德国趋势：民众对经济最为忧心

德国近一半的人对该国疲软的经济感到担忧。总理肖尔茨领导的社民党民调支持率有所回升。这是德国电视一台“德国趋势”发布的最新民调结果。

（德国之声中文网）在德国民众看来，陷入困境的德国经济是该国本月（2024年12月）最紧迫的问题。这是民意研究机构infratest-dimap本周受德国电视一台"德国趋势"委托进行的民调结果。参与调查的约1300名代表性受访者中，有45%表示，经济形势是目前最重要的问题。

这样的调查结果并不让人感到意外：在大众汽车等工业公司将要裁员并关闭工厂的消息传出后，人们对就业问题产生了极大担忧。 23%的受访者则认为移民和难民是最重要的问题，18%的人认为乌克兰、中东战争等全球众多武装冲突是最紧迫的问题。

但占主导地位的是对经济未来的担忧，这也符合专家关于德国经济来年即便增长也只是微不足道的预测。 相比之下：三年多前，也就是2021年9月上一届联邦议院举行选举时，只有7%的受访者对经济前景感到担忧。



执政的社民党民调支持率略有改善

就在一个多月前的11月7日，由社民党、绿党和以亲商的自民党组成的德国政府也因应对经济疲软的政策纷争而垮台。自民党离开了政府，总理肖尔茨（社民党）此后与绿党一起组成少数派政府继续执政。因此，明年2月23日，德国将提前举行联邦议院选举。

如果本周日就举行联邦议院选举，那么以基民盟主席弗里德里希·梅尔茨为首的基民盟和基社盟组成的保守派将成为赢家。尽管与11月中旬的调查相比，基民盟和基社盟的支持率略有下降，但仍以32%的支持率遥遥领先于竞争对手。

肖尔茨总理领导的社民党民调支持率有所回升，目前达到16%。部分为右翼极端主义的"德国选项党"(AfD) 获得了18%的支持率。而自民党只有4%的支持率，不能够进入联邦议院。此前，在德国总理肖尔茨因争议解除自民党籍财政部长林德纳的职务后，自民党离开了联邦政府。

在已经开始的选战中，肖尔茨希望将自己形容成一个"和平执政者"，虽然支持乌克兰对抗俄罗斯，但也不惜一切代价阻止德国和北约卷入战争。

此外，他不想向乌克兰提供可以到达俄罗斯境内目标的远程武器。 德国人对此反应一般。

基民盟主席梅尔茨（左）和现总理肖尔茨（右)在民调中的表现都差强人意 图像来源: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

政治领袖的支持率不高

当被问及哪些政治家的工作令人信服时，没有哪一位领导人获得了好成绩。基民盟主席梅尔茨以30%的支持率位居榜首，领先于绿党总理候选人、经济部长哈贝克。 尽管与11月份相比，更多人对肖尔茨总理的工作感到满意，但他的支持率仍然很低，仅为23%。

德国基础设施破旧，人员严重短缺，官僚主义严重，就移民问题的争议加剧了社会的两极分化。

传统上，德国人对影响深远的改革犹豫不决。但现在不一样了：48%的受访者认为许多事情必须从根本上改变，46%的受访者赞成进行一些路线修正。只有3%的人认为可以保持现状。

根据这项最新调查，德国总理将在联邦议会选举后易人。届时，最有可能的情况是基民盟领导人默尔茨担任总理，并与社民党组建政府。

不过，目前距离大选还有两个多月，在风云变幻的当今可谓尚有不少时日。Infratest-Dimap的这次调查是在本周初（12月2日至4日）进行的，对约1300名德国公民进行了调查。

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