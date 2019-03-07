德国足坛“名人堂”揭幕

（德国之声中文网）周一（4月1日）"名人堂"揭幕典礼上，德国绿茵场上的名流几乎悉数到场，其中包括前国脚贝肯鲍尔（Franz Beckenbauer）、塞勒（Uwe Seeler）和马蒂乌斯（Lothar Matthäus）。由德国体育记者评选出的这支"功勋国家队"中除了上述三位前国脚之外，还包括麦尔（Sepp Maier）、内泽（Günter Netzer）、布赖特内（Paul Breitner）、索默尔（Matthias Sammer）、布雷姆（ Andreas Brehme）、穆勒（Gerd Müller）、 瓦尔特（Fritz Walter）、 拉恩（ Helmut Rahn）以及教练员赫尔贝格（ Sepp Herberger）。

德国足球博物馆馆长诺伊克希内尔（Manuel Neukirchner）表示："用这种方式将绿茵场上的功臣们集中在一个地方，这是前所未有的事情，因此，名人厅绝对是独一无二的。"2014年世界杯冠军队的前国脚拉姆（Philipp Lahm）在致开幕词时强调："我当多么希望在这样一支队伍里踢球。这些都是功勋卓越的球员，他们入选当之无愧。"

德国足协主席格林德尔辞去德国足协主席一职

拉姆作为国家队球员，虽然也曾在2014年夺得过世界杯，但他们那一代球员尚无缘进入"名人堂"，因为入围标准是必须退役已经满五年的球星。不过，今后"名人堂"的人数将不断扩大。

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典礼上，德国足协主席格林德尔显得很低调，显然是想回避记者提问。过去一段时间以来，格林德尔被控隐瞒了大约八万欧元的额外收入而遭致广泛批评。周二，格林德尔宣布辞去德国足协主席。

达扬/苗子 (德新社，SID)