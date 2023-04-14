德国退核，全球核电建设却方兴未艾

（德国之声中文网）乌克兰战争引发的能源危机迫使德国去年将该国最后三座核电站的寿命延长了几个月，超过了原计划的废止时间--2022年底。这三座核电站最终将于本周六（4月15日）寿终正寝。

尽管有舆论呼吁再次推迟关闭这些核电站，但德国政府表示，开弓没有回头箭，退核已经铁板钉钉。与此同时，另外一些国家依然对核能充满信心，或者至少将其视为应对气候变化的无碳能源。

根据《世界核工业现状报告》（WNISR），目前全球41个国家有412个核反应堆在运行。2021年，核电约占全球发电量的9.8%，低于1996年17.5%的峰值。

目前，核能在世界能源结构中的份额低于可再生能源发电：能源智库Ember本周发布的一份报告指出，去年风能和太阳能占全球发电量的12%，创下历史新高。大多数核反应堆建于1968年至1986年间，主要分布在欧洲、美国、前苏联和日本。这些反应堆的全球平均年龄为31年。

核电能否充当气候救星？

中国：从国内到海外的核野心

在核电站的建设和运营方面，中国扮演了重要的角色。中国目前运营着57座反应堆，还有21座反应堆正在建设中。迄今为止，中国拥有世界上最年轻的大型核电站群，其中五分之四、总共41个反应堆在过去10年内接入电网。2022年，核电在中国电力结构中的比例大约为5%。

北京的核野心朝着海外发展。不过，目前中国只向巴基斯坦出口了反应堆。目前在这个南亚国家运行的六个机组都是中国设计的。中国的其他国际核电项目，包括在英国和罗马尼亚的核电站，到目前为止还没有进入施工阶段。

中国还没有高放射性废物的储存处置库，但目前正打算在戈壁滩上建造。中国的核废料目前被储存在国内的各个反应堆现场。

中国是否刚刚迎来了核能新未来？

印度：各方支持，进展缓慢

印度目前有19个核反应堆，总净发电量为6.3吉瓦。另外还有八个反应堆正在建设中，预计总发电量为 6.0 吉瓦。

根据国际原子能机构（IAEA）的数据，2021年印度核电提供了39.8太瓦时的电力，占总发电量的3.2%，比2020年的40.4太瓦时（占总发电量的3.3%）略少。

在过去的10年中，印度有三个反应堆上线，有八个反应堆项目正在建设中。印度核反应堆的平均年龄约为20年。

尽管印度各党派都在财政和政治上对发展核电提供支持，但该国的核电项目却遭受了严重的时间和成本的超额支出。此外，还因土地所有权以及在发生自然或人为灾害导致核电站的安全和安保问题引发争议和抗议。印度也还没有为高放射性的核废料建立最终储存设施。

日本福岛“3·11”核难6年祭 广岛原子弹的500多倍 6年前“3·11”地震海啸引发的福岛核危机给日本这个不得不依赖核能的国家带来了跨入新世纪以来最大的灾难。福岛核电站中的三个反应堆堆芯全部熔毁，四个反应堆爆炸。悲剧发生前，许多人都认为这样的核灾难不会在日本发生。事故中散发的放射性物质铯-137比广岛原子弹所释放的同类物质多500倍。

日本福岛“3·11”核难6年祭 慢性死亡 灾难带来了严重后果。海啸本身导致近19000人丧生或者失踪。由于核泄漏造成辐射污染，福岛核电站灾区的超过10万居民被迫离开家园。至于福岛核灾难中的死亡人数，迄今说法不一，有说15人的，有说人数更多的，但因许多癌症患者可能今后几年将会陆续死亡，因此受害者数字很可能会上升到数千。

日本福岛“3·11”核难6年祭 默哀一分钟 本周六（2017年3月11日），在福岛核难爆发6周年纪念日到来之际。日本的东京以及事故发生的东北各地将举行一系列哀悼仪式。当地时间下午14：46分，许多日本人将在6年前灾难发生的这一时刻为死难者默哀一分钟。

日本福岛“3·11”核难6年祭 沉重回家 福岛核事故当年导致16万人被强制疏散流离失所。而六年之后的今天，仍有数万人生活在临时性的住所内。绿色和平组织在今年2月公布的一份报告指出，尽管福岛核灾难发生地附近"鬼村"饭馆村（Iitate）的辐射指标仍超过国际标准，但此前疏散的居民仍被迫重返家园。

日本福岛“3·11”核难6年祭 无法估算的损失 灾难也带来了巨大的经济损失。日本政府宣称福岛核难造成的直接经济损失大约为1770亿欧元。辐射对周边地区国家所造成的影响和损失则无法准确估算。

日本福岛“3·11”核难6年祭 两大核难 人类进入原子能时代后，曾发生过两起灾难性核事故，最严重的当属1986年发生在前苏联切尔诺贝利的核电站事故，其次是2011年发生在日本福岛的核灾难，两次均属七级，属于“灾难性事故”。

日本福岛“3·11”核难6年祭 放射性垃圾 福岛核电站的运营方东京电力公司在2011年的核灾后因为危机处理不力遭到严厉批评。该公司如今被指责继续掩盖核灾程度，未向公众和盘托出真相。在福岛省一个临时存储地，放满了装有放射性垃圾的塑料袋，这是六年前那场灾难的见证。运营商东京电力公司后来承认没有充分做好应对自然灾害的准备。 2012年7月，该公司被国有化，以避免破产的威胁。

日本福岛“3·11”核难6年祭 增加患癌症的风险？ 医生在对幼儿进行甲状腺检查。核事故对人的健康的长期风险有多大？根据世界卫生组织的预测，受污染地区居民的患癌症风险只是略有增加。而一个国际医疗组织则预计，仅因为放射性物质泄漏到外部环境，就额外增加8万例癌症风险。

日本福岛“3·11”核难6年祭 清理仍在继续 据经营福岛核电站的日本东京电力公司估计，要彻底恢复核电站的安全，至少需要30至40年的时间。该公司的1200名员工以及协约公司的大约7000名工人每天都在清理着福岛核电站的废墟。

日本福岛“3·11”核难6年祭 核难后的灾害 在核事故地区，已经有数十万吨受到核辐射污染的水被储存在储水罐内。这些污水在经过处理后将被再次作为冷却之用。问题在于，每天厂区内都冒出地下水，与冷却的污水混合在一起。收集辐射污水的储水槽也不断出现问题：多数的储水槽是以钢板组成，经常发现裂缝。根据推测，辐射污水便是由此流入下水道后进入海中。2013年8月，人们得知已有300吨的辐射污水外泄，大量流入海中。这是自堆芯熔毁后最严重的事故。

日本福岛“3·11”核难6年祭 吃一堑长一智？ “3·11”地震海啸引发的福岛核危机改变了世界许多国家对使用核电的态度。和德国一样，一些国家相继计划退出核电，但与此同时也有其他国家不为日本核灾难所动，坚持发展核电，其中包括美国、中国、英国等国家。今年的福岛核难纪念日到来前不久，日本民进党通过了准备向国会提交的《零核电基本法案》。 作者: 任琛



日本：福岛核灾难之后的变化

乌克兰战争和随之而来的全球能源危机促使日本政府改变了2011年福岛核电站灾难后采取的退核政策。那场灾难发生后，日本关闭了所有的核反应堆，大多数核反应堆至今仍处于停工状态。

岸田文雄首相领导的政府现在正在推动一项计划，以最大限度地利用核能，呼吁由日本核安全监督机构批准的七个反应堆恢复运行。岸田还敦促日本考虑建造具有新安全机制的"新一代"反应堆。

在能源危机中，民意调查显示日本公众对核电的看法正在软化，尽管社会各阶层对核电的不信任感仍然很深。

芬兰：用核电应对气候变化

芬兰目前有四个核反应堆，供应全国三分之一的电力。据芬兰经济事务部称，位于奥尔基洛托（Olkiluodon）的第五个反应堆正在建设之中。

近年来，由于对气候变化的担忧加剧，芬兰对核电的支持随之增加。贸易协会"芬兰能源"去年进行的一项民意调查显示，60%的芬兰人支持核电，创下历史新高。芬兰的芬诺能源集团（Fennovoima ）曾与俄罗斯国家原子能公司Rosatom合作过一个核项目，但是在俄罗斯入侵乌克兰之后的2022年5月终止了合作。目前，芬兰没有任何核反应堆项目在进行之中。

与世界上许多其他国家相比，芬兰在核废料管理方面领先一步。它目前正在地下深处建造一个核废料储存库，计划于2025年投入使用。

高温干旱，法国核电厂的冷却水能往哪里排？

法国：世界最大的核电依赖国

法国对核能的依赖远远超过世界上其他国家，目前运营着56座发电厂，供应全国大约三分之二的电力需求。

这些核电站的平均年龄接近37年，最新一个反应堆于1999年联网。去年，在检测到腐蚀问题后，法国当局不得不关闭掉几个反应堆，使该国核电生产降至30年来的最低点。

尽管存在这些问题，马克龙总统领导的政府希望核电产量在未来几年内再次上升到每年350至380兆瓦时之间。法国政府正在推进一项价值520亿欧元的计划，建造六个新的下一代EPR2反应堆。

法国也没有高放射性废物的最终储存库。

波兰：终于实施的核电新计划

波兰自1980年开始计划核电站项目，并着手建设两个反应堆，但在1986年切尔诺贝利核电站灾难发生后停止。此后，波兰曾多次尝试重启建设，但最终未获成功。2014年，政府通过了一项建设六个新反应堆的计划，第一个机组计划在2024年投入使用。

2021年初，波兰政府再次为在两个地方建造六个反应堆的计划打开绿灯，其中第一个反应堆将于2033年开始运行。

目前燃煤电站提供了波兰约70%的电力需求，波兰希望核能将帮助他们逐步淘汰燃煤电站。

美国：核电作为清洁能源的来源

美国目前拥有世界上最大的核电站群--拥有92个商业核反应堆。

根据美国能源信息署的数据，2022年，核电占全国电力生产的约18.2%。在过去的十年里，核电在美国能源结构中的份额一直在下滑--从大约20%下降到现在的18%多一点。在2012年达到约102,000兆瓦的峰值后，美国的核能发电量在2021年底下降到95,492兆瓦。

美国还拥有世界上最早的反应堆，其平均年龄为41.6年。大多数反应堆于1985年投入运行。目前只有两个新的反应堆正在建设中。

然而，拜登总统倡导将核电作为应对气候变化的无碳电力来源。他领导的政府去年发起了一项60亿美元的计划，用以拯救面临关闭风险的核电站。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 德国第一座核反应堆 位于慕尼黑附近Garching的德国第一座核反应堆于1957年10月投入使用。由于这座属于慕尼黑大学的核反应堆外形酷似鸡蛋，它被昵称为 "原子蛋"。这是德国核能研究的一个里程碑，也是二战后德国重新崛起的象征。这一用于科研目的的核反应堆一直运行到2000年。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 “安全又可靠”的能源 1960年，位于巴伐利亚州美因河畔的卡尔市建成第一座用于民用目的的核能发电厂，随后反应堆功率更强大的核能发电厂在德国各地相继投入使用（图为1966年并网的Gundremmingen核电站）。那时，原子能普遍被视为既安全又可靠。1973年的石油危机更进一步推动了核能在德国的迅速发展。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 反核运动方兴未艾 由于一直无法找到万无一失的方法储存核废料，反对者开始对核能是否真是洁净能源提出质疑。1976年开始，在石荷州布罗克多夫（Brokdorf）核电站修建过程中，示威者多次同警方爆发冲突（摄于1981年）。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 核灾难的阴云 核电带来的危险也很快成为现实。1979年3月28日，位于美国宾夕法尼亚州的三里岛核电站发生了严重事故。1986年4月26日，位于苏联乌克兰境内的切尔诺贝利核电站（图）的一个反应堆发生爆炸，造成有史以来最严重的核灾难。辐射云扩散至整个欧洲。这次事故对德国境内有关核能技术的讨论也带来了转折。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 绿党诞生 上世纪八十年代，一个新的政党-绿党在西德应运而生，其成员主要来自左翼人士、和平主义者、环保人士以及反核力量。1983年的大选后，绿党正式进入联邦议院。图为当时绿党的领军人物Gert Bastian、Petra Kelly、Otto Schily、Marieluise Beck-Oberdorf（左起）徒步行进到波恩联邦议院。反核是绿党的重点政治主张。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 一场悲剧，一个胜利 巴伐利亚州的瓦克斯多夫（Wackersdorf）镇建设核废料处理厂的计划，引发了严重的暴乱。冲突导致多名抗议者和一名警察丧生，数百人受伤。建厂计划最终在1989年被叫停，这也是德国环保运动取得的第一个重大胜利。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 长达数十年的“临时”储存点 德国北部下萨克森州的戈尔莱本（Gorleben）则成为反对核废料储存斗争的象征，该镇被指定暂时存放核废料，直到确定永久储存地点为止。第一批核废料于1995年4月24日运抵该镇。抗议者一再封锁道路、占据铁轨。图为2011年最后一批核废料到达戈尔莱本时，警察试图将活动人士从铁轨移开。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 退出核能的时间表 2001年，施罗德总理领导下的社民党绿党中左翼联合政府同大型能源公司就逐步淘汰核能达成协议。德国境内19座核电站都被规定了运行时限，并要求2021年前关闭最后一座核电站。2010年，以默克尔总理为首的中右翼政府又推翻了退核协议。并决定延长核电站运行时限。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 默克尔的转向 2011年3月，地震和海啸灾害造成日本福岛核电站发生泄露事故，该事件对德国产生的影响，甚至超过了日本国内。作为资深物理学家，德国总理默克尔出人意料地改变了她在核能政策领域的一贯立场。默克尔突然宣布，德国的核电时代将在2022年底前被画上句号。2011年7月30日，德国联邦议院投票批准了这一决议。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 停止运行，告别风险 经过多年的激烈抗争之后，石荷州布罗克多夫核电站（图）在运行35年之后，终于在2021年成为历史。下萨克森州的格洛恩德（Grohnde）核电站也在运营37年后，停止发电。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 田园风光？ 昔日警察与反核人士大打出手的布洛克多夫核电站周围，现在羊儿吃草，一片祥和的田园景象。但核电在德国或许并未成为历史。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 退核又走回头路？ 乌克兰战争爆发后，德国急于摆脱对俄罗斯的能源依赖，俄方的“断气”也让德国面临能源缺口。这使得本已铁板钉钉的退核政策重新引起争议。执政联盟中的自民党领导人林德纳（左）主张延长核电站运营时限，以便以核电取代来自俄罗斯的天然气。绿党经济部长哈贝克（右）已同意暂时保留德国南部两座核电站作为紧急储备至2023年春季。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 退就是退了！ 德国在核能上没有走回头路。原定2022年底关闭最后两座核电站，在推迟数月后，2023年4月15日，位于巴伐利亚的和巴符州的这两座核电厂拉下关闭的闸门。德国真的彻底退出了核能，不过，与此相关的讨论并没有结束。



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