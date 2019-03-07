 德国足坛“名人堂”揭幕 | 足坛体坛 | DW | 02.04.2019

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足坛体坛

德国足坛“名人堂”揭幕

德国足球博物馆的"名人堂"（Hall of Fame）正式揭幕，由体育记者评选出的"传奇国脚"正式入选"名人堂"。开幕式上，德国足协主席格林德尔显然不愿意接触媒体。周二，格林德尔宣布辞去德国足协主席。

Deutschland Gala zur Einweihung der Hall of Fame des deutschen Fußballs (AFP/I. Fassbender)

多位德国足球名宿到场“名人堂”的开放仪式

（德国之声中文网）周一（4月1日）"名人堂"揭幕典礼上，德国绿茵场上的名流几乎悉数到场，其中包括前国脚贝肯鲍尔（Franz Beckenbauer）、塞勒（Uwe Seeler）和马蒂乌斯（Lothar Matthäus）。由德国体育记者评选出的这支"功勋国家队"中除了上述三位前国脚之外，还包括麦尔（Sepp Maier）、内泽（Günter Netzer）、布赖特内（Paul Breitner）、索默尔（Matthias Sammer）、布雷姆（ Andreas Brehme）、穆勒（Gerd Müller）、 瓦尔特（Fritz Walter）、 拉恩（ Helmut Rahn）以及教练员赫尔贝格（ Sepp Herberger）。

德国足球博物馆馆长诺伊克希内尔（Manuel Neukirchner）表示："用这种方式将绿茵场上的功臣们集中在一个地方，这是前所未有的事情，因此，名人厅绝对是独一无二的。"2014年世界杯冠军队的前国脚拉姆（Philipp Lahm）在致开幕词时强调："我当多么希望在这样一支队伍里踢球。这些都是功勋卓越的球员，他们入选当之无愧。"

Reinhard Grindel (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

德国足协主席格林德尔辞去德国足协主席一职

拉姆作为国家队球员，虽然也曾在2014年夺得过世界杯，但他们那一代球员尚无缘进入"名人堂"，因为入围标准是必须退役已经满五年的球星。不过，今后"名人堂"的人数将不断扩大。

更多阅读：对德国足协主席的一次戛然中断的采访

典礼上，德国足协主席格林德尔显得很低调，显然是想回避记者提问。过去一段时间以来，格林德尔被控隐瞒了大约八万欧元的额外收入而遭致广泛批评。周二，格林德尔宣布辞去德国足协主席。

达扬/苗子 (德新社，SID)

 

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对德国足协主席的一次戛然中断的采访

德国足协主席格林德尔（Reinhard Grindel）日前就新设的国际足联俱乐部世界杯赛和引起争议的环球国家联赛接受德国之声采访。不过，一谈到向国际足联开价250亿美元的问题，格林德尔突然中断了采访。以下是采访全程文字记录。 (14.03.2019)  

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