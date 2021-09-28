德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论

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极右民粹主义政党德国选择党（AfD）的主要成员经常发表挑衅性言论，甚至直接攻击难民。他们的言论让人联想起纳粹术语。
选项党最著名的公众人物、该党联合主席爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel）喜欢挑起争议。2018年，她在联邦议院的一次演讲中发表了好战言论，引起巨大争议，她当时宣称：“布卡、戴头巾的女孩、公共支持的持刀男子以及其他一无是处的人不会保障我们的繁荣、经济增长和社会状态。”
比昂·霍克是图林根州选项党主席。2017年，他称柏林的大屠杀纪念馆称为“耻辱纪念碑”，并呼吁德国停止为纳粹历史赎罪，从而登上头条新闻。2023 年 7 月，他呼应纳粹言论，称 “欧盟必须亡，这样真正的欧洲才能活”。2019 年，德国一家法院裁定，将霍克描述为法西斯分子并不构成诽谤。
选项党前新闻官克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth）在被拍到与一名右翼YouTube 视频博主交谈之前，已因过去的争议性言论面临降职。据称，吕特说：“德国的情况越糟糕，选项党的情况就越好。”他针对移民表示，“我们以后可以随时枪毙他们，或者毒死他们，这不是问题。随你们的便。这对我来说并不重要。”
一开始，选项党在竞选中反对欧元和救市，但很快就变成了反移民言论。选项党联邦议院党团副主席冯-施托希（Beatrix von Storch） 2016年曾说：“不在我们的边界止步的人就是攻击者。我们必须抵御攻击者，即使这意味着要向妇女和儿童开枪。”
选项党的丑闻并非都与种族主义有关，有时只是“原形毕露”。2022 年 9 月，选项党联邦议员哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel)在以为麦克风关着的时候说，希望德国将遭遇一个能源价格高企的“危急的冬天”，否则“一切都将一如既往”。
北威州选项党前主席、德国选项党前领导人弗劳克·佩特里（Frauke Petry）的丈夫普雷策尔（Marcus Pretzell）在 2016 年 12 月柏林圣诞市场发生致命袭击后写道：“这些都是默克尔（造成）的死者。”
德国东部萨克森-安哈尔特州的选项党前领导人安德烈·波根堡（Andre Poggenburg）也曾因极端言论而引发关注。2017 年 2 月，他敦促州议会中的其他议员联合采取措施打击极左翼，以便“一劳永逸地摆脱德国种族主体上的这种等级增长”，“德国种族主体”这一措辞显然源自纳粹术语。
前选项党议会党团主席高兰德（Alexander Gauland）因2018年6月在选项党青年团发表的一次演讲而受到严厉批评。他说，德国拥有“光荣的历史，而且这段历史比那该死的12年长得多。希特勒和纳粹只是德国1000多年成功历史中的一粒鸟屎”。
德广联最新发布的"德国趋势"民调显示，选项党（AfD）的民意支持率仍在进一步提升。不过，包括保守派联盟党在内的各主要政党都不愿意同选项党开展合作。而德东半数选民认为，联盟党拒绝同选项党合作的立场是错误的。
随着对德国民粹主义政党选项党的支持率不断上升，为争取选民，一些其他党派政客似乎也开始采用极右言论。但有警告称，这样做可能会产生适得其反的效果。
右翼民粹主义的选项党近日两度在德国市县选举中获胜。该党公开发表种族主义言论，为何还会得到那么多选民支持？
德国民粹主义政党选项党（AfD）首次赢得区议会选举。在所有主流政党都支持另外一位候选人的情况下，选项党候选人塞塞尔曼（Robert Sesselmann）周日在索纳贝格（Sonneberg）的选举中获胜。
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