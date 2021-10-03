德国足协表彰足球维权人士和组织

德国足协在纳粹统治时代曾有过一段不光彩的历史。为了正视和纠正自己的历史错误，德国足协于4年前设立了尤利乌斯·希尔施奖，以表彰那些在足球领域为维护自由、宽容和人类尊严而努力的人士及组织。今年的获奖者是慕尼黑1860俱乐部，卡尔-蔡斯-耶拿俱乐部和汉诺威96俱乐部的三个球迷团体。