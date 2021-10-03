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德国足球界的官方机构，掌管德国所有足球事宜，包括管理各级别联赛、国家队等等。
总部设于法兰克福
为能跻身世界一流队伍，10年来，中国对本国足球做了大规模投资，种子是否已经发芽，颇值得怀疑。眼下，该运动项目的经济状况引人注目。
德国足协计划让中国20岁以下国青队参加地区联赛的事情引发巨大争议。一些俱乐部激烈抨击德国足协的计划，曼海姆俱乐部甚至声言抵制。而一些“事不关己”的球队也表示抗议。这究竟是怎么回事？
德国足协前主席茨旺兹格尔表示，2006年世界杯前的一笔670万欧元异常汇款显然是行贿资金。他还指责其继任者尼尔斯巴赫在此事上说谎。
德国国家足球队主教练勒夫周五与德国足协续签了合同。他将执掌教鞭至少到2018年俄罗斯世界杯之后。德国国足领队比埃尔霍夫更将续约到2020年，并承担一个全新的职务。
本周三，世界杯上的两个老对手德国队和阿根廷队再次对阵交锋,在杜塞尔多夫踢了一场友谊赛。
德国甲级联赛成立50周年。1962年7月28日，129名代表经过长时间的商议，终于投票通过成立全国性联赛。今日的德甲是充满商机的大企业。
德国队在欧洲杯小组赛上三战全胜，以B组第一的身份出线。1/4决赛中，将对阵希腊。这是欧债危机中最大债权国与最大债务国间的直接较量。德国队主教练强调，球场上的一切由球技说了算。
2014年巴西世界杯预选赛分组形势揭晓，德国队被抽到欧洲C组，出线应不成问题。
2009年，德国发生了许多大事：政府换届，昆都士丑闻等等。德国的足球界也同样不平静。德国队获得了2010年进军南非世界杯的资格当然是好消息，但赌球丑闻和国家队门将恩克自杀却给德国足球蒙上了阴影。
欧洲足球历史上最大的赌博欺诈丑闻震动了这个大陆。九个欧洲国家的足球比赛可能被赌博集团操纵。
德国足协在纳粹统治时代曾有过一段不光彩的历史。为了正视和纠正自己的历史错误，德国足协于4年前设立了尤利乌斯·希尔施奖，以表彰那些在足球领域为维护自由、宽容和人类尊严而努力的人士及组织。今年的获奖者是慕尼黑1860俱乐部，卡尔-蔡斯-耶拿俱乐部和汉诺威96俱乐部的三个球迷团体。
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