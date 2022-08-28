“德国趋势”民调：德国人对政府满意度降至历史新低

（德国之声中文网）西德意志电视台周四（9月1日）公布的“德国趋势”（Deutschlandtrend）最新民调结果显示，德国民众对红黄绿政府（社民党、自民党和绿党组成的联合政府）的满意度降到31%，环比下降5个百分点。回答对本届政府比较不满甚至完全不满的比例高达68%。

与此同时，民众对政府高层领导人的满意程度也在下降。外长贝尔博克（Annalena Baerbock，绿党）的支持度虽然仍有49%，但是同上个月相比却下降了6个百分点；经济部长哈贝克（Robert Habeck，绿党）的支持度从50%降至43%；总理肖尔茨的支持度也下降了7个百分点，降至35%；财政部长林德内尔（Christian Lindner，自民党）的支持度降到26%，环比减少4个百分点。

与此同时，在野党基民盟党魁梅尔茨（Friedrich Merz）的声望却有所上升，从上个月的28%升至30%。

同上一次民调结果相比，选民的政党偏好没有发生明显变化。在回答“如果本周日就举行联邦议院大选，你会把选票投给哪个政党”的问题时，基民盟/基社盟的支持度为27%（-1%），绿党22%（-1%），社民党17%，自民党8%（-1%），选项党13%，左翼党5%（+1%），其它党派累加起来的支持率为8%。

“德国趋势”最新一轮调查在本周一至周三（8月29日至31日）完成，总共访问了1324位受访者。容错率在2%到3%之间。



（法新社）

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