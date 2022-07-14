德国过去半年有390万剂新冠疫苗过期

（德国之声中文网）据德新社报道，在2021年12月到2022年6底之间，德国一共有大约390万剂新冠疫苗过期失效。联邦卫生部在针对联盟党联邦议员相关问询的回复中透露了以上消息。

这封回复信函中称，过期的主要是“在物流链条中的不同环节”失效的莫得纳疫苗（Moderna）。只有在医生诊所和药店向药品批发商通报的情况下，联邦政府才能获知疫苗药剂过期的消息。

在上述时间段内，联邦政府一共订购了1.343亿支新冠疫苗，其中没有任何药剂用于捐赠。而全球疫苗免疫联盟（Gavi）也表示，目前不再接受新冠疫苗捐赠，因为没有这方面的需求。

就此发出质询的基社盟议员皮尔辛格（Stephan Pilsinger）表示，尤其在财政吃紧和通货膨胀时期，国家更不应该挥霍浪费纳税人的钱。他还指责道，卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）正面对着堆积如山的即将过期的新冠疫苗药剂。

据德国“每日新闻”（tagesschau.de）报道，劳特巴赫在去年12月，也就是从前任施潘（Jens Spahn）手中接管卫生部之后不久，加订了9200万剂的疫苗，因为当时他担心出现疫苗供应瓶颈。这些加购的疫苗大多数来自BioNTech/辉瑞，但也有来自莫得纳的疫苗。为此，联邦议院拨出了一笔总额22亿欧元的款项，用于加购疫苗。

当时刚刚成为反对党不久的联盟党就对劳特巴赫的做法提出批评。联盟党议会党团卫生政策发言人索尔格（Tino Sorge）指责这位出身社民党的卫生部长是“自己纵火，然后又自己灭火，尽管他自己知道，事态根本没有到十万火急的地步”。

相比之下，医学界则对加购疫苗的行动表示欢迎。因为当时大多数专家的意见都是，宁可多订也不要少订，以备不时之需。而在接种疫苗的行动当中，也多次出现疫苗药剂无法按约定时间交货的问题。



（德新社、每日新闻）

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