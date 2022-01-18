德国足球传奇人物塞勒尔去世，享年85岁

（德国之声中文网）周四（7月21日），汉堡体育俱乐部（HSV）援引家属信息，证实其前队员（Uwe Seeler）辞世，享年85岁。

塞勒尔在汉堡队和西德堆的足球生涯从50年代中期持续到70年代初，被称为世界上最优秀前锋之一，荣誉等身。

塞勒尔在1960年、1964年和1970年三次被评为西德年度最佳球员（又称"德国足球先生"），并在1970年被授予西德联邦荣誉勋章。尽管他效力期间西德队从未赢得过冠军，仍在1972年成为第二位被任命为国家队荣誉队长的球员。他在汉堡队效力期间，该队在1960年获得了德国足球冠军，在1963年获得了德国足协杯冠军。

然而，他良好的公众形象与其说是来自足球，不如说来自他朴实、直率和随和的个性--这为他赢得了 "uns Uwe"（我们的乌韦）的称号。他还因其公平竞争意识而受到广泛尊重，在其整个职业生涯中只有一次被罚下场。他还在1961年拒绝了国际米兰的高价邀请，这使他受到汉堡球迷更多的喜爱。

来自体育世家的最佳射手

1936年11月5日，塞勒尔出生在汉堡的一个体育世家。他的父亲埃尔温·塞勒尔（Erwin Seeler）是20世纪20至40年代汉堡最受欢迎的足球运动员之一。因此，他在1946年加入汉堡队时，并不令人惊讶。在1956年至1962年期间，他确立了自己作为顶级射手的地位。当汉堡队在1963-64年成为德甲的创始成员之一时，塞勒尔以30个进球成为新联赛的首位最佳射手。

1954年，西德教练赫尔贝格（Sepp Herberger）首次将塞勒尔召入国家队，首战出场时他年仅17岁。在1958年的瑞典世界杯上，他确立了自己的国际明星地位。三年后，他第一次戴上了队长的袖标。1966年，他所在的西德队在伦敦温布利体育场举行的世界杯决赛中以2比4输给了英格兰队。

四年后，在墨西哥世界杯四分之一决赛中，塞勒尔用后脑勺进球，让西德队以3-2战胜了英格兰队。那届世界杯后不久，塞勒就退出了国际足坛。1970年9月，他最后一次代表西德对匈牙利出场。1972年5月，他为汉堡队踢了最后一场比赛。

右脚青铜雕像

即使在他的退休生涯中，塞勒尔也从未远离过他所热爱的足球。他成功地经营了一家服装公司，并担任了一家体育用品制造商的代表。1995年至1998年，他还担任了他一生挚爱的汉堡体育俱乐部（HSV）的主席。

2005年，一座仿照塞勒尔右脚制作的雕像揭幕。该雕像矗立在汉堡的"人民公园体育场"（Volksparkstadion）前面。

虽然他已经辞世，但在汉堡和德国，人们将永远怀念"我们的乌韦"。

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