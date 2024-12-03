德国达克斯指数首次突破2万点

经济下行，股市却上涨？尽管德国经济各项指标都不尽如人意，但是德国达克斯指数却首次突破2万点。

（德国之声中文网）全球危机之际，德国最重要的股指达克斯（Dax）却再创新高。如何解释德国经济氛围黯淡之下，股市却热潮高涨？

在降息以及特朗普胜选后美股大涨的背景下，达克斯指数首次突破2万点关口。德国经济陷入危机之际，股市投资者却欢呼雀跃。

达克斯企业跨国经营

德新社指出，尽管德国经济面临衰退风险，但40家达克斯企业很大部分业务是在国外，而国外市场增长比德国本土要强劲，包括在美国和中国，甚至一些欧元区国家比如法国和西班牙。德国政府估计今年经济可能微幅萎缩，而美国经济却颇有活力。

尽管德国汽车工业近来利空消息频传，但一些达克斯企业业绩良好。保险业巨头安联（Allianz）和慕尼黑再保险（Munich Re）盈利创纪录，工业企业西门子也是如此。银行业获利于利率上涨，达克斯市值最高的企业SAP股价创下新高。毕竟，股市投资者的视线往往不是聚焦于当前，而是未来的利润。

为何德国经济疲软，股市却连创新高？

2024年德国股市颇为强劲

2024年，达克斯上涨已近20%。一年内这一德国最重要股指上升了约3000点，9月刚刚突破19000点关口。德新社报道称，来自中国稳健的经济数据也为此提供了积极的推动力。

投资者押注继续降息

投资者押注美联储及欧洲央行会进一步降息。欧元区内通胀下降，对经济疲弱的担忧增加。

美联储和欧洲央行下一步采取怎样的货币政策，会影响到欧洲股市行情 图像来源: Silas Stein/dpa/picture alliance

对股市投资者而言，降息是利好消息：炒股看上去就比固定利率的存款更有吸引力。贷款也更便宜，企业主融资更容易。

特朗普当选助推股市行情

美股标普500也创下纪录。特朗普当选推高了美股行情。这位候任总统承诺减税、减少监管、提高进口关税。美国本土经济可能从中获利。美国股市的热潮如今也传到了德国。

（德新社）

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