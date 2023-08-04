 “德国趋势”民调：选项党支持率再创新高 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2023

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新闻广角

“德国趋势”民调：选项党支持率再创新高

德广联最新发布的"德国趋势"民调显示，选项党（AfD）的民意支持率仍在进一步提升。不过，包括保守派联盟党在内的各主要政党都不愿意同选项党开展合作。而德东半数选民认为，联盟党拒绝同选项党合作的立场是错误的。

Symbolbild | CDU AFD

（德国之声中文网）在澳大利亚和新西兰举行的世界杯女子足球赛中，德国国家队提前出局。不过，大多数德国人似乎对此无动于衷，毕竟只有三分之一受访民众对这支国家队表示认同或高度认可。

这一结果来自德广联授权 infratest-dimap民调公司对1300名德国选民进行的问卷调查，调查在七月31日至八月2日期间进行。不过，女足世界杯只是此番民调中的一个花边问题，一如既往，民调的核心仍围绕政治议题。

联邦政府广受诟病

八月份的德国趋势民调显示，由社民党、绿党和自民党组成的联合政府，民意支持率仍差强人意。对联合政府工作表示满意的受访者只占五分之一。

五分之四受访者对现政府持批评态度. 图为社民党籍总理肖尔茨和财长林德内等人接受采访。

五分之四受访者对现政府持批评态度. 图为社民党籍总理肖尔茨和财长林德内等人接受采访。

而五分之四的受访者对现政府持批评态度。即便是在执政联盟的固定选民中，对政府工作的认可比例也低得可怜。自民党的支持者当中，对政府工作持批评立场的人数一直占据多数。社民党和绿党的选民中，对政府工作表示认同和批评的比例则基本持平。

社民党籍总理肖尔茨的民意支持率也变得越来越低，已经降至31%。这是肖尔茨2021年12月上台以来，支持率最低的一次民调。

德国社会缺乏公允？

民众的不满并不只局限于肖尔茨总理的工作，58%的民众也认为德国社会缺乏公正。这种感觉一方面基于收入和财富的分配，另一方面也与某些群体认为他们的利益没有得到充分考虑有关。

近六成民众认为德国社会缺乏公正，图为接受救济食物的老人。

近六成民众认为德国社会缺乏公正，图为接受救济食物的老人。

71%的低收入者、73%的农民、60%的家庭、64%的退休者以及54%的年轻人都认为，政府对他们的诉求没有予以足够的关注。很多人认为，政府过度关注富人（62%）和难民（48%）的利益。

选项党民意支持再创新高

如果下周日举行联邦大选，由红黄绿三个政党组成的执政联盟将无法赢得多数地位：社民党得票率为17%，绿党15%，而自民党只有7%。保守派联盟党的得票率略有下降，但仍将以27%的得票率成为议会第一大党。而右翼激进政党选项党则将获得21%，超过其七月份的民调支持率。相反，左翼党则将无法超过5%的支持率门槛，从而无缘进入联邦议院。

德国选项党民意支持率一路飙升，已对传统大党构成严峻挑战。

右翼的德国选项党民意支持率一路飙升，已对传统大党构成严峻挑战。

执政联盟支持率降低 反对党联盟党为何不能从中获益？

执政党民意支持率在不断下降，但反对党联盟党却并未能从中获益。只有19%的德国选民认为，如果联盟党主政，德国当前所面临的挑战和问题将会得到更好的解决。而21%的德国人甚至认为，联盟党主政，情况将会变得更加糟糕。半数德国人相信，无论联盟党执政，还是现在的红黄绿联合政府，他们的施政结果不会有太多差别。即便是在联盟党的选民圈中，也只有48%的人相信，联盟党执政会取得更好的政绩。

民众对基民盟基社盟的期望值不高，主要也是因为基民盟主席梅尔茨的民意支持率比较糟糕。只有不足三成的德国人认为梅尔茨是一位优秀的政党领导人。目前只有大约六分之一的德国人（16%）相信梅尔茨能够胜任总理一职。

基民盟必须奋起直追

联盟党的施政纲领也很难引起大多数选民的共鸣。只有大约三分之一的受访者认为，他们对基民盟的政治主张有足够的了解。而认为联盟党充分了解当前民众疾苦的受访者，也只占三分之一。在基民盟的固定选民中，这一占比要略高一些。

联盟党有关是否应在各个政治层面上均排除同选项党合作可能性的讨论，一度引起舆论哗然。大约64%的受访者主张，联盟党应在各个政治层面均排除同选项党合作的可能性，而29%的受访者认为，排除合作可能性的做法是不正确的。不过，在德国东部和西部，选民在同选项党合作问题上的立场大不相同。

执政联盟支持率下降，但反对党联盟党却并未从中获益。图为基民盟主席梅尔茨。

执政联盟支持率下降，但反对党联盟党却并未从中获益。图为基民盟主席梅尔茨。

在德国西部，大约三分之二的选民认为，联盟党不应同选项党开展合作。而在德国东部，支持这一立场的选民只占半数。这也反映出选项党在德东地区拥有较高的支持率。在图林根和萨克森州，大约三分之一的选民他们会将选票投给选项党。

德右翼民粹党人在中文社媒成“人间清醒”

一概拒绝 抑或偶尔合作？

在图林根小镇索纳贝格，选项党候选人首度赢得镇长选举。这也使如何在地方政治层面中看待选项党的兴起，成为整个德国社会关注的问题。德广联德国趋势问卷调查中，大约70%的选民认为应以务实态度看待选项党，对于选项党在城镇及县级议会提出的议案，应进行个案分析后再做是否予以支持的决定。

在德东地区，主张对选项党采取务实态度的比例甚至高达81%，西德的这一比例则为67%。从各党选民的情况来看，只有绿党选民的多数（51%）主张，来自选项党的议案应一律予以拒绝。

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    作者: Dagmar Breitenbach, Mark Hallam


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