网）德国右翼政党选项党（AfD）的民调支持率在18%到19%之间，次于基民盟基社盟，再加上德国主流政党已明确表示不会与其合作，因此，即便选项党提名总理候选人，也几乎无法在议会中获多数支持，无论是首席候选人出任总理，还是成为执政党的可能性都极低。

但选项党仍将魏德尔（Alice Weidel）提名为该党总理候选人参加2025年2月23日的联邦大选。魏德尔是谁？她是个怎样的人？外界又对她评价如何？

对于伴侣的问题，她已经"听烦了"

魏德尔经常被反复问及的一个问题--她在2017年时曾表示对此已经"听烦了"：作为德国选择党领导人和拥有一个同性伴侣这两件事是如何并存不悖的？ 魏德尔的伴侣不仅是女性，还有移民背景。

对于伴侣的问题，魏德尔表示已经“听烦了” 图像来源: Chris Emil Janßen/IMAGO

在苏黎世的一次活动中，这个问题被再次提出。魏德尔回应道："我要告诉你们，我不会去看肤色这种问题。" 随后，她向坐在观众席中的伴侣萨拉深情告白："萨拉，我爱你！" 在之后接受瑞士媒体采访时，魏德尔进一步解释了她的这一举动：她并不喜欢那些以肤色为焦点的问题，"这种问题让我很反感。" 她的伴侣是瑞士人，是被收养的，原籍是斯里兰卡，三个月大时来到瑞士，在阿彭策尔长大。

魏德尔试图将个人私生活隐藏于公众视线之外。她说道，"这扇门一旦被打开，就再也关不上了。" 她的生活是在德国与瑞士之间两地奔波，在瑞士，她与作为电影制片人的伴侣共同抚养两个孩子。

德国选择党和同性恋身份如何契合在一起？

魏德尔曾在七年前的一场竞选演讲中回答过类似问题。她表示，自己加入德国选择党不是"尽管"而是"正因为"自己的同性恋身份。她将此与安全和移民政策联系起来，并认为"同性恋情侣如今几乎不敢手牵手走上街头"，并指责某些地区存在 "同性恋者禁行区"以及追捕同性恋的"穆斯林团伙"。

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称政治对手是"靶场上的靶子"

在政治舞台上，魏德尔注重保持专业而严肃的形象：白衬衫、珍珠项链、深蓝色外套。在接受采访时，她语速缓慢，刻意令语气平稳，说话中用带有威斯特伐利亚口音的"Wiatschaft"指代"经济"（Wirtschaft）。然而，在谈及政府以及政治对手时，她常言辞尖锐且带轻蔑之意，将其称为"香肠内阁"（软弱无能）或"靶场上的靶子"（容易被攻击的目标）。

一位同样来自选项党的联邦议院议员表示，尽管魏德尔有时内心情绪翻滚，但她总努力在外表上表现得冷静克制。

脾气火爆？

"绝对不是，"至少她本人对此是坚决否认的。魏德尔认为，在任何情况下都必须保持冷静，但作为领导者，在必要时需表达明确立场，"领导意味着并不总要让自己受欢迎，在必要时必须做出困难的、不太讨人喜欢的决定。"

评论两级化

魏德尔的拥趸者赞扬她具"极好的幽默感"。选项党内了解并支持魏德尔的人将她形容成一个能令人有好感的女性，具"很棒的幽默感"，并在非公开场合下，她也能表现得轻松搞笑，这与她在公众面前的形象并不相同。她还被描述为"聪明"、"严肃"、"专注"和"聪明"的。此外，也有人用"贯彻个人意志的"和"严厉的"来形容她。当她纠正那些在谈话中让她分心或以其他方式惹恼她的人时，魏德尔可能会显得有些专横。

魏德尔（左）曾试图推动将右翼强硬派代表比约恩·霍克（Björn Höcke）开除出党 图像来源: Martin Schutt/dpa/picture alliance

批评者中有很多与魏德尔（Weidel）来往甚密，因此在评论时宁愿保持匿名，这些人对她就没什么好话了，认为魏德尔"冰公主"（Eisprinzessin）的绰号绝非浪得虚名，称其"以自我为中心"并且"傲慢"。此外魏德尔还被形容为缺乏能力，并被认为其首要目标是追逐党内权力。

"最糟糕一类的机会主义者"

"她只关心能否处于领先地位。"外界将魏德尔批评为"最糟糕一类的机会主义者"。青年联盟（Junge Union）主席约翰内斯·温克尔（Johannes Winkel）提到，魏德尔曾试图推动将右翼强硬派代表比约恩·霍克（Björn Höcke）开除出党，但现在却表现得好像此事从未发生过一样，与霍克一道在竞选舞台上并肩而立。

（德新社）

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