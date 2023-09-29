德国跻身最受欢迎留学目的地第三名 仅次英美

（德国之声中文网）上一个秋季学期，总共有大约37万留学生在德国高校学习——这一数字达到了有史以来的最高水平。根据德意志学术交流中（DAAD）9月28日公布的数据，德国在全球最受欢迎的留学目的地排行榜的名次提升到了第三名，仅次于美国和英国。
在德国留学的外国学生当中，人数最多的是印度学生——总共有42600人。在留学生来源地排名第二的是中国。
去年秋季学期在德国高等院校注册入学的外国新生总人数约为8万人，重新恢复到了疫情之前的水平。
来自乌克兰的留学生数量达到9100，增幅高达43%。在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰之后，不少乌克兰人为逃离战火来到德国生活。
DAAD周四公布的统计数据显示，去年秋季学期大学生入学人数比上一个学年增加了5%。在疫情期间，政府旨在减缓新冠病毒传播的限制措施对大学生入学数据造成了严重影响。
德国联邦教育部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）表示：“德国对于外国学生和科研人员来说，仍然是非常具有吸引力的。这对于德国作为一个科研基地来说是非常好的消息，尤其在我们目前缺乏专业技术人才的背景之下。”她也强调，德国教育部长期以来一直在采取措施，促进这一发展趋势。
“德国的高等院校和科研机构仍然在国际上很受欢迎”，德意志学术交流中心主席穆克吉（Joybrato Mukherjee）表示。他认为，德国大学教育的高水平，大学生无需缴纳学费，以及留学生完成学业之后在德国就业前景良好等，都是促成德国跻身最受欢迎留学目的地前三名的主要因素。
（法新社、德新社）
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德国的大学生活
大一新生 Ersti
学期开始时，教学大厅和大学走廊里人头涌涌——其中也包括许多“大一新生”。如果一个人经常问路，或者迷路，就可以知道他是个新生。但不是所有的人在这个陌生的环境里都是一副慌慌张张的样子。有的人自信满满：大学，我来了！
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迎新周 O-Woche
欢迎进入象牙塔！为了使新生更快地适应大学生活，许多大学设立了“迎新周”。刚入学的新生将得到关于专业的信息，也会被带领参观学校和图书馆。尤其重要的是：他们可以认识新的同学，取得联系。
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德国的大学生活
同学 Kommilitone
中学里，有同班同学；工作中，有同事——大学，也有大学同学（Kommilitone）。这个词来自拉丁文的“commilito”，主要指学习同一个专业的学生。以前它是军队用语，指的是一起上战场的“同袍”。大学生涯，能有人与你互相督促，当然是件好事。
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德国的大学生活
布告栏 Schwarzes Brett
布告栏通常挂在食堂的入口处。这些大板子不一定是黑色的——上面有兼职的消息，学术报告的通知，或者租房的广告。租房广告尤其受欢迎，因为城市里的房源很紧张。找到落脚之处，常常并非易事。
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合租公寓 WG
幸运的人，可以在一个合租公寓里找到一席之地。在这种公寓里，每个人有各自的房间，厨房和洗手间则是公用的。合租公寓的特色是：有“值日表”，大家要轮流打扫卫生。周末时，公寓里会有派对，也会有堆积如山的餐具要洗。
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学术报告 Referat
大学生涯当然不仅仅是一些庆祝活动，书，还是要读的。比如说，要经常做学术报告。有时报告需要个人完成，有时则是集体智慧的结晶。这也是一个学习团队合作的好机会。当然，耍滑头的人哪里都有。
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论文 Hausarbeit
“论文”，德文叫“Hausarbeit”，乍一看会让人理解为“家务（Haus：家，Arbeit：工作）”，以为大学生还要打扫上课的教室呢。“Hausarbeit”指的是学术性文章，它通常需要在假期写完。许多人在图书馆写他们的论文，因为所有的资料都触手可及。但是人也是需要休息的嘛……
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食堂 Mensa
这时就可以去食堂（Mensa）吃点什么。“Mensa”这个词是拉丁语“mensa academica”的缩写，即“大学午餐桌”。在这里吃饭，开销不大。一起用餐，也是一个谈论学术问题、听取不同观点的好机会。餐桌上的话题有时也不无裨益。
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学生会 Fachschaft
学生会不负责解答具体的课题，但是它能够提供关于学业、考试和大学日常生活的建议，以及解决老师和学生之间的问题。学生会由学生组成，每个专业都有自己的学生会。有的学生会还组织聚会。
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大学开放日 Dies academicus
不用担心这个拉丁词到底是什么意思，它并没有听上去那么吓人。许多大学把这个“学术日”作为大学的庆典，或者给对大学有兴趣的中学生的“开放日”。它常常在大学的周年纪念日举行。这天最棒的一点是：所有课程均被取消。
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实习 Praktikum
为了获得工作经验，许多学生在学习期间会去公司实习——比如说放假时。在自然科学和技术学科中，也有在大学内部的“实践”，比如在实验室。
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考试 Klausur
学期结束时，有时甚至是学期中间，都会有口头考试和书面考试。书面考试被称为“Klausur”，需要对特定的考试资料进行复习。学生们什么时候学得最起劲？当然是：考试前。
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宿醉 Kater
如果通过了考试，当然值得庆祝。但是，如果谁喝高了的话，第二天就得承受酩酊大醉的后果。这可不是件好玩的事情：会头痛、恶心，无法集中注意力。当然，就算是最糟糕的宿醉，也会过去的。
作者: Fidaniya Mukhamadieva, Stephanie Schmaus