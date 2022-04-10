德国适合情侣出游的爱情圣地

（德国之声中文网）中国影星袁弘和张歆艺曾经在德国南部巴登-符滕堡州举办了一场古堡婚礼。地点是位于南部名城斯图加特与第一大湖博登湖之间霍亨索伦城堡（Burg Hohenzollern）。

古堡婚礼

霍亨索伦城堡是德国最雄伟的城堡之一，居欧洲五大和世界十大城堡建筑之一。据公开资料介绍，这里是霍亨索伦家族的发祥地，被视为19世纪堡垒建筑艺术的杰作。在古堡许下终身，不仅能圆女生的公主梦，也有守卫爱情的含义。或许明星们恰好也这样认为。

新天鹅堡

与霍亨索伦城堡齐名的还有同样位于德国南部的新天鹅堡。新天鹅堡位于德国巴伐利亚州南部，是德国浪漫之路的最后一站。城堡始建于1869年，根据巴伐利亚国王路德维希二世的梦想设计完成。

享誉全球的迪士尼城堡的原形正是新天鹅堡。此前刚刚完婚的周董因为其与昆凌在新天鹅堡拍下唯美婚纱照，也着实让德国新天鹅堡火了一把。

德国哪里风景最美？ 吕根岛（Rügen ） 阳光、沙滩和大海：它是德国最大的岛屿，也被称为波罗的海的珍珠，属于梅克伦堡-前波莫瑞州。博登和海湾将该岛分为几个半岛。由此，该岛海岸线总长达570公里。吕根岛也是德国阳光最充足的地区之一。就像塞林（Sellin），拥有长长的白色海滩的风景如画的波罗的海度假胜地，很受欢迎。

德国哪里风景最美？ 瓦登海 （Wattenmeer） 随着每天两次退潮，北海海水退去，露出海床，到处是海蚯蚓、蜗牛和贻贝。最北部的景观甚至被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。石勒苏益格-荷尔斯泰因州、汉堡和下萨克森州已认可州内瓦登海（ Wattenmeer）部分为国家公园。在潮汐滩涂上散步尤为人们所喜爱。

德国哪里风景最美？ 瓦茨曼山（ Watzmann） 远足者、徒步旅行者和登山者之天堂：贝希特斯加登阿尔卑斯。瓦茨曼山（2713米）是该地区的标志，为德国第二高峰，也是贝希特斯加登阿尔卑斯的中心山体。位于与奥地利交界处的这个巴伐利亚自然风景区拥有高山、远足小径、湖泊和森林，是德国最受欢迎的山区之一。

德国哪里风景最美？ 柏林 德国首都有着强大吸引力。新冠大流行瘟疫爆发前，那里的访客数量年年创下新记录。东西德分裂的历史曾在这里演绎，很多人都想感受此地的精神。与勃兰登堡门合照是必须的。这座曾经是德国分裂象征的砂岩古典主义建筑现又挺立在这座充满活力的城市的中心。

德国哪里风景最美？ 罗滕堡（ Rothenburg） 她堪称德国最美丽袖珍小城之一，位于纽伦堡以西约100公里处。她邀请你踏上探访历史的旅程。没有其它地方像这里一样保存着如此众多的中世纪遗产。在新冠瘟疫之前，陶伯河上游罗滕堡年均游客数量超过200万，是巴伐利亚州游客最多的景点之一。

德国哪里风景最美？ 罗雷莱 （Loreley） 没有什么地方比罗雷莱岩更适合作为德国莱茵河浪漫的代名词了：一位忧伤美人坐在岩石上，一边哼着歌，一边梳理着自己的满头金发，过往的水手们常被这条不幸的美人鱼吸引了注意力，以至于连人带船撞上岩石。——至少传说如此。然而，有一点是肯定的：在这段莱茵河道，的确经常发生船只事故。

德国哪里风景最美？ 海德堡 （ Heidelberg） 这座位于半山腰俯瞰海德堡老城的浪漫宫殿是一座废墟，但从19世纪起，就一直是德国最著名景点之一。它当年是普法尔茨廷选帝侯的住所。在普法尔茨王位继承战争中，城堡于1693年被毁。此后，每年都会有几次 取名为"城堡通明 "的纪念活动，届时，古堡建筑群上空烟花绚烂，璀璨一片。

德国哪里风景最美？ 乌塔赫峡谷 （Wutachschlucht ） 冒险的野生河谷：乌塔赫峡谷亦名黑森林大峡谷，是一个令人印象深刻的自然现象，是中欧最后的原始野生河流景观之一。随着时间的推移，乌塔赫小河在这里造成了一个深达200米、长约50公里的峡谷。对每一位徒步旅行者来说，在此悠游，准会是一次难忘的经历。

德国哪里风景最美？ 萨克森小瑞士 （Sächsische Schweiz） 在德国东部，毗邻德累斯顿，人们可以领略到这一美丽的大自然。拥有岩石、山谷和峡谷的萨克森瑞士国家公园占地面积超过36000公顷。自2006年以来，以在此地找到绘画主题的浪漫时代画家命名的画家之路（Malerweg）绵延直穿砂岩悬崖。它是自然爱好者和登山者们的梦幻之地。

德国哪里风景最美？ 基姆湖 （Chiemsee） 巴伐利亚州最大湖泊，亦名巴伐利亚海，面积约80平方公里。它形成于大约1万年前，环抱数岛。其中最大景点是新堡。当年，巴伐利亚国王路德维希二世想通过它来实现他的 "巴伐利亚凡尔赛 "之梦。若不是疫情影响，这里才真正是一块游客磁石。

德国哪里风景最美？ 博登湖（ Bodensee） 德国最大湖泊，长约70公里，有些地方宽达14公里，最深处254米，位于德国、奥地利和瑞士边境三角地带的阿尔卑斯山脉边缘。亮点之一：花岛迈瑙（Mainau）。在新冠瘟疫爆发前，此地访客每年超过一百万。西班牙台阶为其中一著名景观。

德国哪里风景最美？ 新天鹅堡 （Neuschwanstein ） 它是巴伐利亚国王路德维希二世下令建造的诸多城堡之中人气最旺的一座。这位惮于社交的君主建造这座城堡本为避开公众目光。但自1886年起，即他去世后不久，他的这一隐居场所却一直向游客开放。位于巴伐利亚南部的这座浪漫城堡尤其受外国游客喜爱。

德国哪里风景最美？ 国王湖（Königssee） 一座晶莹剔透的深湖，建有著名的圣巴托洛梅朝圣小教堂，阿尔卑斯的壮丽山景环绕四周。它是贝希特斯加登（Berchtesgaden ）国家公园的心脏，并以其回声著称。在这里，你可以乘坐无声电动船，体验令人难以忘怀的回声现象。她是山水爱好者、浪漫主义者和梦幻者们的理想之地。



海边约会

德国并不算是夏季旅游的好去处。但如果时间紧凑又想去海边找浪漫，可以试试德国的北海。每年的7月底8月初，是德国全家出游的时间。

夏天的叙尔特岛（Sylt）是一个度假天堂，绵延的沙滩、特色主题派对，石勒苏益格-荷尔斯泰因州的叙尔特岛是德国最有人气的岛屿之一。白天，游客们在这个北海小岛享受静谧的阳光，到了夜晚，叙尔特岛摇身变做"夜店女郎"，这里的夜生活十分丰富，人们还有可能在酒吧或俱乐部里碰到一些眼熟的明星。

艾布湖

湖边牵手

德国境内大大小小的湖泊有三万之多。阿尔卑斯上德国一侧的楚格峰脚下，海拔一千米处就是巴伐利亚景色宜人的艾布湖。艾布（Eiben）是德语红豆杉的意思，因为湖畔四周曾经长满了红豆杉。湖面上点缀着八个小岛，湖水清澈见底。艾布湖四周蜿蜒的林间小道供游客漫步或骑车探险。

主题酒店

此外，德国一些酒店会为新婚燕尔及爱情眷侣提供一些主题服务。比如为那些工作繁忙，只能在周末约会的异地情侣提供周末三天两夜的住宿套餐。其中包括房间的浪漫布置（按客人需要放上各种花束和花束），3道或4道菜的烛光晚餐，以及迎宾酒。

你是我眼中最美的风景

云端的餐厅

提到欧洲最高的建筑物里，法兰克福占据了80%。德国其它大城市里的高层建筑可以用凤毛麟角来形容。因此登高看夜景也成了浪漫的一种方式。

法兰克福的高楼

坐落于美茵河南岸萨克森豪森区的中心广场大厦共有56层。情侣们在观景台看完风景后，可在53层的Main Tower餐厅里看夜晚的繁星，品尝美食。你会发现，浪漫其实就在眼前：最美的不是夜景，而是你眼前的那个他/她。

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