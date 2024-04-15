德国退核一周年 争论仍在继续

（德国之声中文网）德国关掉最后三座核电站一周年之际，绿党籍德国经济及气候保护部长哈贝克表示，事实证明，当年反对退核的那些顾虑显然都是站不住脚的。哈贝克周日(4月14日）对媒体表示："从今天的角度来看，电力供给完全有保障，退核后电力价格有所下降，而且碳排量也减少了。"哈贝克强调，当年一些人为退核后描绘的各种可怕场景，没有一个成为现实。

这位绿党政治家强调："如果仍有人希望重返核能发电，那么，他们必须清楚的是，国际上，核电已经失去了竞争能力，新建核电站的费用也正在一路飙升。"除此之外，核废料的储存问题直到今天仍得不到解决。"有鉴于此，无休无止地纠结以前达成的共识毫无意义，大家更应当集中精力解决当前面临的问题。"

基民盟秘书长里内曼（Carsten Linnemann） 则对经济部长的表述予以了全方位的驳斥。里内曼对媒体表示，退出核能发电是一项"历史性错误"，专家们提出的各种警告，现在都已经变成了现实。世界上，没有任何一个国家在效仿德国政府的意识形态路线，恰恰相反，很多国家都在新建核电站。里内曼批评说，居高不下的能源价格令本土企业叫苦不迭，而且德国已经对进口电力产生了依赖。

按照哈贝克的说法，去年，德国电力总消耗的2%来自进口，而其中半数以上来自可再生能源，只有四分之一是进口自法国的核电。哈贝克强调，德国的发电能力完全可以自给自足，但出于节约能耗和成本等需要，也会从欧洲的内部电力交易市场上购买电能。

哈贝克表示，可再生能源已经可以满足德国电力需求的一半以上，可再生能源领域正在迅猛发展，拥有丰富可再生能源的地区正在"享受货真价实的竞争优势"。他表示，最后三座核电站被关闭之后，电力交易市场上，电力价格已经下跌了40%，而与此同时，用于发电的煤炭消耗则已降至1960年代以来最低的水平。

根据联邦政府的退出核能发电的计划，2023年4月15日，分别位于巴伐利亚、巴登符腾堡以及下萨克森州的德国最后三座核电站正式退出电网。

退出核能一年之际，德国政界和民间有关核能的争论仍在继续。电力价格评估网站Verivox新近进行的一次民调显示，51.6%的受访者认为，退出核电是一个错误，支持退出核能发电的受访者占28.4%，另有20%的受访者仍持观望态度。

巴伐利亚州长基社盟政治家索德尔已经明确表态，2025年联邦大选中，他所属的政党一旦参与执政，他将力主恢复核能发电。不过，索德尔同时也申明，核废料绝不可以存储在他所在的巴伐利亚州。

（基督教福音通讯社，商报）

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