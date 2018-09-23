德国进驻安理会 各国寄予厚望

(德国之声中文网）本周，联合国大会在纽约总部开始举行。同以往一样，今年的联大会议期间，也会出现诸多戏剧性和争议性的议题。但是，在一个问题上，大多数外交官和观察家们似乎能够取得共识，那就是，德国进入国际政治舞台精英俱乐部-联合国安理会是件好事情。

欧盟驻联合国大使阿尔梅达（Joao Vale de Almeida）表示："人们期待着德国进入联合国安理会，这一点毫无疑问。"而非洲联盟驻联合国大使法蒂玛·穆哈姆德（Fatima Kyari Mohammed）则表示："我们是德国的坚定支持者，我们和德国保持着强有力的战略伙伴关系。非洲国家提名德国进入安理会是件大快人心的事情，简直无法用言辞表达。"

"人权观察"的联合国负责人路易·查白诺（ Louis Charbonneau）表示："德国是一个重要国家，是联合国的主要出资国，因此德国的影响力不言而喻。我们希望德国能够充分发挥影响力。"

非洲联盟驻联合国大使法蒂玛·穆哈姆德（Fatima Kyari Mohammed）

为多边主义发声

今年六月，投票选举安理会非常任理事国时，德国获得了190个国家中184国的支持。由此可见，德国进入安理会确实是众望所归。

这也反映出国家社会的一个普遍心愿，即虽然德国无力同华盛顿分庭抗礼，但至少可以为多极社会和国际合作发出呼吁。很多人都认为，在特朗普时代，多极社会和国际合作正在受到威胁。

的确，特朗普领导下的美国对联合国采取了近乎敌对的路线：美国已宣布退出伊朗核协议，而这项核协议是联合国几个重要成员国经过艰苦谈判促成的，得到了联合国安理会决议的支持，核协议的执行情况也受到了联合国原子能机构的监督。此外，美国还退出了联合国巴黎气象协定、教科文组织以及人权理事会等一系列联合国机构和组织。本月初，美国再度宣布不再对联合国巴勒斯坦难民署提供资金支持。

特朗普总统的国家安全顾问伯尔顿（John Bolton）曾担任美国驻联合国大使，也是联合国最强有力的批评者之一。他最近的言论似乎是对美国政府对联合国态度的高度概括。当被问及美国为什么不退出联合国时，他援引另一位美国外交官的话说道："为了这样一个机构，简直不值得打这个麻烦。"

纽约联合国总部

德国政府虽然不断强调同美国开展合作的意愿，但在涉及原则和利益的问题上，德国也毫不掩饰对特朗普政策的批评。在美国退出伊朗核协议、退出巴黎气候协定以及特朗普政府奉行"美国优先"等问题上，德美双方明显存在意见分歧。

对特朗普说不

欧盟驻联合国大使阿尔梅达表示："我们无法掩饰同特朗普政府存在意见分歧的事实。但是与此同时，我们也需要同美国政府保持联络，并找到能够开展合作的领域。我想德国政府正是这样做的，我认为这是一个很好大出发点。"

欧盟驻联合国大使阿尔梅达（Joao Vale de Almeida）

而在非盟驻联合国大使穆哈姆德看来，德国已经对特朗普政府的一些不明智立场采取了明确的反对立场。她说："我认为默克尔总理已经直言不讳地表达了批评意见。所以，我们期望德国能够继续加强和强调多极世界的重要性。

"人权观察"的联合国事务专家查白诺则表示，在人权问题上，比如新闻自由的问题上，特朗普政府向世界发出了非常危险的信号。而德国这样的大国强国对此予以回击是非常重要的。他说："普京们、埃尔多安们以及杜特尔特们，他们一直在观望。当世界头号强国的总统说，记者是人民公敌时，他们无疑感到看到了希望。"

共识难求

尽管很多联合国成员国以及利益团体都支持德国对特朗普政府的不同立场，也支持德国在非常任理事国两年任期内的三大焦点目标，即预防危机、抗击气候变化以及捍卫人权。但是即便没有特朗普，要实现上述目标也是非常困难的。

欧盟当然认为德国入选联合国安理会是欧盟在联合国影响力的提升，但"人权观察"还是希望柏林首先将这一席位当作是本国的席位。

查白诺说："我们不希望，德国将这一非常任理事国席位手下看作是欧盟的，而不是德国的席位。"他表示，匈牙利、捷克以及波兰等国的人权状况足以说明欧盟近来处于分裂状况，而德国则一直是人权问题上的道德领袖，比如在接受和善待难民方面。

查白诺说："德国和很多欧洲国家不一样，我们更喜欢德国的做法。我们不希望出现标准越来越低的局面。"他认为，如果德国不仅能在欧盟内部，也能在联合国安理会推动人权议题，那将是一个很大的成就。

道德楷模

查白诺以最近一次讨论维和使命的联合国会议为例，说明人权议题遇到了困境。他说，在这次会议上，俄罗斯大使表示，在维和使命中考虑人权议题毫无意义。查白诺说："这也正是俄罗斯和中国想在联合国努力促成的局面。"他希望，德国能够在安理会和预算委员会中带领大家共同抵御中国和俄罗斯的企图。

查白诺也承认，同中俄两个强国抗衡，有时甚至还要对传统盟友美国说不，这将是一项非常艰巨的任务，但却是非常必要的。

"我关注联合国已经有20年了，现在无疑是最困难的时期。我们现在急需一个道德楷模，如果德国能做到这一点，那就太好了！"