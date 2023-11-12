德国追加对巴勒斯坦人的援助 伦敦30万人游行吁加沙停火

（德国之声中文网）以色列军方称，自在加沙地带展开地面行动以来，以军已经控制了恐怖组织哈马斯的11个军事哨所。此外，以色列军队再次袭击了沿海地区的隧道和疑似恐怖分子。地下隧道位于一所学校附近，现已被摧毁。以色列海军周六晚还袭击了哈马斯武器库。

巴勒斯坦武装分子本周六多次从加沙地带向以色列南部发射火箭弹。以色列边境城镇发出了火箭弹袭击警报。

世卫：与希法医院失去了联系

援助组织"无国界医生"周六上午在社交媒体X上表示，"过去几个小时，对希法医院的袭击急剧增加"，情况非常糟糕。希法医院是加沙地带最大的医院。院长穆罕默德·阿布·萨尔米贾（Mohammed Abu Salmija）说，医院遭到以色列方面的袭击，两枚炮弹落到院子里，主入口和外墙均遭到损坏，部分建筑发生火灾，医院已停止运营。在那里工作的医生向德新社说，医院已经停电，大多数工作人员已离开医院，能够走动的伤员也已经离开，重伤员仍在由核心医疗团队救治。

以色列方面则指责哈马斯应对希法医院遭袭负责。以色列军方称，哈马斯一枚瞄准以军的火箭弹偏离了目标，击中了希法医院。以色列政府发言人埃隆·利维（Eylon Levy）指出，哈马斯总部位于希法医院。该设施可能失去受保护地位并成为合法目标。

世界卫生组织表示，已经与希法医院的联系人失去了联系，世卫组织"非常关注医务人员、数百名伤病患者的安危，包括那些需要医疗设备维持生命的婴儿。世卫组织再次呼吁加沙地带立即停火。

据目击者报道，以色列坦克周日在加沙城中央街道进行军事行动。巴勒斯坦红新月会还报告说，坦克距离库兹医院约20米。数千名到诊所寻求保护的难民都极度恐惧。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 哈马斯发动恐怖袭击 2023年10月7日清晨，哈马斯对以色列发起了大规模的袭击。这个伊斯兰极端组织被欧盟、美国等其他国家定义为恐怖组织。在犹太教的西赫托拉节（Simchat Tora，又称妥拉节或诵经节）这一天，数以千计的火箭弹从加沙地带发射到以色列定居点。与此同时，数百名全副武装的恐怖分子从空中利用滑翔伞或是通过海路，登陆到以色列领土。这些武装分子在多个地点进行无差别的杀戮——受害者多为平民。根据以色列提供的数据，有1400人遇难，另有超过240人被当作人质绑架至加沙地带。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列对恐袭的反击 在哈马斯发动袭击后不久，以色列军方很快启动了代号“铁剑”的军事行动，对加沙地带的目标进行轰炸。哈马斯方面称，截至11月8日，已经有超过10500名巴勒斯坦人死亡。相关数字无法得到独立证实。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 围困加沙 10月9日，以色列开始对加沙地带进行封锁，切断水电供应和食品物资的运输通道。此时以军方已经重新夺回对以色列边境地区的控制。10月13日，以色列要求加沙地带北部居民在24小时之内离开该地。数十万居民选择了逃离。10月15日，加沙南部的自来水供应恢复。对加沙地带的封锁在之后略微有所缓和。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 政治上的团结 10月11日，内部政治分裂严重的以色列组建了“民族团结”紧急政府。反对派政治家本尼·甘茨（Benny Gantz，图右）与现任总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特（Joav Galant）共同组成了战时内阁。此外以军前参谋总长埃森科特（Gadi Eisenkot）和现任战略事务部部长德尔默（Ron Dermer）在战时内阁获得观察员身份。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 黎巴嫩边境地区的战斗 在哈马斯发动恐袭之后不久，以色列北部靠近黎巴嫩的边界地区就发生了交火。以色列军队和什叶派武装真主党（Hisbollah）之间的交战持续不断，至今已经造成多名记者受伤或者遇难。图为10月30日，在黎巴嫩真主党的一次葬礼上，一名战死者的儿子伏在棺木上。真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）11月3日在演讲中威胁要让冲突升级。不过在那之后，以黎边境地区的交火规模并未明显扩大。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 医院爆炸事件 10月17日，加沙城一所基督教医院阿赫利阿拉伯医院发生爆炸。以色列军方认为，伊斯兰圣战组织一枚误射的火箭弹应为此负责。而哈马斯则指责是以军所为。美国情报机构随后估计的死亡人数 “在100到300人之间”；而哈马斯控制的加沙卫生部则称有至少471人遇难。在这一事件发生后，阿拉伯世界多地发生了示威游行。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 被绑架的人质 10月20日和22日，哈马斯先后共释放了四名女性人质。10月30日，以色列军队解救了一名被绑架的女兵。哈马斯在10月底表示，愿意释放所有人质，但前提是以方要释放数千名被判监禁的巴勒斯坦人作为交换。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列展开地面攻势 10月26日，以色列坦克开进加沙地带。次日晚上，以军正式开启地面攻势，并且不断地在这个人口密集的狭长海岸地区推进。11月5日，以军方宣称将加沙地带分隔为两半——北加沙和南加沙，此外加沙城也彻底被包围，并发生了交火。以色列称目前专注于追踪并摧毁被哈马斯用作堡垒和指挥中心的地下隧道。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 加沙地带的人道主义危机 根据两名美国地理学家估算，加沙地带在经历了四周的战火之后，大约15%的房屋建筑遭到损毁或被夷为平地，38000到45000座建筑在以军的轰炸中被毁。根据以色列的统计，开战一个月的时间里，已经有超过90万人离开了加沙北部。根据曾跟随“无国界医生”组织在加沙地带进行救援的美国护士艾米丽·卡拉汉（Emily Callahan）讲述，当地情况十分糟糕，医护人员看到很多“面部、颈部和四肢严重烧伤的儿童”，他们无法在医院得到救治，而是被送去没有干净水源的难民营。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 艰难的人道救援 10月21日，首批运送食品和医疗物资的车队开进加沙地带。此前，以色列和埃及就重新开放拉法边检站达成了一致。在之后的数天内，几百辆搭载救援物资的货车穿过边界。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 违反国际法 联合国秘书长古特雷斯10月24日对于在加沙地带发生的“明显违反国际人道主义法律行为”予以谴责。三天后，联合国大会通过了一份不具有约束力的决议，呼吁“立即实现人道主义停火”。联合国安理会至今未能就相关议题通过任何一份决议。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 国际调解努力 美国国务卿布林肯在10月7日哈马斯发动袭击之后，已经多次前往中东地区。其他的西方国家政要也都前往以色列，与内塔尼亚胡政府寻求对话。布林肯在访问时强调了以色列的自卫权，但同时也敦促以方保护加沙地带的平民安全。10月21日，埃及首都开罗举行了所谓的“和平峰会”，区域内多个以色列的邻国都参加了这一会议，欧洲也有国家派代表与会，但是会议未取得实质性成果。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列：没有占领加沙的计划 11月8日，以色列总理内塔尼亚胡表示，在打击哈马斯的战斗结束之后，以色列并没有占领加沙的计划。“我们不寻求征服加沙、不寻求占领加沙、也不寻求统治加沙。”不过以色列战略事务部部长德尔默在同一天也强调，即使在哈马斯势力被摧毁之后，以色列还是会在那里“无限期地”承担“总体安全责任”。



伦敦等欧洲国家首都举行亲巴勒斯坦人游行

周六，30多万亲巴勒斯坦人的示威者在纪念一战结束的"停战日"这一天在伦敦中心地带举行大规模游行。他们高呼"自由巴勒斯坦"、"立即停火"等口号，要求结束以色列对加沙地带的袭击。示威者从海德公园市中心穿过沃克斯豪尔桥游行到泰晤士河畔的美国大使馆。英国工会和政界人士也参加了抗议游行，其中包括前工党领袖杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）。

30万人11月11日在伦敦举行支持巴勒斯坦的游行

这也是自哈马斯10月7日突袭以色列以来，第4场在伦敦举行的声援巴勒斯坦的活动。1850名警察在现场维护秩序。

伦敦警方表示，他们在阻止极右翼抗议者时影响主要集会时逮捕了126人。警官马特·特威斯特 (Matt Twist) 说，大约150名戴着面罩的人发射了烟花，击中了警察的脸。

英国首相苏纳克谴责"哈马斯同情者"在抗议活动中高呼反犹太口号并挥舞支持哈马斯的标语和衣服。

先前，英国内政大臣布雷弗曼（Suella Braverman）把亲巴勒斯坦集会称为"暴徒"领导的"仇恨游行"。伦敦大都会警察局拒绝了部长们要求阻止该游行的请求，称没有迹象表明会发生严重暴力事件。

周六，约有21000人在布鲁塞尔参加了亲巴勒斯坦集会；在巴黎，有16000人参加了亲巴勒斯坦集会，其中包括左翼议员。本周日，巴黎预计将有数万人响应法国议会两院主席的呼吁，参加反对反犹太主义的游行。

德国增加对巴勒斯坦的人道主义援助

德国外交部长贝尔博克宣布德国将增加3800万欧元对巴勒斯坦领土的人道主义援助。正在中东进行外交访问的贝尔博克在约旦河西岸拉马拉与巴勒斯坦总理穆罕默德·什塔耶（Mohammed Shtayyeh）会谈后宣布了这一消息。

德国今年将为巴勒斯坦领土提供总额1.6亿欧元的资金。

贝尔博克说："每个生命的价值都是一样的。以色列的每个人和巴勒斯坦的每个人都有权生活在和平与安全中。"她还表示，加沙地带的人道主义停火"必须进一步扩大"。

什塔耶在与贝尔博克会谈后发表声明，敦促柏林呼吁结束加沙战争。他说，德国必须"对以色列在加沙地带的战争罪行采取符合国际人权法的立场"，"不呼吁结束战争，而是用武器支持以色列就是鼓励它继续侵略我们在加沙的人民。"

周六晚上，贝尔博克在特拉维夫会见了以色列外长科恩。会后，贝尔博克表示，国际人道法承认平民伤亡，但包含明确的指导方针，其中包括"保护平民以及对民用和军事目标加以区别。她还指出，以色列在加沙地带的做法也将影响以色列的长期安全。

科恩表示，阻止哈马斯从欧洲和其他地方获得的资金来源非常重要，"以色列将继续与哈马斯作战，直到它不再构成威胁。"

（美联社、法新社、路透社、德新社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。