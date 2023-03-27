德国进入“罢工季”？

罢工损失多少工作日？

德国联邦统计局的另一项统计显示，2022年，每1000名员工因劳资纠纷而损失的工作日为6.5个。 在2022年之前的十年中，该值基本在 3.2 至 14.0 之间，只有2015年是一个例外。2015 年，由于金属行业工会 （IG Metall）组织超过88万人罢工以及铁路和汉莎航空公司的警告性罢工，这一数字为 28.2 个工作日。