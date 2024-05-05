德国选项党华裔助手陷“间谍门”在德华人怎么看

德国选项党竞选欧洲议会首席候选人克拉一名华裔助手涉嫌间谍罪被逮捕，该事件不仅引发了各大媒体的广泛讨论，也受到了在德华人的关注。网络媒体Table.Media指出，在感到震惊的同时，也有华人华侨仍对选项党表示同情。

（德国之声中文网）德国选项党（AfD）欧洲议会大选头号候选人克拉（Maximilian Krah）的一名中国助手被德国警方逮捕，罪名是涉嫌为中国情报机构从事间谍活动。据德新社报道，名为Jian G.的这名中国男子已经加入德国籍，他是中国情报机构的工作人员。这起间谍案在在德华人中也引起关注，网络媒体Table.Media发表的一篇文章指出，在感到震惊的同时，在德国的华人华侨中，不少人仍对选项党表示同情。文章作者Fabian Peltsch采访的一名华裔表示，“许多在德华人认为，选项党并不针对那些在德国行得正坐得端、勤奋工作的移民或有移民背景的人。”这位不愿意透露姓名的被访者还补充说，像Jian G.这样的人为选项党政客工作并不会让她感到奇怪。

文章指出，在流行的中国社交媒体平台小红书上，有不少帖子对选项党持积极的态度。比如有人认为选项党是对“危险的移民“下逐客令，并主张降低税收。在小红书一个关于德国选项党的短视频下的讨论中，有网友写道：“作为华人，没法支持他们，谁让自己不是白皮，德语没有那么好呢，等他们赶走了难民，赶走了各种条件赖在德国的外国人，下一个就要赶走我们华人了。”有人回复这条留言：“你在德国站稳了脚跟，对德国有贡献，怎么会赶你呢？”

在德国选择党欧洲议会选举首席候选人克拉助手Jian G.被逮捕后，德国司法部门4月24日宣布，已对克拉展开了两项初步调查。他被指控在担任欧洲议会议员时，为俄罗斯和中国工作并收受了报酬。一段时间以来，克拉亲北京的立场已引起了布鲁塞尔、柏林及华盛顿方面的警觉。比如，2019年，他曾投票反对欧洲议会要求中共停止镇压维吾尔人的一项决议。

作为质疑欧洲一体化进程的政党，德国选项党于2013年创建，从一开始就对欧元和欧盟持强烈批评立场。最近数年，该党在政治立场上右翼极端倾向越加明显。

柏林数千人集会反对德国选项党 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

据调查记者团体Correctiv报道，去年11月，德国极右翼组织在波茨坦举行了一次会议，德国极右翼民粹政党选项党领导人的高参也到场参加。调查报告称，选项党有影响的政客同极端右翼代表在会上讨论怎样将有移民背景的人大批量从德国“再移民出去”，即便他们当中已有人取得德国国籍。“再移民”（Remigration）这个词被评为德国2023年年度恶词。极右翼人士使用这个词汇时，通常是指要求大量外国人离开其国家。

Table.Media发表的文章援引自 2014 年以来一直在柏林生活和工作的中国记者孙倩（音）指出，在德国的华侨华人对选项党的态度有很大差异：“有些人对德国政治不感兴趣，或者反对选项党。但也有很多人支持这个政党。这些人认为自己是更好的移民，也对伊斯兰教存在恐惧心理”。一些人现在怀疑间谍案背后有政治目的：“他们说，在肖尔茨访华之后，欧洲大选之前突然被曝光，这绝非偶然”。孙倩还表示，不管是支持还是反对德国选项党，这起间谍案件让许多在德华人感到不安：“对于从事国际贸易的中国商人、为非政府组织工作的中国人，以及像我这样的记者来说，现在在德国的工作可能会变得更加困难……不是因为担心自己会被怀疑，而是因为德国人在与我们打交道时更加谨慎了。”

专访：中国间谍在德国也很活跃 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

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