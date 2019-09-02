德国趋势：两极化国度

（德国之声中文网）多月来，气候保护议题在德国公众舆论中可谓无处不在。联邦政府也作出反应，拟就一揽子法律草案。其中一大重点：环保交通手段将得到资助，其它交通方式则要变得昂贵。

据民意调查研究所Infratest dimap受德广联之托所做的最新"德国趋势"民意测验结果，多数德国人主张在气候保护领域采务实做法。五分之四的受访者虽认为应有大动作，但对类似"反抗灭绝"组织（Extinction Rebellion）所采取的、不排除违法行为的气候抗议运动，少有人赞同：只有四分之一的人认为在柏林那样的对街道或桥梁的封锁是应该的。"星期五为未来"一类学生示威行动的支持率略高些，但同样有人对之表示不屑。几乎有三分之二的受访者不支持学生旷课参加气候保护示威活动。

依据与政党所属关系之不同，将呈交联邦众院和参院审议的新气候保护法律草案也引起部分极不相同的反响。绿党选民认为拟议中的新措施还不够；处于对立面的德国选项党的大多数支持者则表反对；联盟党（基民盟和基社盟）的选民们持中间看法，对这一揽子法律计划总体满意。--在此，以绿党和选项党为两端的德国政党的新两极化得以凸显。

民意研究者们也提出这一问题：禁令是否可行？一半以上的人认为这是一种选项。57%的人表示，若国家禁止他们做某些事情，自己不会有什么问题。另一方面，毕竟还是存在着对日常生活会受限制的忧虑，尤其是乡村居民和挣钱不多的人有此担心。

按比例接收海上难民？

在如何分配难民问题上，欧盟迄今无法出台统一政策。德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）因此有意建立起一个志愿联盟，以期至少能在经地中海赴欧的难民和移民问题上找到某种解决办法。泽霍费尔承诺，德国可分摊四分之一的海上难民。全欧盟内，只有少数人支持他的想法。但在德国，他获得不少支持。近60%的人认为有某种固定的分摊比例是对的。在这里，依政党所属关系的不同，上面已提到的绿党--选项党两极分化现象亦清楚显现。

之于泽霍费尔，相关努力可能也是他在政治家受欢迎程度排名表上大幅跃升至第四名的一个原因。

排名第一的依旧是默克尔。虽然众多媒体此间已乐意称她是一只"跛脚鸭"，选民们的看法似乎还不一样。对她的潜在接班人克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）而言，情形看上去也不像新近许多轰动新闻所报道的那般糟糕。虽然依旧排名第九，但她得到的支持量已有所增加。

如果周日举行联邦大选，会选择哪个政党？对这一问题的调查显示，默克尔和克朗普-卡伦鲍尔的政党--基民盟的支持度也重新上升；绿党仍保持第二大政治力量地位；社民党的情况则尚无好转。目前，社民党正寻找新领导人。--此后，不知该党是否能重新攀升?