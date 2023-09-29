德国跻身最受欢迎留学目的地第三名 仅次英美

（德国之声中文网）上一个秋季学期，总共有大约37万留学生在德国高校学习——这一数字达到了有史以来的最高水平。根据德意志学术交流中（DAAD）9月28日公布的数据，德国在全球最受欢迎的留学目的地排行榜的名次提升到了第三名，仅次于美国和英国。

在德国留学的外国学生当中，人数最多的是印度学生——总共有42600人。在留学生来源地排名第二的是中国。

去年秋季学期在德国高等院校注册入学的外国新生总人数约为8万人，重新恢复到了疫情之前的水平。

来自乌克兰的留学生数量达到9100，增幅高达43%。在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰之后，不少乌克兰人为逃离战火来到德国生活。

DAAD周四公布的统计数据显示，去年秋季学期大学生入学人数比上一个学年增加了5%。在疫情期间，政府旨在减缓新冠病毒传播的限制措施对大学生入学数据造成了严重影响。

最受外国学生青睐的5所德国大学

德国联邦教育部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）表示：“德国对于外国学生和科研人员来说，仍然是非常具有吸引力的。这对于德国作为一个科研基地来说是非常好的消息，尤其在我们目前缺乏专业技术人才的背景之下。”她也强调，德国教育部长期以来一直在采取措施，促进这一发展趋势。

“德国的高等院校和科研机构仍然在国际上很受欢迎”，德意志学术交流中心主席穆克吉（Joybrato Mukherjee）表示。他认为，德国大学教育的高水平，大学生无需缴纳学费，以及留学生完成学业之后在德国就业前景良好等，都是促成德国跻身最受欢迎留学目的地前三名的主要因素。

（法新社、德新社）

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