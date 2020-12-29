德国达克斯指数创历史最高纪录

（德国之声中文网）周一（12月28日），德国股市最重要综合指数——达克斯早盘一度升至13818点，当日报收13790点，创下历史新高。今年2月份，新冠大流行瘟疫尚导致股市崩盘，从原先的13795点大跌40%。只是在央行及各国政府对不堪停摆之累的经济大举注资后，方出现转机。随着今夏多数停摆措施中止，很多国家的经济止跌复升。尤其是最先爆发新冠病毒瘟疫的中国一举成为复苏领头羊。

疫苗消息助推股市

德意志银行分析家认为，人们有理由高兴。他们指出，数星期来有关疫苗的消息是科学的一次史无前例的胜利。硬通货战略家温克勒（Robin Winkler）和萨拉维罗斯（George Saravelos）新近表示，疫苗将令日常生活更快恢复正常化，明显快于人们前不久的设想。他们现在预期，在发达国家，最大的受威胁群体能在明年第一季度、全体民众在年中就能全部接种。

美国总统特朗普也终于为国会通过的新冠景气一揽子计划开放了绿灯

在人们的日常生活及经济活动完全恢复正常之前，投资人先指望政界的帮助。在任美国总统特朗普到底还是批准了国会超党派多数通过的总额约9000亿美元的新冠景气一揽子计划，使年末最后一个星期的股市大受鼓舞。在最后一刻达成的欧盟与英国之间的英国脱欧贸易一揽子方案也起了正面作用。

有专家建议谨慎从事

不过，也有专家发出警示。商业银行专家们确认，在德国，圣诞节这一星期的疫情没有缓和，所报告新感染数量的减少全因节日期间检测规模缩小之故，而在医院重症病房接受治疗的感染者数量有增无减。

此外，鉴于达克斯只是短暂超越原有纪录，专家们警示说，需持谨慎态度。通常情况下，一俟创下新高，股指节节攀升的道路便算打开。不过，一名股市专家认为，眼下的情况可能只是一个“错误信号”，尤其是，新旧年交替期间，交易量处于低位。而一般情况下，持续性上升常随大规模交易量而来，这是很多投资人加入、显示其对股市走高有信心的一个标志。因此，目前的发展是否具有持续性，只有在新的一年里方能表现出来。

凝炼／洪沙（德新社）

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