德国足协弃Adidas转投Nike 挨批“缺乏家乡情感”

（德国之声中文网）德国足协（DFB）本周四（3月21日）抛出震撼弹，宣布2027年1月起将改与美国体育用品大牌耐克（Nike）合作至2034年，期间耐克将为所有国家队提供装备。这意味着德国国足球衣上经典的三条杠将走入历史，足协与德国赞助商阿迪达斯长达70多年的合作关系即将告终。



DFB主席诺伊恩多夫（Bernd Neuendorf）表示：“未来的合作关系将使德国足协能在下一个10年内继续完成关键任务，全面发展德国足球。”

耐克执行长唐若修（John Donahoe）表示：“这是一次非凡的团队合作，也是耐克发挥出最佳水平，无人能敌的最好证明。”

虽然双方并未公布资金细节，但德国《商报》引述业内人士指出，耐克将在2027年至2034年期间，每年向资金紧张的德国足协支付超过1亿欧元。《图片报》报道称，阿迪达斯迄今每年赞助德国足协的金额是5000万欧元。

德国男子国家队在过去两届世界杯都在小组赛出局，女足去年也遭遇同样命运，重创德国足协收入。

唐若修表示，该公司已证明有能力将德国队重新打造成一个“全球品牌”，让球员重新成为“全球英雄”。耐克在2012年和2013年也与法国队和英国队签订赞助合同。

总部位于巴伐利亚州黑措根奥拉赫的阿迪达斯显然也没有料到这一事态发展。阿迪达斯周四在一份简短声明中表示：“我们今天刚从德国足协获悉，从2027年起将有新的赞助商。”

面对球迷的批评声浪，德国足协在社媒平台X上表示：“我们对各种情绪表示理解。对足协来说，这也是一个重大事件，毕竟持续了70多年的合作关系结束，而这段关系过去和现在都有许多特殊的时刻。我们并非无动于衷。”

德国足协与阿迪达斯合作长达70多年，阿迪达斯球衣伴随着一代代德国国家队球员

改投耐克怀抱是“无情的错误决定”

德国足协更换合作伙伴的决定也引发了德国政界的不满。德国副总理兼经济部长哈贝克指责德国足协转投美国体育用品巨头耐克是缺乏“区位爱国精神”（Standortpatriotismus）。

绿党籍哈贝克对法新社表示：“我几乎无法想象没有三条杠的德国队球衣。对我来说，爱迪达斯和黑红金三色是一体的。这是德国身份的一部分。我希望能看到更多区位爱国精神。”

德国卫生部长劳特巴赫在X上写道：“阿迪达斯不再做德国国家足球队球衣？换成美国公司？我认为这是一个错误的选择，商业利益摧毁传统和家乡情感。”



基民盟联邦议员巴尔（Dorothee Bär）在X上形容德国足协的这一决定是“一个无情的错误决定”。

巴伐利亚州长索德（Markus Söder）认为：“德国足球协会和阿迪达斯：德国足球一直是德国经济史的一部分。国家队身穿三道条纹的球衣，这就像球是圆的、比赛一场90分钟一样理所当然（……）因此，现在结束这段历史是错误的、令人遗憾的，也是不可理解的。”

图林根州长拉梅洛（Bodo Ramelow）对RTL电视台表示：“既然阿迪达斯或Puma是德国品质的象征，那么我会非常乐见国家队也能对外宣传德国品质。这种完全以金钱和美元符号为导向的做法让我很恼火！”

在许多球迷心中，阿迪达斯被与德国足球画上了等号（图为2011年德国队公布新球衣）

最后的合作

在2024年德国欧洲杯、2025年欧洲女子冠军联赛和2026年世界杯的球场上，球迷们还是能看到德国队穿着阿迪达斯球衣的身影。

德国足协主席诺伊恩多夫表示：“2026年12月前，我们将全力以赴，与我们的长期合作伙伴阿迪达斯共同取得成就。70多年来，阿迪达斯对德国足球贡献良多。”

在今年夏季的欧洲杯期间，德国足球队甚至还将下榻于阿迪达斯的黑措根奥拉赫主场。6月14日至7月14日比赛的粉红色客场球衣近期引起了热烈讨论，并取得了强劲的销售业绩。

2024欧洲杯德国球衣

（德新社、德国体育通讯社）

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