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德国足球界的官方机构，掌管德国所有足球事宜，包括管理各级别联赛、国家队等等。
总部设于法兰克福
为能跻身世界一流队伍，10年来，中国对本国足球做了大规模投资，种子是否已经发芽，颇值得怀疑。眼下，该运动项目的经济状况引人注目。
德国国脚厄齐尔在谴责德国足球协会（DFB）种族差别待遇后，宣布退出德国国家队。让我们一起回顾这位寡言而有才的中场球星如何赢得广大粉丝的爱戴。
德国足协计划让中国20岁以下国青队参加地区联赛的事情引发巨大争议。一些俱乐部激烈抨击德国足协的计划，曼海姆俱乐部甚至声言抵制。而一些“事不关己”的球队也表示抗议。这究竟是怎么回事？
德国足协前主席茨旺兹格尔表示，2006年世界杯前的一笔670万欧元异常汇款显然是行贿资金。他还指责其继任者尼尔斯巴赫在此事上说谎。
周五（5月22日），在中国曾经家喻户晓的前中国足球队德国教练克劳斯·施拉普纳将迎来75岁生日。离开中国后的施拉普纳，如今仍以德国足球协会(DFB)外国问题专家的身份活跃在足坛。
德国国家足球队主教练勒夫周五与德国足协续签了合同。他将执掌教鞭至少到2018年俄罗斯世界杯之后。德国国足领队比埃尔霍夫更将续约到2020年，并承担一个全新的职务。
本周三，世界杯上的两个老对手德国队和阿根廷队再次对阵交锋,在杜塞尔多夫踢了一场友谊赛。
德国甲级联赛成立50周年。1962年7月28日，129名代表经过长时间的商议，终于投票通过成立全国性联赛。今日的德甲是充满商机的大企业。
德国队在欧洲杯小组赛上三战全胜，以B组第一的身份出线。1/4决赛中，将对阵希腊。这是欧债危机中最大债权国与最大债务国间的直接较量。德国队主教练强调，球场上的一切由球技说了算。
2014年巴西世界杯预选赛分组形势揭晓，德国队被抽到欧洲C组，出线应不成问题。
2009年，德国发生了许多大事：政府换届，昆都士丑闻等等。德国的足球界也同样不平静。德国队获得了2010年进军南非世界杯的资格当然是好消息，但赌球丑闻和国家队门将恩克自杀却给德国足球蒙上了阴影。
欧洲足球历史上最大的赌博欺诈丑闻震动了这个大陆。九个欧洲国家的足球比赛可能被赌博集团操纵。
德国足协在纳粹统治时代曾有过一段不光彩的历史。为了正视和纠正自己的历史错误，德国足协于4年前设立了尤利乌斯·希尔施奖，以表彰那些在足球领域为维护自由、宽容和人类尊严而努力的人士及组织。今年的获奖者是慕尼黑1860俱乐部，卡尔-蔡斯-耶拿俱乐部和汉诺威96俱乐部的三个球迷团体。
1月15日，2008年欧洲杯决赛阶段的球票开始销售。德国足协的官方网站www.dfb.de也从周一起一分为二，首页的左侧成为了专门的门票销售网站，而右侧才是德国足协的官方站点。购票时间将从1月15日10：00（北京时间17：00）开始，截止到2月12日夜结束。德国之声中文网综合报道如下：
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