德国迎来《移民法》 中国移民的兴奋点在哪儿？

（德国之声中文网）经过长年的讨论和谈判，德国本届大联合政府终于就推出一部《移民法》的要点达成一致。联合执政的联盟党（Union）和社民党（SPD）的领导层日前公布了未来移民法的要点。这一参照加拿大移民法模式的新法，将让教育水平不高以及经济拮据的人留居德国变得更困难。官方强调，新法对寻求避难者和工作移民将区别对待。但对于那些没有高等学历，但仍然想要移民海外的中国民众来说。德国政府最新的这份要点文件无疑是一种"福音"。

到德国申请工作移民"非常乐观"

根据新的法律，德国公司招聘外国员工可以不再受行业、专业限制。目前，只有官方"短缺专业"清单上列出的专业从业者，企业才能从国外招聘。这一清单上目前有61个专业门类。在长年向中国客户提供投资及移民服务的德国施坦博咨询有限公司总监李达看来，这是新出台的移民法要点文件中的最大亮点。到目前为止，以专业人才身份申请德国工作签证必须要求申请人至少拥有4年制大学本科以上学历。而且相应的学位证书必须要在德国的外国教育文凭信息门户网站Anabin或外国人才信息中心ZAV找到与其相匹配的德国学位时，才能被德国官方认可。现在新的《移民法》要点文件指出，只要申请者具有"专业人才"的水平或技术背景，就可以申请德国的工作移民签证。李达指出，对于那些中国的"专升本"，或成人教育升本科毕业的从业人员来说，他们到德国申请工作移民"是非常乐观的"。

德国奇缺护理人才 已经从中国引进了一批劳务人员（资料图片i）

李达认为，德国新推出的《移民法》要点文件如果能够落实成法律，最能从中获益的中国移民群体就是IT和机械工程类技术人才，因为这是德国目前非常紧缺，而且就业前景十分被看好的两个领域。而且在相关领域没有大学学历，只有专科学历的人才，也能有资格申请到德国工作移民的签证。

李达向德国之声介绍，到目前为止，德国政府在审核工作签证申请时最重要，也是最"糟糕"的一条标准是：申请人在高校接受教育的背景必须与其在德国即将从事的职业相符合。也就是说，一个之前在大学学习语言学毕业的申请者，如果现在想在德国从事贸易或金融方面的工作，哪怕申请者已经转行多年，积累了足够的在贸易或金融行业的从业经验和资质，还是很难得到德国评审机关的认可，李达认为，如今对于中国移民德国的申请者来说最大的利好消息之一就是在大联合政府最新推出的移民法草案要点文件中，只要申请者证明已经找到工作，对于其专业背景的限制其实将被取消。也就是说"只要有德国公司愿意聘请你，你5年、7年、10年前学的什么都无所谓"。

"德国人优先"成为历史

新法还计划取消"德国人优先"的条款，即目前所规定的，企业必须先考虑德国求职者，在没有合适的本国应聘者的情况下才能招收非欧盟外国人。未来移民管理部门将不再审核企业是否满足这一条件。此外新法还将规定，大学毕业生或有职业技能的技术工人，如果具备一定的就业资质以及德语水平，将可获得为期6个月的短期签证，以便在德国找工作。不过这些申请人必须证明自己有一定的经济实力，在德国求职期间不会依赖社会福利救济。此外最新的要点文件明确指出，持有找工作签证的人无法自动获得申请家属团聚的权限，而必须是在找到一个就职期限为一年以上的职位，并且在能负担全体家庭团员的所有生活开销时，方可为配偶和子女申请家庭团聚。

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长年从事投资和移民咨询服务的李达坦言，德国官方在面对中国申请人的工作签证申请时，把关力度最苛刻的不是像德国劳工局、经济促进局这样的本地审查机关，而是设立在中国的德国各大使领馆。在为中国外派至德国的工作人员申请签证时，劳工局的预审结果在就业单位提供文件齐全的情况下可以做到非常快捷，反而是德国驻华使领馆时常会提出额外要求，降低专业人员赴德就业签证办理的速度和效率。

"德国移民不像英美国家，拿钱就能砸出来"

另外，由于审查过程繁琐，语言等诸多问题。德国到目前为止并不是中国移民海外"大军"的首选目的地国家。李达认为，德国新的《移民法》要点文件的推出，会对中国民众移民德国起到巨大的推动作用。"实际上中国民众前往德国的移民潮最近几年已经相当可观。但由于过去几年英、美、加拿大等传统移民国家政策的不断收紧和调整，条件变得越来越苛刻，也给了德国更多吸引人才的机会"，这位德国移民问题专家如是说。

"德国的移民不像是英美国家，拿钱就能砸出来"，但李达指出：与英美国家相比。德国政府提供的社会整体的安全性，便利性和福利性是完全可以给中产家庭提供一个更好的生活环境。她判断德国新的移民政策，尤其会为那些在欧洲驻华企业中有从业经历和行业资质，但是没有高等学历的人群提供在德国就业的良机，他们在德国"比较好的生活下去的机会也比较大"。