德国进入“罢工季”？

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最近，德国火车司机多次举行罢工。本周，德国还将上演机场安检人员的大罢工和短程公交系统的大罢工。
包括法兰克福、柏林、汉堡在内的德国11个机场的安检人员2月1日将举行为期一天的罢工。预计将有1100多架航班取消或延误，近20万名乘客受影响。德国服务行业工会（Verdi）希望通过此次罢工行动为2.5万名机场安检人员争取更好的薪酬。下一轮劳资谈判将于2月6日至7日进行。前三轮谈判均无果而终。
2月2日，德国除巴伐利亚州以外的各地短程公共交通将因罢工陷入瘫痪。德国服务行业工会（Verdi）称，除巴伐利亚州外，德国各城镇的公共汽车、地铁、电车2月2日将停开，涉及130多家公司总计约9万名员工。 德国服务行业工会希望藉此施压，在即将举行的地方短程交通劳资谈判中要求更好的工作条件。
由于和雇主方的薪资谈判无法达成共识，德国火车司机继去年11月举行为期20小时的罢工后，今年1月已举行了两次时间更长的罢工。一次是在1月10日和11日，为期两天。另一次是从1月24日开始，原计划罢工6天，后因达成进一步谈判的协议而提前数小时结束。火车司机工会要求减少轮班制员工每周的工时，增加薪酬。劳资双方目前就2月5日展开新一轮谈判，火车司机3月3日之前不罢工达成一致。
去年年底，德国各地许多诊所宣布关门休诊，以表达对超负荷工作、官僚主义等问题的抗议，要求改善工作条件和薪酬。
这张照片摄于1958年1月16日。四名有轨电车司机和售票员在参加抗议活动前为摄影师摆拍玩扑克牌。当时，法兰克福和奥芬巴赫（Offenbach)市的公共汽车司机、有轨电车司机及售票员举行了罢工和抗议集会，要求涨工资。
德国联邦统计局的统计显示，2022 年共有1532 家公司受到（警告性）罢工影响， 约 28.4万名员工参加了罢工。2012年，只有367家公司受到罢工影响，2.2万人参加罢工，是2012至2022年罢工人数和涉及公司最少的年份。上述11年中，2015年受罢工影响的企业最多，有1618家；参加罢工人数最多的是2018年，约68.2万名员工参加了罢工。
德国联邦统计局的另一项统计显示，2022年，每1000名员工因劳资纠纷而损失的工作日为6.5个。 在2022年之前的十年中，该值基本在 3.2 至 14.0 之间，只有2015年是一个例外。2015 年，由于金属行业工会 （IG Metall）组织超过88万人罢工以及铁路和汉莎航空公司的警告性罢工，这一数字为 28.2 个工作日。
德国11个机场的安保人员本周四罢工一天。据机场协会ADV称，超过1100个航班可能取消或延误。
因劳资谈判破裂，周三开始，德国火车司机开始为期六天的罢工行动。专家警告称，此次罢工行动将给德国经济带来严重的冲击。
根据德国铁路发布的统计数据，2023年只有约64%的长途火车准点到达，准点率还不如前一年。爱晚点的德铁，到底问题出在哪里？
德国火车司机工会（GDL）宣布，因劳资谈判未达成共识，再次举行为期数天的罢工。德铁公司（DB）呼吁乘客推迟罢工期间的行程计划，并称将对这一罢工计划采取法律行动。
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