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德国足球界的官方机构，掌管德国所有足球事宜，包括管理各级别联赛、国家队等等。
总部设于法兰克福
为能跻身世界一流队伍，10年来，中国对本国足球做了大规模投资，种子是否已经发芽，颇值得怀疑。眼下，该运动项目的经济状况引人注目。
德国国家足球队在欧洲足球国家联赛对阵西班牙的比赛中经历了一场罕见的溃败。国家队教练勒夫显得无所适从。德国足协目前有太多的问题需要解决，但似乎又有些无能为力。
本周五（6月7日），国际足联2019年女足世界杯在法国登场。谁最有希望夺冠？是现任冠军美国队吗？德国队机会如何？我们提供5个最重要问题的答案。
虽然没有足球界的经历，格林德尔当年凭借个人努力，登上了足协主席的宝座，但最终仍难逃狼狈辞职的命运。德国之声体育评论员Joscha Weber认为，格林德尔无疑是德国足协历史上最不受欢迎的一位主席，而造成这一尴尬局面同他个人的所作所为有很大关系。
德国足球博物馆的"名人堂"（Hall of Fame）正式揭幕，由体育记者评选出的"传奇国脚"正式入选"名人堂"。开幕式上，德国足协主席格林德尔显然不愿意接触媒体。周二，格林德尔宣布辞去德国足协主席。
德国足协主席格林德尔（Reinhard Grindel）日前就新设的国际足联俱乐部世界杯赛和引起争议的环球国家联赛接受德国之声采访。不过，一谈到向国际足联开价250亿美元的问题，格林德尔突然中断了采访。以下是采访全程文字记录。
面对勒夫弃用三员拜仁大将的决定，博阿滕、穆勒先后表示了态度，穆勒更使用了激烈措辞；社会各界也议论纷纷。德国之声评论员Jonathan Harding认为，事情还会进一步发酵。
人傻钱多，这句话曾被许多人用来形容中国的足球圈。而在连续多年大笔引进外国球星，国家队表现却依然疲软无力之后，中国足球似乎开始了目光长远的思想变化。目标依然是：登上世界足坛巅峰。亚洲杯四分之一决赛将是衡量这一转变成效的一次重要测试。
“视频助理裁判技术”（VAR）到底是否让足球更公平了？德国足协官员弗勒利希（Lutz-Michael Fröhlich）和德雷斯（Jochen Drees）接受德国之声采访，谈了他们对VAR的看法。
摔倒了不要紧，站起来，扶正王冠，继续前行——这是德国足协的格言。听起来不错，但德国之声体育记者Sarah Wiertz认为，在经历了这糟糕的一年之后，说这句话可太不合适了。
德国国家足球队前队长巴拉克在接受德国之声采访时，直率地批评了国家队主帅勒夫和德国足协。巴拉克同时表示，尽管在今年世界杯上德国队失利，但他仍相信德国足球拥有积极的未来。
将近一半的德国人认为，厄齐尔和德国足协在双方决裂一事上的错误各占一半。根据德国电视一台在周五公布的一项问卷调查的结果，只有选项党的支持者看法明显不同。
德国国脚厄齐尔在谴责德国足球协会（DFB）种族差别待遇后，宣布退出德国国家队。让我们一起回顾这位寡言而有才的中场球星如何赢得广大粉丝的爱戴。
德国国脚厄齐尔宣布退出国家队，称感到种族主义和缺乏尊重，在德国舆论引发轩然大波。拜仁俱乐部主席赫内斯痛批厄齐尔，联邦总理默克尔则对他的决定表示理解。从土耳其则传出褒奖之声。而德国足协也作出了回应。
厄齐尔（Mesut Özil）退出德国国家队，使足协主席格林德尔（Reinhard Grindel）陷入四面楚歌之境。德国之声体育记者Thomas Klein认为，这位政治官员亦该下课。
在与土耳其总统埃尔多安合影引发争议之后，德国国脚厄齐尔一直保持沉默。周日他通过推特接连发表三篇声明，对德国媒体、德国足协及部分赞助商作出猛烈批评，并宣布退出德国国家队。
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