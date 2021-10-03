评论：足协主席辞职 无人为之惋惜

虽然没有足球界的经历，格林德尔当年凭借个人努力，登上了足协主席的宝座，但最终仍难逃狼狈辞职的命运。德国之声体育评论员Joscha Weber认为，格林德尔无疑是德国足协历史上最不受欢迎的一位主席，而造成这一尴尬局面同他个人的所作所为有很大关系。