德国趋势：俄罗斯和普京是德国人最大的担忧

（德国之声中文网）危机感笼罩着整个德国：经济陷入萧条，通货膨胀和就业前景令许多德国人忧心忡忡，而乌克兰和中东局势更是加剧了人们的担忧。此外，社民党、绿党以及自民党组成的执政联盟已经破裂，明年2月23日，德国将提前举行大选。

最大恐惧是俄罗斯和普京

在此背景下，德广联委托 infratest-dimap公司进行了“德国趋势”民调。此次民调关注的首要议题是，哪些事情目前最让德国人担心。65%的受访者表示，他们最担心的是，普京在乌克兰之后还会对其他欧洲国家发动进攻。而担心德国被直接卷入俄乌战争的受访者占比为61%。同2021年上一次联邦大选前的民调相比，担心提前大选后政局仍旧无法恢复平静、无法构建稳定政府的人数明显增多，占比达59%。对政治家的信心显然比前些年下降了很多。

多数德国人相信默尔茨将成为新任联邦总理

直到举行下一届大选，德国仍将由社民党和绿党组成的少数派政府所领导。因在财政和经济问题上，立场长期分歧，自民党已经退出了执政联盟。而这个所谓的红黄绿执政联盟旷日持久的内部纷争，也早已令德国民众感到厌恶。此前，以肖尔茨为首的德国社民党在民调中的支持率曾有过短暂好转，但最新的民调中，社民党的民意又再度下滑，支持率仅为14%，同执政伙伴绿党的支持率相同。种种迹象显示，德国的执政党更迭已经在所难免：基民盟基社盟总理候选人默尔茨的民意支持率仍在继续攀升，而排名第二的则是有部分右翼极端倾向的选项党，支持率为19%。33%的受访者认为，下一届总理将是来自基民盟的默尔茨。多数受访者认为，届时由基民盟、基社盟以及社民党组成联合政府的可能性最大。



现任总理肖尔茨再度成为社民党总理候选人，不过，他目前的民意支持率却不足20%。 图像来源: Sean Gallup/Getty Images

各政党总理候选人的支持率都不理想

除现任总理肖尔茨和联盟党的肖尔茨之外，现任绿党籍经济部长哈贝克以及选项党主席魏德尔也将代表各自的政党竞选总理职位。然而，上述四名总理候选人的支持率都不佳，这也是德国民众对政局缺乏信心的表现。基民盟默尔茨的支持率目前为28%，略高于绿党总理候选人哈贝克的27%，而现任总理肖尔茨的支持率则仅为19%。

德国电视一台和二台在大选前举行由现任总理肖尔茨和基民盟主席默尔茨的“电视对决”的计划引起绿党和选项党的批评之后，上述两家电视台计划在2月17日增设一场由基民盟、选项党、绿党和社民党总理候选人举行的电视辩论。此外，还将举行一场由自民党、基社盟、莎拉·瓦根克内希特联盟以及左翼党四个较小党派参加的电视辩论。



四个主要政党的总理候选人：社民党肖尔茨，联盟党默尔茨，绿党哈贝克，选项党威德尔 图像来源: photothek/dpa/picture alliance

多数政党主张继续对乌克兰提供支持

本次联邦大选的热门议题将围绕德国是否应继续向乌克兰提供支持。尽管多数民主派政党存在细节上的分歧，但原则上都主张继续向乌克兰提供支持。选项党则明确对援乌持反对立场，莎拉·瓦根克内希特联盟也同样持怀疑态度。美国候任总统特朗普据称正在拟定一份停战计划，但其中包括乌克兰割让土地的内容。

德国多数政党均主张继续向乌克兰提供支援。图为绿党籍外长贝尔伯克访问乌克兰。 图像来源: Jörg Blank/dpa/picture alliance

四成德国人认为对乌军援已经过度

“德国趋势”问卷调查中，78%的受访者认为，首先应由乌克兰民众自行决定，他们是否愿意以及何时同俄罗斯展开谈判。53%的受访者认为，为了促成和平，乌克兰应割让部分土地。而认为乌克兰长远应加入北约的受访者则占比49%。而大约39%的受访者认为，德国在对乌军援的问题已经走得过远。

此次“德国趋势”民调是在本周一至周三期间，对1350名有代表性的德国人进行问卷后得出的结论。本周一，德国总理肖尔茨在联邦议院不信任投票中失利，从而为明年二月提前举行大选铺平了道路。问卷调查中，这一最新发展也得到了反映。

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