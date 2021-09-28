德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论

克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth）

选项党前新闻官克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth）在被拍到与一名右翼YouTube 视频博主交谈之前，已因过去的争议性言论面临降职。据称，吕特说：“德国的情况越糟糕，选项党的情况就越好。”他针对移民表示，“我们以后可以随时枪毙他们，或者毒死他们，这不是问题。随你们的便。这对我来说并不重要。”