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德国足协

德国足球界的官方机构，掌管德国所有足球事宜，包括管理各级别联赛、国家队等等。

总部设于法兰克福

Supporters of Guangzhou Evergrande cheer for their team during the Chinese Super League (CSL) final football match between Guangzhou Evergrande and Jiangsu Suning in Suzhou in China's eastern Jiangsu province on November 12, 2020. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

重金狠砸近十年 中国足球向何方？ 03.10.2021

为能跻身世界一流队伍，10年来，中国对本国足球做了大规模投资，种子是否已经发芽，颇值得怀疑。眼下，该运动项目的经济状况引人注目。
SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 17: Head coach Joachim Loew of Germany reacts during the UEFA Nations League group stage match between Spain and Germany at Estadio de La Cartuja on November 17, 2020 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

惨败之后，德国队到底还行不行？ 22.11.2020

德国国家足球队在欧洲足球国家联赛对阵西班牙的比赛中经历了一场罕见的溃败。国家队教练勒夫显得无所适从。德国足协目前有太多的问题需要解决，但似乎又有些无能为力。
03.06.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Die Fußball-Nationalspielerinnen kommen vor der Abreise zur Weltmeisterschaft nach Frankreich am Hotel Villa Kennedy an. Von Frankfurt aus geht es mit dem Flugzeug Richtung Rennes. Dort wird die DFB-Auswahl vor dem Auftaktspiel gegen China am 8. Juni Quartier beziehen. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

2019年女足世界杯 你必须了解的五个知识点 06.06.2019

本周五（6月7日），国际足联2019年女足世界杯在法国登场。谁最有希望夺冠？是现任冠军美国队吗？德国队机会如何？我们提供5个最重要问题的答案。
02.04.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Der Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), Reinhard Grindel, gibt in der Zentrale des Verbandes seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

评论：足协主席辞职 无人为之惋惜 03.04.2019

虽然没有足球界的经历，格林德尔当年凭借个人努力，登上了足协主席的宝座，但最终仍难逃狼狈辞职的命运。德国之声体育评论员Joscha Weber认为，格林德尔无疑是德国足协历史上最不受欢迎的一位主席，而造成这一尴尬局面同他个人的所作所为有很大关系。
Former German football players Sepp Maier, Andreas Brehme and Franz Beckenbauer attend the opening gala for the Hall of Fame of German Football at the German Football Museum in Dortmund on April 1, 2019. (Photo by Ina Fassbender / POOL / AFP)

德国足坛“名人堂”揭幕 02.04.2019

德国足球博物馆的"名人堂"（Hall of Fame）正式揭幕，由体育记者评选出的"传奇国脚"正式入选"名人堂"。开幕式上，德国足协主席格林德尔显然不愿意接触媒体。周二，格林德尔宣布辞去德国足协主席。

DFB-Präsident Reinhard Grindel im DW-Interview mit Florian Bauer in Frankfurt am Main (12.3.2019) Foto: Cem Springer/DW

对德国足协主席的一次戛然中断的采访 14.03.2019

德国足协主席格林德尔（Reinhard Grindel）日前就新设的国际足联俱乐部世界杯赛和引起争议的环球国家联赛接受德国之声采访。不过，一谈到向国际足联开价250亿美元的问题，格林德尔突然中断了采访。以下是采访全程文字记录。
BERLIN, GERMANY - OCTOBER 10: Thomas Mueller of Germany looks on during a training session of the German national team at Stadion auf dem Wurfplatz on October 10, 2018 in Berlin, Germany. (Photo by Boris Streubel/Bongarts/Getty Images)

评论：勒夫和德国足协 一错再错 07.03.2019

面对勒夫弃用三员拜仁大将的决定，博阿滕、穆勒先后表示了态度，穆勒更使用了激烈措辞；社会各界也议论纷纷。德国之声评论员Jonathan Harding认为，事情还会进一步发酵。
20.01.2019, Vereinigte Arabische Emirate, Al Ain: Xiao Zhi of China celebrates after scoring a goal against Thailand in the round of 16 match during the 2019 AFC Asian Cup in Al Ain, United Arab Emirates, 20 January 2019. Forward Gao Lin converted a penalty to give China a 2-1 comeback win against Thailand in the AFC Asian Cup round of 16 on Sunday. Supachai Jaided broke the deadlock for Thailand in the first half but second-half goals from substitute veteran forward Xiao Zhi and Gao Lin led China, the runners-up in 1984 and 2004, to the last eight of the tournament. Foto: Liu Jialiang/Imaginechina/dpa |

中国足球：缓慢醒来的巨人 22.01.2019

人傻钱多，这句话曾被许多人用来形容中国的足球圈。而在连续多年大笔引进外国球星，国家队表现却依然疲软无力之后，中国足球似乎开始了目光长远的思想变化。目标依然是：登上世界足坛巅峰。亚洲杯四分之一决赛将是衡量这一转变成效的一次重要测试。
08.12.2018, Baden-Württemberg, Freiburg: Fußball: Bundesliga, SC Freiburg - RB Leipzig, 14. Spieltag im Schwarzwaldstadion. Schiedsrichter Tobias Welz schaut sich den Videobeweis auf einem Monitor an und entscheidet auf Elmeter. Foto: Patrick Seeger/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. | Verwendung weltweit

“绝对公正的足球永远都不会有” 19.01.2019

“视频助理裁判技术”（VAR）到底是否让足球更公平了？德国足协官员弗勒利希（Lutz-Michael Fröhlich）和德雷斯（Jochen Drees）接受德国之声采访，谈了他们对VAR的看法。
Trainer Joachim Loew und Teammanager Oliver Bierhoff (Deutschland) GES/ Fussball/ Freundschaftsspiel: Deutschland - Brasilien, 27.03.2018 Football / Soccer: Friendly Match: Germany vs Brazil, Berlin, March 27, 2018 | Verwendung weltweit

评论：失误连连 错失良机 25.12.2018

摔倒了不要紧，站起来，扶正王冠，继续前行——这是德国足协的格言。听起来不错，但德国之声体育记者Sarah Wiertz认为，在经历了这糟糕的一年之后，说这句话可太不合适了。
14.01.2016 Michael Ballack File Photo. File photo dated 14-01-2016 of Michael Ballack. Issue date: Friday June 29, 2018. Former Germany captain Michael Ballack has questioned the decision to hand head coach Joachim Low a new contract on the eve of World Cup. See PA story WORLDCUP Germany. Photo credit should read Adam Davy/PA Wire URN:37278933 |

前国脚巴拉克：勒夫本该下课 11.10.2018

德国国家足球队前队长巴拉克在接受德国之声采访时，直率地批评了国家队主帅勒夫和德国足协。巴拉克同时表示，尽管在今年世界杯上德国队失利，但他仍相信德国足球拥有积极的未来。
EPPAN, ITALY - MAY 29: Mesut Oezil looks on during a training session of the German national team at Sportanlage Rungg on day seven of the Southern Tyrol Training Camp on May 29, 2018 in Eppan, Italy. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

半数德国人对厄齐尔和足协“各打五十大板” 27.07.2018

将近一半的德国人认为，厄齐尔和德国足协在双方决裂一事上的错误各占一半。根据德国电视一台在周五公布的一项问卷调查的结果，只有选项党的支持者看法明显不同。
ARCHIV - HANDOUT - 08.10.2010, Berlin: Fußball EM-Qualifikation Gruppe A: Deutschland - Türkei im Olympiastadion: Bundeskanzlerin Angela Merkel gratuliert nach dem UEFA EURO 2012-Qualifikationsspiel Deutschland - Türkei in der Mannschaftskabine des Berliner Olympiastadions dem deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil. Fußball-Weltmeister Mesut Özil tritt aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 23.07.2018

德国国脚厄齐尔在谴责德国足球协会（DFB）种族差别待遇后，宣布退出德国国家队。让我们一起回顾这位寡言而有才的中场球星如何赢得广大粉丝的爱戴。
Kazan, 27.06.2018 Mesut Özil (Deutschland) Deutschland - Südkorea *** Kazan 27 06 2018 Mesut Özil Germany Germany South Korea Düsseldorf, Deutschland, SPOBIS, Sportbusiness Kongress in Düsseldorf am 30.01.2018 Uli HOENEß (FCB) Präsident des 1. FC Bayern München Foto: Norbert Schmidt, Düsseldorf

厄齐尔事件：德足协反击 赫内斯恶评 默克尔力挺 23.07.2018

德国国脚厄齐尔宣布退出国家队，称感到种族主义和缺乏尊重，在德国舆论引发轩然大波。拜仁俱乐部主席赫内斯痛批厄齐尔，联邦总理默克尔则对他的决定表示理解。从土耳其则传出褒奖之声。而德国足协也作出了回应。
FUSSBALL WM 2018 Vorrunde Gruppe F 27.06.2018 Suedkorea 2-0 Deutschland Mesut Oezil (Deutschland) FOTO: ULMER Pressebildagentur/Markus Ulmer xxNOxMODELxRELEASExx |

评论：愤怒分手 23.07.2018

厄齐尔（Mesut Özil）退出德国国家队，使足协主席格林德尔（Reinhard Grindel）陷入四面楚歌之境。德国之声体育记者Thomas Klein认为，这位政治官员亦该下课。
ARCHIV - 25.05.2018, Italien, Eppan: Mesut Özil sitzt beim Training auf dem Trainingsgelände am Sportzentrum Rungg auf einem Ball. (zu dpa «Sündenbock Özil» und der Fall Deutschland am 10.07.2018) Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

沉默多时 厄齐尔终于发声——退出国家队！ 22.07.2018

在与土耳其总统埃尔多安合影引发争议之后，德国国脚厄齐尔一直保持沉默。周日他通过推特接连发表三篇声明，对德国媒体、德国足协及部分赞助商作出猛烈批评，并宣布退出德国国家队。
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