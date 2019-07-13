德国连锁超市发现“毒牛奶” 大规模召回

（德国之声中文网）德国DMK乳业集团和富德塞兰乳制品公司（Fude + Serrahn）开始从所有超市和连锁店大规模召回新鲜的低脂牛奶。两家公司于周五凌晨在不来梅发布通知说，在常规检查过程中，发现"个别产品"被嗜水气单胞菌和豚鼠气单胞菌污染，有可能会导致健康问题，例如腹泻。阿尔迪（Aldi）、利德（Lidl）、艾德卡（Edeka）和雷沃（Rewe）等一些连锁店的自家品牌鲜奶受到此次"毒牛奶"事件的影响。

"问题牛奶"的登记号为 " DE NW 508"，保质期在10月10日至10月20日。具体地说，就是麦德龙(Metro)的Aro牌鲜牛奶，北德阿尔迪的Milsani、南德阿尔迪的Milfina、考夫兰特（Kaufland）的K-Classic、利德的Milbona、连锁超市Bartels-Langness的Tip和Hofgut牌牛奶、艾德卡的Good and Cheap、奈拓（Netto）的Good Land牌鲜奶、雷沃（Rewe）的Ja以及Real连锁超市的Tip牌鲜奶等。

德国DMK乳业集团表示，大约7700名员工在包括德国和荷兰在内的20多个地点对牛奶进行了处理。按照该公司的说法，"DMK乳业集团是德国最大的食品零售商，年营业额达到56亿欧元，因此也是在全欧洲领先奶制品市场的龙头企业。"

李京慧/石涛（法新社、德新社）