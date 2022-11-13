德国足联“找钱”告败

（德国之声中文网）德国足联（DFL）必须放弃通过投资者筹集新资本的计划。在一次特别成员大会上，相关修订申请没有得到36个甲级和乙级球队中所需的三分之二会员的多数支持。

11张反对票和5张弃权票的投票结果对德国足联领导层来说是一次明显的失败——也证实了足球迷群体的对融资计划的抵制。为达到三分之二多数，需要足联成员36票中的24票支持。这样才能保证在7月的另一次大会上，批准允许商业投资者进入德国足联的计划。

“我们的结论是，从今天开始，这个过程就结束了。这就是民主”，德国足联监事会主席瓦茨克（Hans Joachim Watzke）评论说。“我们自己设定了这个门槛。投票结果呈现出明显的多数，但不是我们想象中的那种多数。从今天开始，这个话题就结束了。”

投资者的"梦幻剧场" 投资者的梦幻剧场 要找个收益好的投资项目，足球应当是个不错的选项。投资评估公司KMPG的一项调研显示，欧洲几大足球俱乐部的市值去年一年上涨了14%。如今全球经济疲软，能像足球一样创造两位数回报率的行业恐怕为数不多。

投资者的"梦幻剧场" 曼联的“梦幻剧场” 曼彻斯特联队的主赛场本来叫做老特拉福德球场（Old Trafford)，但人们会愿意称之为“梦幻剧场”。根据KPMG的评估，曼联市值31亿欧元。评估的标准是：知名度，利润率，足球实力和潜力，基础设施和电视转播权收益。

投资者的"梦幻剧场" 屈居第二的常胜将军 皇家马德里：要想买下这家享誉世界的球队，“只需”准备29亿欧元。在足坛奖项的数量方面，没有哪一个球队能同皇家马德里相媲美。皇家马德里是现任西班牙联赛冠军，同时也已进入本年度欧洲冠军联赛的决赛，皇马届时将应对尤文图斯，后者的市值为12亿欧元。

投资者的"梦幻剧场" 永恒的竞争对手 按照KPMG的评估，欧洲市值排名第三的球队是巴塞罗那队，市值27亿欧元。就此，市值排名前十的球队中有两支意甲球队入选：巴塞罗那和皇马。不过，英超似乎略胜一筹，共有六支球队入选前十，排名分别是第一，第五至第八以及第十。

投资者的"梦幻剧场" 德国绿茵场上的霸主 入选KPMG排行榜的德国最值钱球队当然是拜仁慕尼黑。这家俱乐部估算市值24亿，排名第四。拜仁经营成功的法宝是保持地方特色：无论是球员，还是教练，无论什么肤色国籍，都必须要穿着巴伐利亚民族特色的翻毛皮裤留个影。

投资者的"梦幻剧场" 永远的第二名... 非曼彻斯特城足球队莫属。即便是在亚军奖杯的数量方面，曼城队也远比不上同一座城市的曼彻斯特联队。经济实力方面更不能同曼联同日而语：曼城估算市值19亿欧元，排名第五。

投资者的"梦幻剧场" 金钱是球队成功的基础 排名第六的阿森纳伦敦队就很说明经济实力对球队的重要性。伦敦队以及排名第七的切尔西队和排名第八的利物浦队，市值介于13亿和19亿之间。托滕纳姆热辣队则以十亿市值排名第十。这些俱乐部一个最大的共同点就是他们都有丰厚的电视转播收入。

投资者的"梦幻剧场" 一支球队到底值多少钱？ 对于排名第九的尤文图斯来说，这无疑是个很有意思的问题。尤文图斯俱乐部属于工业巨头Agnelli家族。对于这样一个不差钱的工业家来说，他为什么会出售尤文图斯呢？即便他想出售，也不会不联想到AC米兰的前车之鉴。贝卢斯科尼当初可是费尽周折，才找到一个愿意接手AC米兰的中国买家。

投资者的"梦幻剧场" 德国还有哪些球队比较值钱 多特蒙德队排名第12，沙尔克04队排名第14。同拜仁一道，上述三支德国球队的总估算市值为41亿欧元。不过，沙尔克球迷不免会质疑，我们的球队已经几十年没当过冠军了，市政建设停滞不前，每七个市民中就有一人没有工作，难道沙尔克真值那么多钱吗？



交易将带来20亿欧元的收入

计划的交易原本可以为德国足联带来大约20亿欧元的新资本。其中大部分应用于加强德甲联赛的总体市场推广，尤其是在国外。此外，一部分资金将被用于职业俱乐部的本地基础设施项目融资，以及预计约3亿欧元的可自由支配金额。

该融资计划原本指出，媒体转播权，无论是德国国内还是国际的，都应该被剥离出去成为一个商业子公司。然后潜在的投资者可以购买这个公司12.5%的股份，期限为20年。

这种模式并非没有风险。在合同期限内，俱乐部必须放弃12.5%的媒体收入给融资方。即使收入适度增长（目前每赛季从国内外获得近13亿欧元），这也意味着在接下来20年的时间里，德国足联的各大俱乐部会承受明显超过30亿欧元的收入损失。

图为德国足联目前的领导层

球迷群体和俱乐部的反对

对于目前由黑尔曼（Axel Hellmann）和莱基（Oliver Leki）领导的德国足联，此轮讨论的启动融资仍被认为是“无可替代的”，只有这样才能保联赛的竞争力。此外，最好的情况是，通过投资，销售额将增加。也就是说尽管需要给投资者分红，但最终的总利润将比以前更高，目标就是实现双赢。

黑尔曼说：“我发现各界完全一致的意见是：需要投资。”他对投票结果表示惊讶。“你不能说有需求，然后结束这个过程。每过一年，投资者对其它联赛进行的每一项投资，对我们来说都会越来越困难。那些大声反对的人现在必须回答这个问题：未来德甲的安全性和稳定性将从哪里来。”

怀疑者的代表是德甲球队科隆1.FC和乙级联赛球队圣保利FC的俱乐部的领导层。他们指出投资者的利益在许多领域可能与联赛的利益相冲突。他们支持通过其他方式来获取新的资本。对于这些批评者来说，预先占用未来收入被视为错误的方式，这可能会长期损害德国的职业足球环境。

“结果和激烈的争论表明，还有很多需要澄清和悬而未决的问题，” 圣保利的主席戈特利希（Oke Gottlich）说，他同时也是德国足联理事会成员。“我们必须让所有的俱乐部有能力理解这样一个交易的重要性。而目前的做法从时间和空间上来说都是不够的。我们必须共同并有建设性地制定一个明确的策略。然后我们可以有针对性地为其融资，以实现我们明确定义的目标。”

球迷的批评

投资者入股的反对者甚至没有被最近出现的各种威胁所动摇。德国足联领导人莱基曾发出警告称，如果此次交易失败，那么关于德甲从德国足联其它部分中剥离出去、从而结束对小俱乐部“补贴”的争论就将开始。

许多球迷团体也是批评者，他们抨击了潜在资金提供者的影响和进一步巩固体育阶层分化的行为。对投资计划的拒绝对寄希望于改善联赛财务前景的德国足联领导层来说是一次打击。现在，德国足联必须寻找替代策略来实现其目标。

（德新社，德国体育通讯社）

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