德国足联多名前高官被起诉

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涉嫌2006世界杯足球赛主办权行贿丑闻，瑞士联邦检察院对德国前组织者提起诉讼。
被起诉的前德国足联高官施密特、茨旺茨格和尼尔斯巴赫（资料图片：2012年）
（德国之声中文网）受到起诉的有前德国足联高官施密特、茨旺茨格和尼尔斯巴赫。瑞士籍前足联官员林西亦被告上法庭。
这些人被控于2005年4月有意欺骗了德国足联2006世界足球赛组织委员会监视机构成员，事情涉及约670万欧元的一笔付款。
瑞士联邦检察院还通报说，对该组织委员会前主席贝肯鲍尔的司法程序将分开进行，原因是，根据目前的预估，贝肯鲍尔的健康状况不适合让他在联邦刑事法院主审期间出庭。
凝炼/洪沙（德新社）
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