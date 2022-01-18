 德国足球传奇人物塞勒尔去世，享年85岁 | 足坛体坛 | DW | 22.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

足坛体坛

德国足球传奇人物塞勒尔去世，享年85岁

德国足球传奇人物，前西德队队长、德国队荣誉队长塞勒尔去世，享年85岁。他在汉堡度过了全部职业生涯。球迷将永远怀念“我们的乌韦”。

Uwe Seeler

德国足球传奇人物乌韦·塞勒尔（Uwe Seeler）

（德国之声中文网）周四（7月21日），汉堡体育俱乐部（HSV）援引家属信息，证实其前队员（Uwe Seeler）辞世，享年85岁。

塞勒尔在汉堡队和西德堆的足球生涯从50年代中期持续到70年代初，被称为世界上最优秀前锋之一，荣誉等身。

塞勒尔在1960年、1964年和1970年三次被评为西德年度最佳球员（又称"德国足球先生"），并在1970年被授予西德联邦荣誉勋章。尽管他效力期间西德队从未赢得过冠军，仍在1972年成为第二位被任命为国家队荣誉队长的球员。他在汉堡队效力期间，该队在1960年获得了德国足球冠军，在1963年获得了德国足协杯冠军。

然而，他良好的公众形象与其说是来自足球，不如说来自他朴实、直率和随和的个性--这为他赢得了 "uns Uwe"（我们的乌韦）的称号。他还因其公平竞争意识而受到广泛尊重，在其整个职业生涯中只有一次被罚下场。他还在1961年拒绝了国际米兰的高价邀请，这使他受到汉堡球迷更多的喜爱。

来自体育世家的最佳射手

1936年11月5日，塞勒尔出生在汉堡的一个体育世家。他的父亲埃尔温·塞勒尔（Erwin Seeler）是20世纪20至40年代汉堡最受欢迎的足球运动员之一。因此，他在1946年加入汉堡队时，并不令人惊讶。在1956年至1962年期间，他确立了自己作为顶级射手的地位。当汉堡队在1963-64年成为德甲的创始成员之一时，塞勒尔以30个进球成为新联赛的首位最佳射手。

1954年，西德教练赫尔贝格（Sepp Herberger）首次将塞勒尔召入国家队，首战出场时他年仅17岁。在1958年的瑞典世界杯上，他确立了自己的国际明星地位。三年后，他第一次戴上了队长的袖标。1966年，他所在的西德队在伦敦温布利体育场举行的世界杯决赛中以2比4输给了英格兰队。

Fussball - Schweden - Deutschand 1965 Uwe Seeler

1965年，塞勒尔（左）在赛场

四年后，在墨西哥世界杯四分之一决赛中，塞勒尔用后脑勺进球，让西德队以3-2战胜了英格兰队。那届世界杯后不久，塞勒就退出了国际足坛。1970年9月，他最后一次代表西德对匈牙利出场。1972年5月，他为汉堡队踢了最后一场比赛。

右脚青铜雕像

即使在他的退休生涯中，塞勒尔也从未远离过他所热爱的足球。他成功地经营了一家服装公司，并担任了一家体育用品制造商的代表。1995年至1998年，他还担任了他一生挚爱的汉堡体育俱乐部（HSV）的主席。

2005年，一座仿照塞勒尔右脚制作的雕像揭幕。该雕像矗立在汉堡的"人民公园体育场"（Volksparkstadion）前面。

虽然他已经辞世，但在汉堡和德国，人们将永远怀念"我们的乌韦"。

  • DW Euromaxx Comic von Fernandez Verstehen Sie Deutsch? Alkohol

    从啤酒到足球：卡通漫画看德国文化（四）

    还可以再来一杯

    谁在酒吧里泡得最久？至少在喝啤酒方面，一般来说没有人能比得上德国人。德国每年消费80亿升啤酒。最令德国人自豪的是德啤的纯度。按照德国传统配方，啤酒只能用啤酒花、麦芽、酵母和水这几种原料酿造。

  • DW Euromaxx Comic von Fernandez Verstehen Sie Deutsch? Arzt

    从啤酒到足球：卡通漫画看德国文化（四）

    德国人的义务感

    德国人不干活会怎么样？会更健康吗？对大多数人来说，生病太耽误时间了。得了流感躺在床上养病，那么多活儿谁来干呢？正因为有强烈的义务感，德国人的座右铭就是：迅速康复！

  • DW Euromaxx Comic von Fernandez Verstehen Sie Deutsch? Autobahn

    从啤酒到足球：卡通漫画看德国文化（四）

    风驰电掣

    高速公路上时速220——没问题。德国汽车行业院外团体反对限速，而且一直很成功。就算高速路旁因堵车或施工树起限速的牌子，也只有一半司机遵守。没有什么能阻止德国人风驰电掣！

  • DW Euromaxx Comics von Fernandez Verstehen Sie Deutsch?

    从啤酒到足球：卡通漫画看德国文化（四）

    老了也不服输

    如果一辈子都在不限速的高速公路上飞奔，老了自然也不愿意受拘束。对退休老伙伴而言，妥协到时速120公里也不错。

  • DW Euromaxx Comics von Fernandez Verstehen Sie Deutsch? Fussball vs. Hochzeit

    从啤酒到足球：卡通漫画看德国文化（四）

    看球最重要

    德国人，尤其是德国男性，对足球非常痴迷。不管是地震来了，第三次世界大战爆发，还是婚礼的钟声响起，如果一场重要的球赛在即，其它事情都不重要了。

    作者: Julia Hitz


© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

FIFA President Gianni Infantino speaks with the Best FIFA Men's Player 2021 award winner Robert Lewandowski during the Best FIFA Football Awards 2021 in Zurich, Switzerland, Monday, Jan. 17, 2022. (Harold Cunningham/Pool Photo via AP)

当之无愧 ：莱万多夫斯基再获“世界足球先生”称号 18.01.2022

罗伯特·莱万多夫斯基（ Robert Lewandowski ）获国际足联“2021世界足球先生”称号 。这是他第二次获此殊荣。这位德甲霸主拜仁慕尼黑队的波兰籍前锋不只是德甲标杆。尽管创下多项记录、头衔无数，他仍脚踏实地、谦和示人。

(L-R) Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski, Bayern Munich's German forward Thomas Mueller and Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer celebrate after the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on May 8, 2021. - Bayern Munich won the Bundesliga for the ninth time in a row after Leipzig lost to Dortmond earlier in the day. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

德甲赛季近尾声 拜仁实现九连冠 09.05.2021

由于多特蒙德此前已经击败了排名第二的RB莱比锡队，拜仁当晚出场迎战明兴格拉德巴赫时，德甲冠军称号已成毫无悬念的囊中之物。这已经是拜仁慕尼黑连续第九次夺得德甲冠军称号。

HANDOUT - Fußball: Nationalmannschaft, Bekanntgabe des EM-Kaders, Video-Pk mit Bundestrainer Joachim Löw. +++ dpa-Bildfunk +++

德国国家队：米勒、胡梅尔斯重入欧锦赛阵容   21.05.2021

根据德国国家队主教练勒夫公布的参加下月开赛的欧洲足球锦标赛阵容，两名 "弃儿 "——米勒（Thomas Müller）和胡梅尔斯（Mats Hummels）重新入列。勒夫的名单上还另有一些让人眼睛一亮的名字。

广告

文化经纬

无性恋是什么感觉?

22岁的伊莎贝尔从未发生过性行为--而且她也不想发生！我们采访了她，谈及了性关系以及她是如何意识到自己是无性恋的。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  