 德国车企大陆集团宣布裁员7150人 | 经济纵横 | DW | 15.02.2024
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经济纵横

德国车企大陆集团宣布裁员7150人

德国汽车供应商大陆集团宣布，计划2025年前在全球范围内裁员7150人。德国政府准备在下周发布的报告中将经济增长预期下调至仅为0.2%。

德国大陆集团以马牌轮胎闻名，但它并不只生产轮胎，还是一家汽车零配件巨头

德国大陆集团以马牌轮胎闻名，但它并不只生产轮胎，还是一家汽车零配件巨头

（德国之声中文网）德国汽车供应商大陆集团（Continental）周三（2月14日）宣布，计划2025年前在全球范围内裁员7150人。

随着消费者需求转向电动汽车，汽车行业被迫进行产业调整。

生产轮胎和其他汽车零部件的大陆集团表示，将从研发部门削减1750个工作岗位，而其他5400个工作岗位的削减此前已作为成本削减计划的一部分宣布。

该公司的汽车主管冯赫希海特（Philipp von Hirschheydt）表示，此举将使公司"把资源更多地集中在软件定义汽车的未来技术上"。

他补充说： "我们意识到这对我们员工的影响，并将竭尽所能为员工找到良好的、量身定制的解决方案。"

德国汽车制造商落后了吗?

"急剧恶化"的经济形势

大陆集团是最新一家宣布裁员的德国制造商。以出口为主的德国正在努力应对全球经济增长放缓和高通胀的影响。

博世（Bosch）和美乐（Miele）等德国行业巨头最近几个月也各自裁员数千人。

德国政府准备在下周发布的报告中将经济增长预期下调至仅为0.2%。

德国副总理兼经济部长哈贝克（Robert Habeck）周三表示："我们不能再这样下去了。"他说，经济形势"非常糟糕"

他说："总的来说，我们需要在本国重新加大投资，并让经济增长继续下去。"

（德新社、法新社）

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