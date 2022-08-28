 “德国趋势”民调：德国人对政府满意度降至历史新低 | 德国新闻 | DW | 02.09.2022

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“德国趋势”民调：德国人对政府满意度降至历史新低

根据最新公布的“德国趋势”民调，德国民众对政府的满意度已经降至本届政府组阁上台以来的最新低点。只有31%的受访者表示他们对本届政府感到满意或者非常满意。外长贝尔博克依旧是支持度最高的政府领导人。

同上一次民调结果相比，选民的政党偏好没有发生明显变化。

同上一次民调结果相比，选民的政党偏好没有发生明显变化。

（德国之声中文网）西德意志电视台周四（9月1日）公布的“德国趋势”（Deutschlandtrend）最新民调结果显示，德国民众对红黄绿政府（社民党、自民党和绿党组成的联合政府）的满意度降到31%，环比下降5个百分点。回答对本届政府比较不满甚至完全不满的比例高达68%。

与此同时，民众对政府高层领导人的满意程度也在下降。外长贝尔博克（Annalena Baerbock，绿党）的支持度虽然仍有49%，但是同上个月相比却下降了6个百分点；经济部长哈贝克（Robert Habeck，绿党）的支持度从50%降至43%；总理肖尔茨的支持度也下降了7个百分点，降至35%；财政部长林德内尔（Christian Lindner，自民党）的支持度降到26%，环比减少4个百分点。

贝尔博克依旧是支持度最高的政府领导人。

贝尔博克依旧是支持度最高的政府领导人。

与此同时，在野党基民盟党魁梅尔茨（Friedrich Merz）的声望却有所上升，从上个月的28%升至30%。

同上一次民调结果相比，选民的政党偏好没有发生明显变化。在回答“如果本周日就举行联邦议院大选，你会把选票投给哪个政党”的问题时，基民盟/基社盟的支持度为27%（-1%），绿党22%（-1%），社民党17%，自民党8%（-1%），选项党13%，左翼党5%（+1%），其它党派累加起来的支持率为8%。

“德国趋势”最新一轮调查在本周一至周三（8月29日至31日）完成，总共访问了1324位受访者。容错率在2%到3%之间。
      
（法新社）

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