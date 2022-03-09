 德国进口液化天然气计划进展不畅 | 经济纵横 | DW | 10.05.2022

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经济纵横

德国进口液化天然气计划进展不畅

路透社引述内部人士的消息称，有关德国从卡塔尔进口液化天然气的协商谈判出现波折。同时，德国政府加快修建液化天然气接收站的法律草案也未能如期通过。

上周，德国北部威廉港为修建LNG接收站建设打下了象征性的第一个桩基。

上周，德国北部威廉港为修建LNG接收站建设打下了象征性的第一个桩基。

（德国之声中文网）为摆脱对俄罗斯天然气的依赖，德国需要从卡塔尔大量进口液化天然气。但卡塔尔坚持要求签订至少20年的长期供货合同，而德国方面对长期合同兴趣有限，因为德国到2045年已经实现碳中和，本届政府更是制定了2035前届时天然气将不再被用于供暖或发电。

今后几年为了替代俄罗斯的管道天然气，德国不得不依赖于进口液化天然气。

俄乌战争爆发后，德国联邦经济部长哈贝克3月访问卡塔尔。当时媒体报道称，德国和卡塔尔就两国实行长期能源合作达成了共识。

在全球天然气储量最多的国家当中，卡塔尔排名仅次于俄罗斯和伊朗，该国拥有完善的输气设施，是全球液化天然气出口最多的国家。2019年，卡塔尔出口了近1070亿立米的液化天然气，相当于整个德国的天然气需求量。卡塔尔出口的天然气中的30%被输往欧盟，但其中德国的购买量则可以忽略不计。出于价格以及环保因素的考虑，德国迄今为止主要以管道输送方式获取来自俄罗斯的天然气，因此德国境内并没有LNG液化天然气接收站。

今年3月德国经济部长哈贝克访问卡塔尔，此行的重点是加强双边能源合作，减少德国对俄罗斯的能源依赖。

今年3月德国经济部长哈贝克访问卡塔尔，此行的重点是加强双边能源合作，减少德国对俄罗斯的能源依赖。

消息人士称，卡塔尔国王哈迈德·本·哈利法·阿勒萨尼5月将访问德国，并签署相关协定。不过了解这一访问计划的消息人士称，这并不意味着两国间就液化天然气购买合同已达成一致。

加快修建LNG接收站的法律草案通过推迟

与此同时，德国加快修建LNG接收站的法律草案也未能如期通过。

该法律草案包含了可以跳过常规审批程序的一些内容，按照欧盟最低要求和标准加快建设LNG接收站和天然气管网。例如这可能就包括免除对环境影响的评估。简化审批程序的理由是，俄罗斯可能会停止管道天然气供应，德国所处的特殊情况使其有理由这样做。

上周，德国北部威廉港为修建LNG接收站建设打下了象征性的第一个桩基。按照建设草案，今年冬天第一批液化天然气将会运抵威廉港接收站。位于德国东北部石荷州的布伦斯比特尔（Brunsbüttel）也计划修建一个LNG接收站。在那里通过特殊的船只将液态天然气转换为气态并输入管道。布伦斯比特尔同时也计划修建一个固定的接收站，但是需要数年的时间才能建成。

去年，德国使用的55%的天然气来自俄罗斯进口，目前这个比例已下降到35%。尽管已经计划进口液化天然气，但是德国政府估算到2024年前仍无法摆脱对俄罗斯天然气的依赖。

观看视频 02:23

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（路透社）

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